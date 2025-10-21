জোকোভিচকে জার্সি উপহার দিলেন রোনালদো

ক্রীড়া ডেস্ক
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও নোভাক জোকোভিচ, বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে অতি পরিচিত দুই মুখ। পর্তুগিজ তারকার পাড় ভক্ত জোকোভিচ। অনুপ্রেরণাও মানেন ইতিহাসের সেরা ফুটবলারদের একজনকে। এবার প্রিয় ফুটবলাররের কাছ থেকে উপহার পেলেন সার্বিয়ান টেনিস তারকা।
সম্প্রতি পর্তুগাল গিয়েছিলেন জোকোভিচ। দেশটির রাজধানী লিসবনের একটি টেনিস ক্লাবে রোনালদোর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। সেখানে জোকোভিচকে নিজের স্বাক্ষর করা আল নাসরের একটি জার্সি উপহার দেন রোনালদো। তাঁকেও খালি হাতে ফেরাননি ৩৮ বছর বয়সী জোকোভিচ। রোনালদোকে ল্যাকোস্টের লাল রংয়ের জার্সি এবং একটি রেকেট দেন তিনি। দুটি উপহারেই ছিল জোকোভিচের স্বাক্ষর। রেকেটে স্বাক্ষরের পাশাপাশি রোনালদোর আইকনিক ‘সিউউউ’ লিখা ছিল।
সম্প্রতি রিয়াদের জয় ফোরামে জোকোভিচ বলেন, ‘লম্বা সময় ধরে খেলতে পারছি এটা আমার সবচেয়ে বড় প্রেরণাগুলোর মধ্যে একটি। দেখতে চাই যে আমি কতদূর যেতে পারি। বিশ্বের নামিদামি সব ক্রীড়াবিদদের লক্ষ্য করলে আমি লেব্রন জেমসের কথা বলব। ৪০ বছর বয়সে এসেও তিনি এখনও অনেক শক্তিশালী। একইভাবে রোনালদো, টম ব্র্যাডির কথাও বলতে হয়। তাঁরাও ৪০ এর কোটায় আছেন। এই বয়সে খেলা চালিয়ে যাওয়া সত্যিই অবিশ্বাস্য। তাঁরা আমাকে অনুপ্রাণিত করছেন। আমি এগিয়ে যেতে চাই এবং এটা আমার অন্যতম প্রেরণা।’
২০১৮ সালে এটিপি ফাইনালে গ্যালারিতে বসে জোকোভিচের খেলা দেখেছেন রোনালদো। অস্ট্রেলিয়ান টেনিস তারকা নিক কিরগিওসের পডকাস্টে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলেন জোকোভিচ, ‘রোনালদো একজন বড় মাপের ফুটবল তারকা। তাঁর মতো একজন ক্রীড়াবিদ কোর্ট সাইডে বসে আমার খেলা দেখেছে এটা দারুণ ব্যাপার। সে মাদ্রিদে অনেক সময় আসতো এবং টেনিস দেখতো। সে নাদাল, ফেদেরার এবং আমার খেলা দেখতে আসতো। সে টেনিসের একজন ভক্ত। এটা সত্যিই চমৎকার। কারণ সে গত দশকের অন্যতম সেরা তারকা। আমাদের খেলায় তাঁকে পাওয়াটা দারুণ।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এক জায়গায় আটকে না থেকে প্রতিনিয়ত নিজেকে ছাপিয়ে যেতে চান সামিউল ইসলাম রাফি। সেই লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় সাঁতারে একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছেন ২১ বছর বয়সী এই সাঁতারু। আজ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে একাই ৪ রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন তিনি। তাঁর সামনে টিকে থাকেনি এক যুগ আগের রেকর্ডও।
