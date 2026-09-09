হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের লক্ষ্যে পিএসজি, খেলা দেখবেন কোথায়

২০২৪-২৫, ২০২৫-২৬—টানা দুই মৌসুম চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী প্যারিস সেইন্ট জার্মেইয়ের (পিএসজি) কাছে এবার হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের সুযোগ। আজ রাতে পিএসজি খেলতে নামবে স্লোভান ব্রাতিস্লাভার বিপক্ষে। পিএসজি-ব্রাতিস্লাভা ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে সনি টেন১। চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে পৃথক পৃথক ম্যাচে মাঠে নামবে বার্সেলোনা-লিভারপুলের মতো শক্তিশালী দলও। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
বার্সেলোনা-ফেইনুর্ড
রাত ১০টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
পিএসজি-স্লোভান বাতিস্লাভা
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ১
লিভারপুল-আতলেতিকো মাদ্রিদ
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
নাপোলি-আর্সেনাল
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ২ ও ৩
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১ ও সিলেক্ট ১
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