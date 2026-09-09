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ফুটবল

পাঁচ মাসের মধ্যে স্পেনে দ্বিতীয় ক্লাব কিনছেন মেসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৩: ৫৩
পাঁচ মাসের মধ্যে স্পেনে দ্বিতীয় ক্লাব কিনছেন মেসি
স্পেনে দ্বিতীয় ক্লাব কিনতে যাচ্ছেন লিওনেল মেসি। ছবি: এএফপি

বার্সেলোনা ছেড়েছেন ২০২১ সালে। প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে পাড়ি জমান ২০২৩ সালে। তবে শৈশবের ক্লাব বার্সেলোনা লিওনেল মেসির স্মৃতি থেকে কি মুছে যাওয়া এতটাই সহজ! স্পেনের মায়ার টানে একের পর এক বাড়ি কিনছেন আর্জেন্টাইন বিশ্বজয়ী তারকা।

এ বছরের এপ্রিলে স্পেনের পঞ্চম বিভাগের ক্লাব কর্নেয়া কিনেছিলেন মেসি। পাঁচ মাস না পেরোতেই আরেক স্প্যানিশ ক্লাব কেনার কাছে এখন আর্জেন্টাইন তারকা। সূত্রের বরাতে গত রাতে ইএসপিএন এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, স্প্যানিশ দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাব এলদেনসে কিনতে রাজি মেসি। তবে প্রাথমিক চুক্তি হলেও চূড়ান্তভাবে এখনো চূড়ান্ত চুক্তি করেননি আর্জেন্টাইন তারকা।

যদি এলদেনসে কিনতে পারেন, তাহলে পাঁচ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ক্লাব কিনবেন মেসি। তবে কেনার কার্যক্রম তো এত সহজ নয়। আগে এলদেনসে ক্লাবের আর্থিক ও আইনি বিষয়গুলো দেখা যাবে। স্পেনের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অনুমোদন দরকার হবে। বর্তমানে এলদেনসের মালিকানা রয়েছে কলম্বিয়ার কোম্পানি গ্রুপো টিএইচের কাছে।

১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত এলদেনসে যে খুব ইতিহাসমৃদ্ধ, ব্যাপারটা তা নয়। প্রথমবারের মতো দ্বিতীয় বিভাগে ক্লাবটি উঠেছিল ২০২৩ সালে। যেটার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল ৫৯ বছর। তবে দ্রুতই ফের অবনমন হয় ক্লাবটি। ২০২৬-২৭ মৌসুমে ফের দ্বিতীয় বিভাগে ফেরে এলদেনসে। পাঁচ মাস আগে যে কর্নেয়া কিনেছিলেন, সেটা মূলত আধা পেশাদার ক্লাব। এলদেনসে কিনতে পারলে প্রথম কোনো পেশাদার ক্লাব স্পেনে কিনবেন মেসি। যদিও স্প্যানিশ ফুটবলে বেশির ভাগ সময়ই নিচের স্তরেই খেলে ক্লাবটি।

২০০৪ থেকে ২০২১ পর্যন্ত বার্সেলোনার জার্সিতে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৭৭৮ ম্যাচ খেলেছেন। ৬৭২ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ৩০৩ গোলে। ক্লাবটির হয়ে জিতেছেন ৩৪ শিরোপা। যার মধ্যে রয়েছে ১০ লা লিগা ও ৪ চ্যাম্পিয়নস লিগ। ইন্টার মায়ামির হয়ে তিন বছরে জিতেছেন তিন শিরোপা। কদিন আগেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বলেছেন।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
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