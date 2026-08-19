Ajker Patrika
En
ফুটবল

প্রথম সুযোগ পেয়েই নজর কাড়লেন বাংলাদেশি ফারহান

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৬, ১৩: ২০
প্রথম সুযোগ পেয়েই নজর কাড়লেন বাংলাদেশি ফারহান
বোরহামে অভিষেকে নজর কাড়লেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফারহান আলী ওয়াহিদ। ছবি: সংগৃহীত

অভিষেকেই নজর কাড়লেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফারহান আলী ওয়াহিদ। লিডসের অনূর্ধ্ব-২১ দলের বিপক্ষে বোরহাম উডের অনূর্ধ্ব-২১ দলের ৫-২ গোলের জয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন তিনি। দলের দুটি গোলেই অবদান রয়েছে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই ফুটবলার।

ন্যাশনাল লিগের ‘সি’ গ্রুপের অনূর্ধ্ব-২১ পর্যায়ের লিডস-বোরহাম ম্যাচ গত রাতে হয়েছে মিডো পার্কে। মূল একাদশেই খেলার সুযোগ পেয়ে তা দারুণভাবে কাজে লাগালেন ফারহান। ৪১ মিনিটে নিজের প্রথম গোল করেন তিনি। প্রথমার্থের যোগ করা সময়ে আরও একটা গোলে অবদান রাখেন ফারহান। সতীর্থ তারান আল্লারাখিয়াকে গিয়ে গোল করিয়েছেন তিনি।

নিজের দ্বিতীয় গোলটাও ফারহান প্রায় পেয়েই গিয়েছিলেন। ৮২ মিনিটে মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে দ্রুত সামনে এগিয়ে যান। দুর্দান্ত এক মুভে একজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে শট নেন। তবে লিডসের গোলরক্ষক অসাধারণ দক্ষতায় সেই শট ঠেকিয়ে দেন। তাতে করে ফারহানের দ্বিতীয় গোল পাওয়া হয়নি।

ফুলহাম থেকে ধারে নতুন ক্লাবে গেলেন বাংলাদেশি ফারহানফুলহাম থেকে ধারে নতুন ক্লাবে গেলেন বাংলাদেশি ফারহান

৫-২ গোলের জয়ে বোরহাম উড প্রশংসায় ভাসিয়েছে ফারহানকে। ইংলিশ ক্লাবটি লিখেছে, ‘প্রথমবারের মতো শুরু থেকে মাঠে নেমেই ফারহান আলী ওয়াহিদ দুর্দান্ত খেলেছেন। তাঁর স্বচ্ছন্দ ড্রিবলিং, বুদ্ধিদীপ্ত ছোট পাস এবং দ্রুত বলের দখল পুনরুদ্ধারের সক্ষমতা ছিল দেখার মতো।’

চলতি মাসের শুরুতে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ফুলহাম থেকে ধারে পঞ্চম স্তরের ক্লাব বোরহাম উডে যোগ দেন ফারহান। ১২ বছর বয়সে ফুলহ্যামের একাডেমিতে যোগ দেওয়া এই উইঙ্গার অনূর্ধ্ব-১৮ দলের হয়ে ১৭ ম্যাচে সাত গোল করেছিলেন। পরবর্তীতে অনূর্ধ্ব-২১ দলের হয়ে ২১ ম্যাচে করেন ৬ গোল ও ৯ অ্যাসিস্ট।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলইংল্যান্ড ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত