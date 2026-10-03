জাতীয় লিগে মিঠুনের আক্ষেপের দিন

২৮তম জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) প্রথম দিনে আক্ষেপ নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন মোহাম্মদ মিঠুন। অল্পের জন্য সেঞ্চুরির দেখা পাননি এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। তাঁর মতো কালাম সিদ্দিকী অ্যালেনও সেঞ্চুরির খুব কাছ থেকে ফিরেছেন।
মিঠুন-অ্যালেনের সেঞ্চুরি মিসের দিনে দলগতভাবে সবচেয়ে বেশি দাপট দেখিয়েছে খুলনা। তিনশ পার করা সংগ্রহ পেয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমের দলটি। রাজশাহীও পেয়েছে বড় পুঁজির ভীত। কম যায়নি ময়মনসিংহও। সিলেটকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন তাদের ব্যাটাররা। এই তিন দলের মতো ব্যাটিংয়ে দিনটা রাঙাতে পারেনি ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন রংপুর।
খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে প্রথম দিনের খেলা শেষে ৫ উইকেটে ৩২৮ রান করেছে খুলনা। দারুণ ব্যাটিংয়ে সেঞ্চুরির দিকেই এগোচ্ছিলেন মিঠুন। কিন্তু ব্যক্তিগত ৮৯ রানে রুয়েল মিয়ার বলে শহিদুল ইসলামের হাতে ক্যাচ দেন অধিনায়ক। তাতেই ভাঙে অ্যালেনের সঙ্গে তাঁর ১৫০ রানের জুটি। অ্যালেনের আক্ষেপটা মিঠুনের চেয়ে একটু বেশিই। ৯২ রানে ইফতেখার হোসেন ইফতির বলে বোল্ড হন এই তরুণ ব্যাটার। ৪৪ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন আফিফ হোসেন।
বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রাজশাহীর শুরুটা হয়েছিল উড়ন্ত। স্বাগতিক চট্টগ্রামের বিপক্ষে উদ্বোধনী জুটিতে ১২৭ রান তোলেন দুই ওপেনার হাবিবুর রহমান ও সাব্বির হোসেন। রাজশাহী দিনের খেলা শেষ করেছে ২৯০ রান করে; ৬ উইকেট হারিয়েছে তারা। হাবিবুর ৭৫ ও সাব্বিরের ব্যাট থেকে আসে ৭১ রান।
সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিলেটের বিপক্ষে ২৭৩ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে ময়মনসিংহ। ৭০ রান করে অনিক দেব বর্মনের এলবিডব্লুর ফাঁদে পড়েন মাহফিজুল ইসলাম রবিন। ৪৬ রানে অপরাজিত আছেন আবু হায়দার রনি। সমান রান করে আউট হন আব্দুল মজিদ। এ ছাড়া ৩০ রান আসে আল আমিন জুনিয়রের ব্যাট থেকে।
দুই ওপেনার অনিক সরকার ও মিমের ব্যাটে ১১৪ রানের উদ্বোধনী জুটি গড়েছিল রংপুর। এমন একটা শুরুর পরও ৬ উইকেটে ২২৯ রানে দিন শেষে করেছে আকবর আলীরা। মিমের অবদান ৬৩ রান। অনিক খেলেন ৫০ রানের ইনিংস। এ ছাড়া চৌধুরী মোহাম্মদ রিজওয়ানের ব্যাট থেকে আসে ৩৮ রান।
লিগ ও ফেডারেশন কাপ দুটোতেই আবাহনী লিমিটেডের শুরুটা হয়েছে হোঁচট খেয়ে। তবে লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে এসে মৌসুমের প্রথম জয়ের দেখা পেল তারা। চাঁদপুর জেলা স্টেডিয়ামে ঢাকা ওয়ান্ডারার্সকে ৫–১ গোলে হারিয়েছে মারুফুল হকের দল। জোড়া গোল করেন অ্যান্থনি ওকাচি।২ ঘণ্টা আগে
ভুলে যাওয়ার মতোই এশিয়াড ক্রিকেট শেষ করল বাংলাদেশ। র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিলেও প্রথমবারের মতো ক্রিকেটে তাদের প্রাপ্তির খাতা শূন্য। এমন বাজে একটি আসর শেষে খাবার নিয়ে অজুহাতও দাঁড় করালেন বাংলাদেশের অধিনায়ক লিটন দাস।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশের ঘরোয়া ফুটবলে এর আগেও বিশ্বকাপ খেলা ফুটবলার দ্যুতি ছড়িয়েছেন। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন ২০১৪ বিশ্বকাপ খেলা মাইকেল বাবাতুন্দে। নাইজেরিয়ান মিডফিল্ডারের নতুন ঠিকানা এখন আবাহনী। বিশ্বকাপ, লিওনেল মেসি এবং নিজের লক্ষ্য নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আনোয়ার সোহাগ৫ ঘণ্টা আগে
শেষ পর্যন্ত একা লড়াই চালিয়ে গেলেন হাসান নাওয়াজ। কিন্তু বাকিরা তাঁকে সঙ্গ দিতে না পারায় চিন্তা করতে হয়নি ভারতকে। এশিয়ান গেমসের পুরুষ ক্রিকেটের ফাইনালে পাকিস্তানকে ১৯ রানে হারিয়ে সোনা জিতে নিল শ্রেয়াশ আইয়ারের দল।৬ ঘণ্টা আগে