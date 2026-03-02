অবশেষে দেশে মুশফিক

মুশফিকুর রহিমের দেশে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা কাজ করছিল গত কয়েক দিন ধরেই। সৌদি আরবে ওমরাহ করতে গিয়ে যুদ্ধাবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। অবশেষে আজ সকালে দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশের অভিজ্ঞ এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।
সৌদি থেকে দেশে ফিরতে গত রাতেই বিমানে চড়েছিলেন মুশফিক। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে একটি ছবি দিয়ে সবাইকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। আজ সকালে তিনি ঢাকার হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে পা রেখেছেন। লাগেজ নিয়ে তিনি যখন বের হচ্ছিলেন, তখন তাঁর চোখে মুখে দেখা গেছে দুশ্চিন্তার ছাপ। যে অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, সেটা তাঁর চেহারাতেই স্পষ্ট।
সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে শনিবার দেশে ফিরতেন মুশফিক। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধাবস্থার কারণে তা সম্ভব হয়নি। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে শনিবার তিনি পোস্ট দিয়েছিলেন, ‘সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমি কয়েকদিন আগে উমরাহ হজের জন্য মক্কায় এসেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ্, আমার হজ (উমরাহ) শেষ করেছি এবং আজ দুবাই হয়ে (এমিরেটস এয়ারলাইন্সে) বাংলাদেশে ফেরার কথা ছিল। আমরা আজ সকালে জেদ্দা থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে ইকে ০৮০৬ ফ্লাইটে রওয়ানা হয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং ইরানের মধ্যে যুদ্ধের কারণে সমস্ত ফ্লাইট জেদ্দায় ফিরে এসেছে। এখন আমি আরও হাজার হাজার যাত্রীর সঙ্গে জেদ্দা বিমানবন্দরে অবস্থান করছি। একমাত্র মহান আল্লাহই জানেন আমরা অন্যান্য বাংলাদেশিদের সঙ্গে কখন এবং কীভাবে ঢাকা পৌঁছাতে পারব।’
মুশফিকের এই পোস্টের পর তাঁকে নিয়ে শুরু হয় দুশ্চিন্তা। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক নিয়মিত যোগাযোগ করছিলেন মুশফিকের সঙ্গে। আজকের পত্রিকাকে এ ব্যাপারে মুশফিকও গতকাল রাতে নিশ্চিত করেছিলেন। যাঁরা তাঁর খোঁজ রেখেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন দেশের অভিজ্ঞ এই ব্যাটার। আজ তিনি সৌদি থেকে দেশে ফিরতে আশ্বস্ত হয়েছেন দেশের ক্রীড়াপ্রেমীরা।
ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাননি এখনো। তবে ভারতীয় ক্রিকেটে এখন বেশ আলোচিত নাম আকিব নবি। রঞ্জি ট্রফির ৬৭ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শিরোপা জিতেছে জম্মু-কাশ্মীর। ১০ ম্যাচে ৬০ উইকেট নিয়ে প্রথমবার ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট জয়ের নেপথ্য দলটির নায়ক তিনি।৭ মিনিট আগে
তবে অলৌকিক কিছু করার কথা এড়িয়ে গেলেন না বাটলার, ‘আমি বড় কোনো আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখছি না, এই পেশায় অনেকদিন ধরে আছি এবং অনেক মহাদেশে কাজ করেছি। তবে আমি বিশ্বাস করি মাঝেমধ্যে অদ্ভুত বা অলৌকিক কিছু ঘটে যেতে পারে। আমরা আমাদের ফুটবল খেলব এবং মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমরা৩১ মিনিট আগে
এভাবেও ফিরে আসা যায়—মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) আজ এমনটাই করে দেখাল ইন্টার মায়ামি। দুই গোল হজমের পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মায়ামি। সেটা সম্ভব হয়েছে লিওনেল মেসির জাদুতে। ইন্টার এন্ড কোং স্টেডিয়ামে ৪-২ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ইন্টার মায়ামি।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) প্রবাসী খেলোয়াড়দের জাতীয় দলে ভেড়ানোর প্রচেষ্টা আরও এক ধাপ এগিয়েছে। চলতি মাসে অনুষ্ঠিতব্য সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের হয়ে মাঠে নামার অপেক্ষায় আছেন দুই যমজ ভাই রোনান সুলিভান ও ডেক্লান সুলিভান।২ ঘণ্টা আগে