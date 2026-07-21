আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে কবে বিদায় নেবেন মেসি

বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে হারের পর লিওনেল মেসির অশ্রুসিক্ত মুখ ভক্তদের হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে। অনেকের দাবি, আর্জেন্টিনার হয়ে শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন ৩৯ বছর বয়সী ফুটবলার। তবে বিশ্বকাপ ফাইনালই মেসির শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ নয়—এমনটাই জানিয়েছেন টিওয়াইসি স্পোর্টসের সাংবাদিক গাস্তন এদুল।
ফাইনালের পর থেকেই মেসির ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও তারকা ফরোয়ার্ড বিষয়টি নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেননি। শিরোপা নির্ধারণী মাচের পর দলের অন্য ফুটবলারদের মতো তিনিও মিক্সড জোনে যাননি। এমনকি সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া পোস্টেও অবসরের প্রসঙ্গ তোলেননি। তবে স্পেনের কাছে হারের কষ্ট প্রকাশ করে পোস্ট করেছেন মেসি।
এদুলের দাবি, বিশ্বকাপকে বিদায় বললেও এখনো আর্জেন্টিনা অধ্যায় শেষ করার সিদ্ধান্ত নেননি মেসি। বিশ্বকাপ শেষেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেবেন, টুর্নামেন্ট শুরুর আগেও ঘনিষ্ঠদের এমন কথা বলেননি। তাই স্পেনের বিপক্ষে ফাইনালটিই মেসির শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ—এমন কথা বলার সুযোগ নেই।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সমর্থকদের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানাতে পারেন মেসি। আগামী সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক বিরতিতে কয়েকটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। প্রতিপক্ষ এখনো চূড়ান্ত না হলেও, সেই সময়ই মেসির ভবিষ্যৎ নিয়ে আরও পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যেতে পারে।
আপাতত বিশ্বকাপ ফাইনাল হারের হতাশা কাটিয়ে ওঠার দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন মেসি। এরপর ঠান্ডা মাথায় ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী। পরবর্তী বিশ্বকাপ হবে ২০৩০ সালে। শুরুটা আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়েতে হলেও বাকি ম্যাচগুলো হবে স্পেন, মরক্কো ও পর্তুগালে। আয়োজক দেশ হওয়ায় আর্জেন্টিনা ইতোমধ্যেই বিশ্বকাপে জায়গা নিশ্চিত করেছে। তবে ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে শুরু হতে যাওয়া বাছাইপর্বেও অংশ নেবে তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা।
অন্য সতীর্থদের মতো এমিলিয়ানো মার্তিনেসও বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের কষ্ট এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আর্জেন্টিনার হয়ে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় হতাশ এই গোলরক্ষক এবার নিজের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন।৩৫ মিনিট আগে
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