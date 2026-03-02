ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের আম্পায়ারিং নিয়ে প্রশ্ন তুললেন হেইডেন

এশিয়ার মাঠে কি কোনো এশিয়ার দলই সেমিফাইনালে থাকবে না—কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে গতকাল ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের আগে এমন প্রশ্ন উঁকি মারছিল ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে। শেষ পর্যন্ত সব প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। সঞ্জু স্যামসনের ঝোড়ো ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৫ উইকেটে হারিয়ে সেমিতে উঠেছে ভারত। তবে বিশ্বকাপের অলিখিত এই কোয়ার্টার ফাইনালের আম্পায়ারিং নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ম্যাথু হেইডেন।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংসের সময় মূলত আম্পায়ারিং নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হেইডেন। ইনিংসের ১৯তম ওভারের চতুর্থ বলটি অফ-স্টাম্পের অনেক বাইরে করেন আর্শদীপ সিং। ক্যারিবীয় ব্যাটার জেসন হোল্ডারের বিপক্ষে করা এই বলটি খালি চোখে ওয়াইড মনে হলেও আম্পায়ার অ্যালেক্স হোয়ার্ফ প্রথমে সংকেত দেননি। ধারাভাষ্যকক্ষে থাকা হেইডেন তৎক্ষণাৎ হতাশা প্রকাশ করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার দুইবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার বলেন, ‘সেটা ওয়াইড দেওয়া উচিত ছিল। তিনি (আম্পায়ার) এটা কী করলেন? কিছু তো করা উচিত।’
হোল্ডারের বিপক্ষে আর্শদীপ ওয়াইড দিয়েছেন কি না, সেটা দেখতে হোয়ার্ফ তৃতীয় আম্পায়ার রিচার্ড কেটেলবোরোর শরণ নিয়েছেন। পরবর্তীতে হোয়ার্ফ ওয়াইড দিয়েছেন। টস হেরে আগে ব্যাটিং করা উইন্ডিজ ২০ ওভারে ৪ উইকেটে করেছে ১৯৫ রান। যার মধ্যে শেষ ৫ ওভারে দলটি তুলেছে ৭০ রান। পঞ্চম উইকেটে ৩৫ বলে ৭৬ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন জেসন হোল্ডার ও রভমান পাওয়েল। ইনিংস সর্বোচ্চ ৪০ রান করেন ওপেনার রস্টন চেজ।
জয়ের লক্ষ্যে নামা ভারত ১৯.২ ওভারে ৫ উইকেটে করেছে ১৯৯ রান। ৫০ বলে ১২ চার ও ৪ ছক্কায় ৯৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন স্যামসন। পাশাপাশি উইকেটরক্ষক হিসেবে দুটি ক্যাচ ধরে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। ৫ মার্চ মুম্বাইয়ে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-ইংল্যান্ড। এই নিয়ে টানা তিনবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামছে ইংল্যান্ড। ২০২২ সালে অ্যাডিলেডে ১০ উইকেটে জেতে ইংল্যান্ড। এরপর গায়ানায় ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিতে ৬৮ রানে জিতে ইংলিশদের বিপক্ষে প্রতিশোধ নেয় ভারত।
মুশফিকুর রহিমের দেশে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা কাজ করছিল গত কয়েক দিন ধরেই। সৌদি আরবে ওমরাহ করতে গিয়ে যুদ্ধাবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে আজ সকালে দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশের অভিজ্ঞ এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।১০ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) প্রবাসী খেলোয়াড়দের জাতীয় দলে ভেড়ানোর প্রচেষ্টা আরও এক ধাপ এগিয়েছে। চলতি মাসে অনুষ্ঠিতব্য সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের হয়ে মাঠে নামার অপেক্ষায় আছেন দুই যমজ ভাই রোনান সুলিভান ও ডেক্লান সুলিভান।৪০ মিনিট আগে
চার-ছক্কার বন্যা, অর্থের ঝনঝনানি, জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন—সব মিলিয়ে আইপিএলকে ঘিরে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ থাকে তুঙ্গে। বিশ্বের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীর চোখও থাকে ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে গতকাল ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে আইপিএলের মতো একটা আবহ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে১ ঘণ্টা আগে
