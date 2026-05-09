প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে লিটনের এমন কীর্তি

ঢাকা টেস্টের প্রথম ইনিংসে লিটন দাস যেভাবে আউট হয়েছেন তাতে ভক্তরা বিরক্ত হয়েছে বৈকি। ভুল শটে প্রতিপক্ষের ফিল্ডারের হাতে সহজ ক্যাচ দিয়ে ফিরলেও দিনটা স্মরণীয় হয়ে থাকল এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারের জন্য। সেটা দারুণ এক মাইলফলকের কারণে।
প্রথম দিন শেষে ৮ রানে অপরাজিত থাকা লিটন আজ ফিরেছেন ব্যক্তিগত ৩৩ রানে। ৯৭ তম ওভারের চতুর্থ ডেলভারিটা অফ স্টাম্পের বাইরে করেছিলেন মোহাম্মদ আব্বাস। পুল করে মিড অনের ওপর দিয়ে পাঠানোর চেষ্টায় আমাদ বাটের হাতে ধরা পড়েন লিটন। আউট হওয়ার আগেই প্রথম বাংলাদেশি ব্যাটার হিসেবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ২০০০ হাজারি রানের ক্লাবে প্রবেশ করেন।
৩১ টেস্টের ৫৫ ইনিংসে লিটন করেছেন ২০০৯ রান। ব্যাটিং গড় ৩৭.২০। এই রান করার পথে চারটি সেঞ্চুরি করেছেন লিটন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের মালিক মুশফিক। সাবেক অধিনায়ক করেছেন ১৮৭৬ রান। গড় লিটনের চেয়েও বেশি; ৪৩.৬২। লিটনের সমান চারটি সেঞ্চুরি তাঁর নামের পাশে। ২৬ টেস্টের ৪৮ ইনিংসে এই রান করেছেন মুশফিক। পাকিস্তান সিরিজেই ২০০০ রান পূর্ণ করার সুযোগ থাকছে তাঁর সামনে।
তালিকার তিনে আছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ৩০ টেস্টের ৫৭ ইনিংসে ১৬৫৫ রান করেছেন টেস্ট দলপতি। গড় ২৯.৫৫; সেঞ্চুরি পাঁচটি। ১৫৯৪ রান করে চারে অবস্থান করছেন মুমিনুল হক। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ৩২ ম্যাচের ৬১ ইনিংসে এই ব্যাটারের গড় ২৭.৯৬। সেঞ্চুরি তিনটি। সেরা পাঁচে সবার নিচে আছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ৩০ টেস্টের ৫৫ ইনিংসে ২৫.৯৬ গড়ে ১৩২৪ রান করেছেন তিনি।
প্রথম দিনই বড় সংগ্রহের ভীত গড়ে দিয়েছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত, মুমিনুল হকরা। সেই ভীতের ওপর দাঁড়িয়ে ঢাকা টেস্টের প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশ পেল ৪১৩ রানের পুঁজি। মিরপুরের সবুজ উইকেটের বিবেচনায় এটা বড় সংগ্রহ বটে। কিন্তু শেষ দিকের ব্যাটিং ব্যর্থতায় হতাশা থেকেই গেল স্বাগতিকদের।১ ঘণ্টা আগে
লম্বা সময় ধরে নিজেদের সেরা ছন্দে নেই ব্রাজিল। ভক্তদের প্রত্যাশা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছে লাতিন আমেরিকান জায়ান্টরা। এরপরও এবারের বিশ্বকাপকে সামনে রেখে সেলেসাওদের ফেভারিটের তালিকাতেই রাখছেন লিওনেল মেসি। তারকা ফরোয়ার্ডের মতে, ব্রাজিল সব সময়ই ফেভারিট।২ ঘণ্টা আগে
দরজায় কড়া নাড়ছে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকোর সঙ্গে যৌথভাবে এবারের বিশ্বকাপের আয়োজক কানাডা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পেয়েছে দেশটি। বিশ্বখ্যাত সংগীতশিল্পীদের নিয়ে আগামী ১২ জুন স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে বর্ণিল সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন করবে কানাডা।২ ঘণ্টা আগে
শিরোনামের সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় কী! ঢাকা টেস্টের দ্বিতীয় দিনে মুশফিকুর রহিম এবং লিটন দাসের ব্যাটে ভালো শুরুর ইঙ্গিত পেয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ভালো খেলতে খেলতেই দায়িত্বহীন ব্যাটিংয়ে হতাশ করেন লিটন। এরপর মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলামরাও ফিরেছেন অনেকটা হতাশাজনক ব্যাটিংয়ে।৩ ঘণ্টা আগে