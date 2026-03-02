Ajker Patrika
‘এটা আইপিএল না, মনে রাখুন এটা একটা বিশ্বকাপ’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ মার্চ ২০২৬, ১১: ০২
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের সময় আইপিএলের আবহে লেজার শো হয়েছিল। ছবি: ক্রিকইনফো

চার-ছক্কার বন্যা, অর্থের ঝনঝনানি, জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন—সব মিলিয়ে আইপিএলকে ঘিরে ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ থাকে তুঙ্গে। বিশ্বের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমীর চোখও থাকে ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে গতকাল ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে আইপিএলের মতো একটা আবহ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে সুনীল গাভাস্কার-রবি শাস্ত্রীর সেটা মোটেও পছন্দ হয়নি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেওয়া ১৯৬ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারত পাওয়ার প্লে (প্রথম ৬ ওভার) শেষ করে ২ উইকেটে ৫৩ রান করেছে। তিন মিনিটের বিরতির সময় ইডেন গার্ডেনসের আলোর তীব্রতা কিছুটা কমিয়ে দিয়ে লেজার শো পরিচালনা করা হয়েছে। তাতে স্টেডিয়াম কিছুটা সময়ের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। গাভাস্কারের মতে লেজার শো ক্রিকেটারদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটার বড় কারণ হতে পারে। ধারাভাষ্যকক্ষে ভারতীয় ব্যাটিং কিংবদন্তি বলেন, ‘আড়াই-তিন মিনিটের পানি পানের বিরতির সময় লেজার শো হয়েছে। ব্যাটারদের জন্য এটা সহজ ব্যাপার না। কারও জন্যই সেটা ভালো না। আপনি যে আলো দেখতে অভ্যস্ত, সেখানে আরও বেশি উজ্জ্বল আলো দেখলে তখন আশপাশের পরিবেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হবে।’

গাভাস্কারের কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে রবি শাস্ত্রীর কণ্ঠে। আইপিএলে লেজার শো পরিচালনা করা হলেও বিশ্বকাপের নকআউট পর্বের ম্যাচে এমনটা দরকার নেই বলে মনে করেন শাস্ত্রী। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে গতকাল ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে ধারাভাষ্যকক্ষে সাবেক ভারতীয় কোচ বলেন, ‘লেজার শো দেখলাম আমরা। এটা তো বিশ্বকাপ। দুই-আড়াই মিনিট পরপর এমন বিনোদনের কী দরকার? আইপিএলের সময় এটা হতে পারে। কিন্তু এখন তো বিশ্বকাপের নকআউট চলছে। পানি পানের বিরতির সময় এমন লেজার শোর কি কোনো প্রয়োজন আছে?’

অলিখিত কোয়ার্টার ফাইনালে গত রাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৪ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটে জিতেছে ভারত। ৫০ বলে ১২ চার ও ৪ ছক্কায় ৯৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন স্যামসন। পাশাপাশি উইকেটরক্ষক হিসেবে দুটি ক্যাচ ধরে ম্যাচসেরা হয়েছেন তিনি। ৫ মার্চ মুম্বাইয়ে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত-ইংল্যান্ড। এই নিয়ে টানা তিনবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামছে ইংল্যান্ড। তার আগে ৪ মার্চ কলকাতায় প্রথম সেমিতে মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ড।

