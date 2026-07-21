Ajker Patrika
En
ফুটবল

বিদায়ের ইঙ্গিত দিলেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ জুলাই ২০২৬, ১৮: ৫৯
বিদায়ের ইঙ্গিত দিলেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস
ফাইনালে ১১টি সেভ দিয়েও আর্জেন্টিনার হার ঠেকাতে পারেননি এই গোলরক্ষক। এবার দিলেন শেষের ইঙ্গিত। ছবি: সংগৃহীত

অন্য সতীর্থদের মতো এমিলিয়ানো মার্তিনেসও বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের কষ্ট এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আর্জেন্টিনার হয়ে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় হতাশ এই গোলরক্ষক এবার নিজের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন।

বুয়েনস এইরেসে ফেরার পর সমর্থকদের উষ্ণ অভ্যর্থনা পান আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা। ঠান্ডা ও বৃষ্টি উপেক্ষা করে দলকে স্বাগত জানাতে জড়ো হন ভক্তরা। সতীর্থদের মতো মার্তিনেসও ভক্তদের ভালোবাসায় সিক্ত হন। নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক আবেগঘন বার্তায় বিশ্বকাপ ফাইনালে হারার অনুভূতি প্রকাশ করেছেন অ্যাস্টন ভিলার এই গোলরক্ষক।

মার্তিনেস লিখেছেন, ‘আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম আমরা আবারও এটি (বিশ্বকাপ) জিতব। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম এটি আর্জেন্টিনায় নিয়ে আসব এবং আবারও ইতিহাস গড়ব।’

এরপর নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মার্তিনেস লিখেছেন, ‘সত্যি বলতে, এই কষ্ট ব্যাখ্যা করা কঠিন। অনেক বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে, কীভাবে সামনে এগোব, তা দেখতে হবে। আর এটা যদি সরে দাঁড়ানোর সময় হয়ে থাকে, সেটিও ভাবতে হবে।’

২০২১ সালের ৩ জুন চিলির বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে অভিষেকের পর থেকেই আর্জেন্টিনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হয়ে উঠেছেন মার্তিনেস। সতীর্থদের কাছে তিনি শুধু একজন গোলরক্ষক নন, বরং একজন নেতা ও দলের অনুপ্রেরণার বড় উৎস।

এর আগে বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারার পর এক পোস্টে সমর্থকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন মার্তিনেস। তিনি লিখেছিলেন, ‘আমি সত্যিই দুঃখিত। আমার দেশ ও সতীর্থদের সাহায্য করার জন্য আমি নিজের সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।’

ফাইনালে স্পেনের সামনে অসহায় ছিল আর্জেন্টিনা। এ দিন নিজেদের হারিয়ে খুঁজেছেন মেসি, আলভারেজরা। ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল মার্তিনেস। গোলপোস্টের নিচে রীতিমতো চীনের প্রাচীর গড়েছিলেন তিনি; করেছেন মোট ১১টি সেভ, যা ১৯৬৬ সালের পর কোনো বিশ্বকাপ ফাইনালে এক গোলরক্ষকের সর্বোচ্চ সেভের রেকর্ড।

এর আগে নকআউটের প্রথম ৩ ম্যাচে ৫ গোল হজম করেন মার্তিনেস। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালে দারুণ পারফরম্যান্সের পর ফাইনালে নিজের সেরাটা দেন। সব মিলিয়ে সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপে মোট ২০টি সেভ করে গোলরক্ষকদের মধ্যে তৃতীয় স্থানে ছিলেন মার্তিনেস। তাঁর চেয়ে বেশি সেভ করেন কুরাসাওয়ের এলোয় রুম (২১) ও প্যারাগুয়ের অরলান্ডো গিল (২৮)।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলএমিলিয়ানো মার্টিনেজফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত