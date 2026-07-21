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আর্জেন্টিনার ফুটবলপ্রধানের সঙ্গে বসছেন স্কালোনি, কী সিদ্ধান্ত আসছে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ জুলাই ২০২৬, ২১: ২৭
আর্জেন্টিনার ফুটবলপ্রধানের সঙ্গে বসছেন স্কালোনি, কী সিদ্ধান্ত আসছে
আর্জেন্টিনাকে টানা দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জেতাতে পারেননি স্কালোনি। দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন কি না, সেটা নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়। ছবি: সংগৃহীত

স্পেনের কাছে বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পরই আর্জেন্টিনার কোচ হিসেবে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন লিওনেল স্কালোনি। তবে বিষয়টি নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্তে আসেননি তিনি। বিস্তারিত আলোচনার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চান স্কালোনি।

আগামী সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক বিরতিতে কয়েকটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, সে সময় নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সভাপতি ক্লদিও তাপিয়ার সঙ্গে বৈঠক করবেন স্কালোনি। সে বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত হবে, বিশ্বকাপজয়ী কোচ আর্জেন্টিনার ডাগআউটে থেকে যাবেন নাকি বিদায় বলবেন।

স্কালোনির সঙ্গে আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তি আছে এএফএ’র। বিশ্বকাপ ফাইনালের পর ৪৮ বছর বয়সী কোচ জানান, এই চুক্তি পূরণ করতে চান তিনি। ম্যাচ-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন স্কালোনি। একপর্যায়ে কথা শেষ করতে না পেরে চোখের জল নিয়ে সংবাদ সম্মেলন ছাড়েন। তবে এর মধ্যেই তাপিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আর্জেন্টিনার ইতিহাসের অন্যতম সফল এই কোচ।

স্কালোনি বলেন, ‘আমি সভাপতির সঙ্গে কথা বলব। আমি কী করতে চাই, সে বিষয়ে আমার একটা ধারণা আছে। আমি চুক্তি পূরণ করব এবং এরপর দেখা যাবে। সত্যি বলতে, আমার কিছুটা সময় নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। কারণ আমি জানি না, এর মতো বড় কিছু আর করতে পারব কি না। হয়তো আমাদের কথা বলতে হবে। আমাকে এমন একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য, এই অবস্থানে নিয়ে আসার জন্য আমি সভাপতির কাছে কৃতজ্ঞ।’

বিশ্বকাপ অভিযান শেষে গতকাল রাতে দলীয় ফ্লাইটে বুয়েনস এইরেসে পৌঁছেছেন স্কালোনি। ফাইনালে হেরে গেলেও সংবর্ধনা পেয়েছে গোটা দল। ছাদখোলা বাসে আর্জেন্টিনা দলের বাস যখন প্রদক্ষিণ করছিল, তখন দুপাশ থেকে অগণিত মানুষ দলকে শুভেচ্ছা জানান।

উৎসবমুখর পরিবেশ দেখে একবারও মনে হয়নি, এই দলটা বিশ্বকাপে রানার্সআপ হয়েছে। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ায় এখন কয়েক দিনের বিশ্রামে যাবেন কোচিং স্টাফ ও দলের খেলোয়াড়রা।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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