মিরপুরের জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে রাফির দিনের প্রথম রেকর্ডটি আসে ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মিডলেতে। ২ মিনিট ৮ দশমিক ৯২ সেকেন্ড সময় নিয়ে স্পর্শ করেন ফিনিশিং লাইন। আগের রেকর্ডটি ছিল তাঁরই, গত বছর ২ মিনিট ৯ দশমিক ৯৯ সেকেন্ডের। এরপর ৫০ মিটার বাটারফ্লাই ইভেন্টে ২৫ দশমিক ১৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে ভেঙেছেন ২০২২ সালে মাহামুদুন্নবী নাহিদের গড়া রেকর্ড।
দিনের সবচেয়ে বড় চমক ছিল ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে। ২০১৩ সালে এই ইভেন্টে ৫২ দশমিক ৮৮ সেকেন্ড টাইমিং করেছিলেন মাহফিজুর রহমান। সেই রেকর্ড রাফি ভাঙেন ৫২ দশমিক ৪২ সেকেন্ড সময় নিয়ে। ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক দিয়ে দিনের রেকর্ডের মালা শেষ করেন তিনি। ২ মিনিট ১০ দশমিক ৪৬ সেকেন্ড সময় নেন নৌবাহিনীর এই সাঁতারু।
এত রেকর্ডের মাঝেও হ্যান্ড টাইমিংয়ে সব রেকর্ড হওয়ায় দুঃখ রয়ে গেছে রাফির। তিনি বলেন, ‘ইলেকট্রনিক স্কোরবোর্ড দিয়ে যে শুধু সঠিক টাইম নির্ণয় করা হয়—এমনটি নয়। বাইরের দেশে এখন আর কেউ হ্যান্ড টাইম গ্রহণ করে না। ইলেকট্রনিক টাইম গ্রহণযোগ্য সব জায়গায়। আমাদের অনেক স্কলারশিপ থাকে। আমি নিজেও স্কলারশিপের মধ্যে আছি। কিন্তু আমাদের টাইমিং ইলেকট্রনিক না হওয়ার কারণে আমাদের স্কলারশিপের সেই সুযোগগুলো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।’
মিসরীয় কোচ সাঈদ ম্যাগডিকে কৃতিত্ব দিয়ে রাফি আরও বলেন, ‘উনার অধীনে আমরা উন্নতি করছি। আশা করছি, এসএ গেমসে ভালো ফল করা সম্ভব।’
রাফির চারটি ছাড়াও আজ আরও তিন ইভেন্টে নতুন জাতীয় রেকর্ড হয়েছে। সেনাবাহিনীর রোমানা আক্তার একাই দুটি রেকর্ড করেছেন—২০০ মিটার ব্যক্তিগত মিডলেতে ও ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে। এ ছাড়া ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে নৌবাহিনীর যূথী আক্তার নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন।
দ্বিতীয় দিন শেষে পদক তালিকায় ২০ সোনা, ১৩ রুপা ও ৭ ব্রোঞ্জ নিয়ে পদক তালিকার শীর্ষে নৌবাহিনী। ৫ সোনা, ১১ রুপা ও ১৭ ব্রোঞ্জ নিয়ে সেনাবাহিনী দ্বিতীয় এবং ২ সোনা, ৩ রুপা ও ৩ ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে তিনে রয়েছে বিকেএসপি।
ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে আসেন বাংলাদেশের স্পিন বোলিং কোচ মুশতাক আহমেদ। যেখানে লেগস্পিনার রিশাদ হোসেনকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন তিনি। মুশতাকের মতে, রশিদ খানের কাছাকাছি মানের লেগস্পিনার হয়ে উঠেছেন রিশাদ। পারফরম্যান্স দিয়েই এমন প্রশংসা আদায় করে নিয়ছেন এই ক্রিকেটার।
তবে এখন শুধু বোলিংয়ের মাপকাঠিতেই নয়, অলরাউন্ড পারফরম্যান্সেও রশিদ হয়ে উঠার চেষ্টাই যেন করে যাচ্ছেন রিশাদ। রশিদ খানের মূল কাজটা লেগস্পিনে। অনেক আগেই লেগস্পিনার হিসেবে নিজের জাত চিনিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি মারকুটে ব্যাটিংয়েও বেশ সুনাম আছে রশিদের। আফগানিস্তান জাতীয় দল, আইপিএল, বিগ ব্যাশ, পিএসএল–সব জায়গাতেই ব্যাটিং সামর্থ্যের জানান দিয়েছেন। তাই স্পিনার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করলেও পরবর্তীতে রশিদের গায়ে লেগেছে অলরাউন্ডারের তকমা। রিশাদের ক্ষেত্রেও হচ্ছে তেমন কিছুই। সেটা তাঁর ব্যাটিং সামর্থ্যের কারণে। লেগস্পিনার হিসেবে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ দলে জায়গা পাঁকা করেছেন রিশাদ।
১২ ওয়ানডেতে (ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে ছাড়া) তাঁর শিকার ১৬ উইকেট। এর মধ্যে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ঝুলিতে পুরেন ৬ উইকেট। এছাড়া ৫০ টি–টোয়েন্টির ৪৮ ইনিংস বল করে নিয়েছেন ৬১ উইকেট। বোলিংয়ের পাশাপাশি সুযোগ পেলে ব্যাট হাতেও নিজের মুন্সিয়ানা দেখান রিশাদ। ওয়ানডেতে ১০ ইনিংসে করেছেন ১৩৪ রান। ব্যাটিং গত ১৬.৭৫ হলেও স্ট্রাইকরেট নজরকাড়া; ১২৭.৬১। টি–টোয়েন্টিতে ২৯ ইনিংস ব্যাটিংয়ে নেমে ১৩০.৭৬ স্ট্রাইকরেটে করেছেন ২০৪ রান। স্ট্রাইকরেটের দিক থেকে বাংলাদেশের উপরের সারির ব্যাটারদের সঙ্গে তুলনা চলে রিশাদের।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলমান সিরিজে স্লো ও টার্নিং উইকেটে ব্যাটাররা যখন খাবি খাচ্ছেন, রিশাদ সেখানে পুরোপুরি ব্যতিক্রম। ব্যাট হাতে প্রথম দুই ম্যাচেই ঝড় তুলেছেন। প্রথম ম্যাচে ১৩ বলে করেন ২৬ রান। দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যাট হাতে আরও বেশি আক্রমণাত্মক তিনি। এদিন ১৪ বলে খেলেন ৩৯ রানের ইনিংস। দুটি ম্যাচেই রিশাদের ঝড়ো ব্যাটিংয়ের কারণে লড়াকু পুঁজি পায় বাংলাদেশ। সব মিলিয়ে চলতি বছর ৬ ওয়ানডেতে রিশাদের ব্যাট থেকে এসেছে ১১৮ রান।
বল হাতে নিয়েছেন ১১ উইকেট। এই পরিসংখ্যানই বলছে একজন ‘পারফেক্ট’ অলরাউন্ডার হওয়ার পথেই আছেন রিশাদ। আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩৯ রানের ইনিংস খেলার পথে তাঁর স্ট্রাইকরেট ছিল ২৭৮.৫৭। এক ইনিংসে কোনো বাংলাদেশি ব্যাটারের মধ্যে সর্বোচ্চ (মিনিমাম ১০ বল)। ব্যাটিং সামর্থ্য থাকার পরও নিজের দিকেই নামানো হয় রিশাদকে। যেটা তাঁর ব্যাটিং সামর্থ্য দেখানোর পথে একটা বড় বাধা। সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য ব্যাটিংয়ে রিশাদকে উপরের দিকে নামানো এখন সময়ের দাবি।
ক্রীড়া ডেস্ক
ঘরের মাঠে স্পিনট্র্যাক বানিয়ে প্রতিপক্ষকে বোকা বানানো উপমহাদেশের দলগুলোর কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। বাংলাদেশও তো এর ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের ঘূর্ণি উইকেটে ব্যাটারদের রীতিমতো নাভিশ্বাস উঠে যায়। এই ঘূর্ণি উইকেটেই আজ ঘটল এক বিরল ঘটনা।
প্রথম ওয়ানডেতে ২০৭ রান করেও বাংলাদেশ ম্যাচ জিতেছিল ৭৪ রানে। সিরিজ বাঁচাতে উইন্ডিজের জয়ের কোনো বিকল্প নেই। সেকারণেই আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে খারি পিয়ের, গুড়াকেশ মতি, আকিল হোসেন, রস্টন চেজ-এই চার স্বীকৃত স্পিনার নিয়ে খেলতে নেমেছে। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন খন্ডকালীন স্পিনার আলিক আথানাজ। বাংলাদেশের বিপক্ষে এই পাঁচ স্পিনারের প্রত্যেকেই ১০ ওভার করে বোলিং করেছেন। ওয়ানডেতে এক ইনিংসে পুরো ৫০ ওভার স্পিনারদের দিয়ে বোলিংয়ের ঘটনা এবারই প্রথমবার ঘটল।
ওয়ানডেতে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ওভার স্পিনারদের নিয়ে করানোর এই তালিকায় শ্রীলঙ্কা। শুধু দ্বিতীয় স্থানেই নয়, তৃতীয়-চতুর্থ স্থান পর্যন্ত লঙ্কানদের নাম রয়েছে। প্রত্যেকবারই লঙ্কানরা ৪৪ ওভার করে স্পিন করিয়েছিল। যেখানে ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালে লঙ্কানরা এই কীর্তি গড়েছিল ঘরের মাঠে। ১৯৯৮ সালে কলম্বোতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে লঙ্কান পেসারদের মধ্যে ৬ ওভার করেছিলেন প্রমোদ্য বিক্রমাসিংহে। ১৯৯৬ সালে শ্রীলঙ্কার ৪৪ ওভার স্পিনারদের নিয়ে বোলিং করানোর রেকর্ডটি ত্রিনিদাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে সেই ম্যাচে লঙ্কান বাঁহাতি পেসার চামিন্দা ভাস ৬ ওভার বোলিং করেছিলেন।
মিরপুরে আজ স্পিনারদের মধ্যে অবাক করেছেন আথানাজ। খণ্ডকালীন এই স্পিনার ১০ ওভারে খরচ করেছেন ১৪ রান। দিয়েছেন ৩ ওভার মেডেন। পেয়েছেন ২ উইকেট। গুড়াকেশ মতি ৩ উইকেট নিলেও ৬.৫ ইকোনমিতে ৬৫ রান খরচ করেছেন। ৪০-এর বেশি রান দিয়েছেন পিয়ের, চেজ ও আকিল। যাঁদের মধ্যে আকিল ৪১ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট।
ওয়ানডেতে এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ওভার স্পিনারের বোলিংয়ের পাঁচ রেকর্ড
ওভার দল প্রতিপক্ষ ভেন্যু সাল
৫০ ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশ মিরপুর ২০২৫
৪৪ শ্রীলঙ্কা ওয়েস্ট ইন্ডিজ পোর্ট অব স্পেন ১৯৯৬
৪৪ শ্রীলঙ্কা নিউজিল্যান্ড কলম্বো ১৯৯৮
৪৪ শ্রীলঙ্কা অস্ট্রেলিয়া ডাম্বুলা ২০০৪
৪৩.৩ ওমান নেদারল্যান্ডস আল আমেরাত ২০২৪
ক্রীড়া ডেস্ক
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। প্রথম ওয়ানডেতে রিশাদ হোসেনের ১৩ বলে ২৬ রানের ক্যামিওতে বাংলাদেশের স্কোর হয়েছিল ২০৭ রান। ম্যাচটা স্বাগতিকেরা জিতেছিল ৭৪ রানে। দুই দিন বিরতির পর আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ফের রিশাদের ক্যামিও। এবারও বাংলাদেশ পেরিয়েছে ২০০।
স্পিন সহায়ক উইকেট বানিয়ে প্রতিপক্ষকে বেকায়দায় ফেলার কৌশল তো বাংলাদেশের জন্য নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে খেলা হলে বেশিরভাগ সময়ই ব্যাটাররা রানের জন্য ধুঁকতে থাকেন। এবারের বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজটাও নতুন কিছু নয়। তবে স্পিনবান্ধব উইকেটে সাইফ হাসান-তাওহীদ হৃদয়রা যেখানে ধুঁকেছেন, রিশাদ সেখানে তাণ্ডব চালিয়েছেন। সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ ৯ নম্বরে নেমে ১৪ বলে করেছেন ৩৯ রান করেছেন। তাঁর শেষের ঝড়ে বাংলাদেশ ৭ উইকেটে করেছে ২১৩ রান।
সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মিরাজ। দলীয় ২২ রানে প্রথম উইকেট হারিয়েছে স্বাগতিকেরা। ইনিংসের পঞ্চম ওভারের চতুর্থ বলে আকিল হোসেনকে ফ্রন্ট ফুটে ডিফেন্স করতে যান সাইফ হাসান। এজ হওয়া বল প্রথম স্লিপে তালুবন্দী করেছেন জাস্টিন গ্রিভস। অথচ ঠিক তার আগের বলেই ছক্কা মেরেছিলেন সাইফ। ১৬ বল খেলে ৬ রান করেছেন বাংলাদেশের এই ওপেনার। স্বাগতিকেরা পাওয়ার প্লে (প্রথম ১০ ওভার) শেষ করেছে ১ উইকেটে ৪০ রানে। ১০ ওভারের পর রান তোলার গতি কমতে থাকে। তাওহীদ হৃদয় (১২), নাজমুল হোসেন শান্ত (১৫) ও মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন (১৭) দুই অঙ্কের ঘরে পৌঁছেই আউট হয়ে গেছেন। ওপেনিংয়ে নামা সৌম্য সরকার একপ্রান্তে সাবলীলভাবে খেলতে থাকলেও ফিফটি পূর্ণ করার আগে আউট হয়েছেন।
৮৯ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কায় করেন ৪৫ রান। ৩১তম ওভারের তৃতীয় বলে আকিলকে তুলে মারতে যান সৌম্য। বাতাসে ভেসে থাকা বল ডিপ মিড উইকেট থেকে দৌড়ে এসে তালুবন্দী করেছেন খ্যারি পিয়েরে। সৌম্যর বিদায়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ৩০.৩ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৩ রান। ষষ্ঠ উইকেটে মিরাজ-নাসুম ২৫ রানের জুটি গড়লেও তাঁরা খেলেছেন ৪৮ বল। ৩৯তম ওভারের তৃতীয় বলে গুড়াকেশ মোতির হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা বলে ঠেকাবেন নাকি শট খেলবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারেননি নাসুম। শর্ট মিড উইকেটে এরপর সহজ ক্যাচ ধরেছেন খারি পিয়ের। আট নম্বরে নামা নুরুল হাসান সোহান ২৪ বলে করেছেন ২৩ রান। মেরেছেন ২ চার ও ১ ছক্কা। প্রথম সারির ব্যাটারদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ওয়ানডে মেজাজে ব্যাটিং করেছেন।
সোহানের বিদায়ের পর শুরু হয়েছে তাণ্ডব। শেষ দুই ওভারে বাংলাদেশ কোনো উইকেট না হারিয়ে যোগ করেছে ৩৪ রান। যার মধ্যে রিশাদ একাই নিয়েছেন ৩৩ রান। ১৪ বলে তিনটি করে চার ও ছক্কায় ৩৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। সৌম্যর ৪৫ রানের পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ইনিংস রিশাদের ব্যাট থেকেই এসেছে। অধিনায়ক মিরাজ ৫৮ বলে ৩২ রান করে অপরাজিত থাকেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের গুড়াকেশ মোতি ১০ ওভারে ৬৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট পেয়েছেন আকিল হোসেন ও আলিক আথানাজ। যাঁদের মধ্যে খণ্ডকালীন স্পিনার আথানাজ ১০ ওভারে মাত্র ১৪ রান খরচ করেছেন। তিন ওভার মেডেন দিয়েছেন।
