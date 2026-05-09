Ajker Patrika
ফুটবল

জয়ে ফিরল মোহামেডান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জয়ে ফিরেছে মোহামেডান। ফাইল ছবি

মানিকগঞ্জে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে ২-০ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশ ফুটবল লিগের পয়েন্ট টেবিলে এক ধাপ এগিয়েছে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এই জয়ের ফলে ১৬ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে সাদাকালোরা। দিনের অন্য ম্যাচে আজ মুন্সিগঞ্জে রহমতগঞ্জ মুসলিম ফ্রেন্ডস সোসাইটিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন।

আরামবাগের বিপক্ষে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল মোহামেডান। তবে ভাগ্য আর প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের দেয়ালে বারবার বাধা পেতে হয়েছে তাদের। প্রথমার্ধে তাই হতাশ হতে হয়।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায় মোহামেডান। ৫১ মিনিটে সাইফুলের পাস ক্লিয়ার করতে গোলরক্ষক আজাদ ব্যর্থ হলে আলগা বল অনায়াসে জালে জড়িয়ে দেন সৌরভ দেওয়ান। পিছিয়ে পড়ে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেও সফল হয়নি আরামবাগ। উল্টো ৭৫ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন বদলি নামা রহিম উদ্দিন। আরিফের কাটব্যাক থেকে নিখুঁত প্লেসিং শটে জয় নিশ্চিত করেন তিনি। এই জয়ের ফলে আব্দুল কাইয়ুম সেন্টুর দল পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে।

দিনের অন্য ম্যাচে রহমতগঞ্জের বিপক্ষে শুরুতে ১০ মিনিটে পিছিয়ে পড়েও দারুণ জয় পেয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন। ব্রাদার্সের পাকিস্তানি ফরোয়ার্ড শায়েক দোস্ত ৩৫ মিনিটে সমতা ফেরানোর পর দ্বিতীয়ার্ধে নিজের দ্বিতীয় গোল করে দলের ৩-১ ব্যবধানের জয় নিশ্চিত করেন। মাঝখানে একটি আত্মঘাতী গোল রহমতগঞ্জকে ম্যাচ থেকে ছিটকে দেয়। এই হারের ফলে রহমতগঞ্জ টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে নেমে গেছে এবং ১৭ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম স্থানে আছে ব্রাদার্স। আর হারের তিক্ততা নিয়ে অবনমন অঞ্চলের ঠিক ওপরেই রইল আরামবাগ।

