প্রথম সুযোগ পেয়েই নজর কাড়লেন বাংলাদেশি ফারহান

অভিষেকেই নজর কাড়লেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফারহান আলী ওয়াহিদ। লিডসের অনূর্ধ্ব-২১ দলের বিপক্ষে বোরহাম উডের অনূর্ধ্ব-২১ দলের ৫-২ গোলের জয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন তিনি। দলের দুটি গোলেই অবদান রয়েছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই ফুটবলার।
ন্যাশনাল লিগের ‘সি’ গ্রুপের অনূর্ধ্ব-২১ পর্যায়ের লিডস-বোরহাম ম্যাচ গত রাতে হয়েছে মিডো পার্কে। মূল একাদশেই খেলার সুযোগ পেয়ে তা দারুণভাবে কাজে লাগালেন ফারহান। ৪১ মিনিটে নিজের প্রথম গোল করেন তিনি। প্রথমার্থের যোগ করা সময়ে আরও একটা গোলে অবদান রাখেন ফারহান। সতীর্থ তারান আল্লারাখিয়াকে গিয়ে গোল করিয়েছেন তিনি।
নিজের দ্বিতীয় গোলটাও ফারহান প্রায় পেয়েই গিয়েছিলেন। ৮২ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে দ্রুত সামনে এগিয়ে যান। দুর্দান্ত এক মুভে একজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে শট নেন। তবে লিডসের গোলরক্ষক অসাধারণ দক্ষতায় সেই শট ঠেকিয়ে দেন। তাতে করে ফারহানের দ্বিতীয় গোল পাওয়া হয়নি।
৫-২ গোলের জয়ে বোরহাম উড প্রশংসায় ভাসিয়েছে ফারহানকে। ইংলিশ ক্লাবটি লিখেছে, ‘প্রথমবারের মতো শুরু থেকে মাঠে নেমেই ফারহান আলী ওয়াহিদ দুর্দান্ত খেলেছেন। তাঁর স্বচ্ছন্দ ড্রিবলিং, বুদ্ধিদীপ্ত ছোট পাস এবং দ্রুত বলের দখল পুনরুদ্ধারের সক্ষমতা ছিল দেখার মতো।’
চলতি মাসের শুরুতে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ফুলহাম থেকে ধারে পঞ্চম স্তরের ক্লাব বোরহাম উডে যোগ দেন ফারহান। ১২ বছর বয়সে ফুলহ্যামের একাডেমিতে যোগ দেওয়া এই উইঙ্গার অনূর্ধ্ব-১৮ দলের হয়ে ১৭ ম্যাচে সাত গোল করেছিলেন। পরবর্তীতে অনূর্ধ্ব-২১ দলের হয়ে ২১ ম্যাচে করেন ৬ গোল ও ৯ অ্যাসিস্ট।
গল টেস্ট তো কেবল ভারতের জন্য নিছক এক ম্যাচ ছিল না। এশিয়ার দলটির জন্য ম্যাচটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বের তৃতীয় দল হিসেবে ৬০০ টেস্ট খেলতে নামা ভারত ম্যাচটা জিতল হেসেখেলে। ১৬৫ রানে হেরে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে পিছিয়ে গেল ১-০ ব্যবধানে।১ ঘণ্টা আগে
প্রথম টেস্ট জয়ের পর এখন ফুরফুরে মেজাজে বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়ার মাঠে প্রথমবার টেস্ট জয়, তাও আবার ৯ উইকেটে। চাট্টিখানি কথা তো নয়। ডারউইন থেকে ম্যাকেতে পৌঁছানোর পরও যে রেশটা রয়ে গেছে, সেটা ক্রিকেটারদের কথাবার্তায় স্পষ্ট। এমনকি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে নির্দিষ্ট কোনো ক্রিকেটার কথা বললেও পাশ থেকে অন্যান্যরাও ক২ ঘণ্টা আগে
মা হারালেন শফিউল ইসলাম। সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় তিনি তা নিশ্চিত করেছেন।৩ ঘণ্টা আগে
আটলান্টায় ফুটবল বিশ্বকাপের আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল ম্যাচ রাজনৈতিকভাবে কতটা উত্তপ্ত ছিল, সেটা তো ম্যাচ শেষেই প্রমাণ হয়েছিল। ৪০ বছরেরও বেশি সময় আগে সংঘটিত সেই যুদ্ধই ছিল উত্তপ্ত হওয়ার কারণ। এবার এর রেশ দেখা গেল এক প্রীতি ম্যাচেও।৪ ঘণ্টা আগে