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হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের লক্ষ্যে পিএসজি, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১২: ৫২
হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের লক্ষ্যে পিএসজি, খেলা দেখবেন কোথায়
লুইস এনরিকের অধীনে টানা দুইবার চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে পিএসজি। ছবি: সংগৃহীত

২০২৪-২৫, ২০২৫-২৬—টানা দুই মৌসুম চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) কাছে এবার হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের সুযোগ। আজ রাতে পিএসজি খেলতে নামবে স্লোভান ব্রাতিস্লাভার বিপক্ষে। পিএসজি-ব্রাতিস্লাভা ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি টেন১। চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে পৃথক পৃথক ম্যাচে মাঠে নামবে বার্সেলোনা-লিভারপুলের মতো শক্তিশালী দলও। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

বার্সেলোনা-ফেইনুর্ড

রাত ১০টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

পিএসজি-স্লোভান বাতিস্লাভা

রাত ১টা

সরাসরি সনি টেন ১

লিভারপুল-আতলেতিকো মাদ্রিদ

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

নাপোলি-আর্সেনাল

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ২ ও ৩

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন

রাত ৯টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১

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