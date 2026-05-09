Ajker Patrika
ক্রিকেট

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে লিটনের এমন কীর্তি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ মে ২০২৬, ১৪: ৪৬
প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে লিটনের এমন কীর্তি
প্রথম ইনিংসে ৩৩ রান করে ফিরেছেন লিটন দাস। ফাইল ছবি

ঢাকা টেস্টের প্রথম ইনিংসে লিটন দাস যেভাবে আউট হয়েছেন তাতে ভক্তরা বিরক্ত হয়েছে বৈকি। ভুল শটে প্রতিপক্ষের ফিল্ডারের হাতে সহজ ক্যাচ দিয়ে ফিরলেও দিনটা স্মরণীয় হয়ে থাকল এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারের জন্য। সেটা দারুণ এক মাইলফলকের কারণে।

প্রথম দিন শেষে ৮ রানে অপরাজিত থাকা লিটন আজ ফিরেছেন ব্যক্তিগত ৩৩ রানে। ৯৭ তম ওভারের চতুর্থ ডেলভারিটা অফ স্টাম্পের বাইরে করেছিলেন মোহাম্মদ আব্বাস। পুল করে মিড অনের ওপর দিয়ে পাঠানোর চেষ্টায় আমাদ বাটের হাতে ধরা পড়েন লিটন। আউট হওয়ার আগেই প্রথম বাংলাদেশি ব্যাটার হিসেবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ২০০০ হাজারি রানের ক্লাবে প্রবেশ করেন।

৩১ টেস্টের ৫৫ ইনিংসে লিটন করেছেন ২০০৯ রান। ব্যাটিং গড় ৩৭.২০। এই রান করার পথে চারটি সেঞ্চুরি করেছেন লিটন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের মালিক মুশফিক। সাবেক অধিনায়ক করেছেন ১৮৭৬ রান। গড় লিটনের চেয়েও বেশি; ৪৩.৬২। লিটনের সমান চারটি সেঞ্চুরি তাঁর নামের পাশে। ২৬ টেস্টের ৪৮ ইনিংসে এই রান করেছেন মুশফিক। পাকিস্তান সিরিজেই ২০০০ রান পূর্ণ করার সুযোগ থাকছে তাঁর সামনে।

তালিকার তিনে আছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ৩০ টেস্টের ৫৭ ইনিংসে ১৬৫৫ রান করেছেন টেস্ট দলপতি। গড় ২৯.৫৫; সেঞ্চুরি পাঁচটি। ১৫৯৪ রান করে চারে অবস্থান করছেন মুমিনুল হক। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ৩২ ম্যাচের ৬১ ইনিংসে এই ব্যাটারের গড় ২৭.৯৬। সেঞ্চুরি তিনটি। সেরা পাঁচে সবার নিচে আছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ৩০ টেস্টের ৫৫ ইনিংসে ২৫.৯৬ গড়ে ১৩২৪ রান করেছেন তিনি।

বিষয়:

খেলালিটন দাসক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক অভিযুক্ত

মির্জা ফখরুল-ফাতেমাসহ আরও যাঁরা পাচ্ছেন খালেদা জিয়া স্মৃতি স্বর্ণপদক

গাজীপুরে গভীর রাতে একই পরিবারের ৫ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

আনসার কর্মকর্তার চোখ থেঁতলে দিলেন হকারেরা, আহত আরও ৫

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

সম্পর্কিত

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে লিটনের এমন কীর্তি

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে লিটনের এমন কীর্তি

৭৫ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে অলআউট বাংলাদেশ

৭৫ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে অলআউট বাংলাদেশ

‘ব্রাজিল সব সময়ই ফেভারিট’

‘ব্রাজিল সব সময়ই ফেভারিট’

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকছেন বাংলাদেশি শিল্পী সঞ্জয়

বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকছেন বাংলাদেশি শিল্পী সঞ্জয়