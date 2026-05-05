নেইমার কি এবার আর্জেন্টিনায় পাড়ি জমাচ্ছেন

শুরুটা নেইমারের হয়েছিল সান্তোসের হয়ে। নানা পথপরিক্রমায় ইউরোপয়ী ফুটবল, সৌদি আরবের ফুটবলে খেলার পর গত বছর ফিরেছেন তাঁর নীড়েই। এবার তাঁর প্রতিবেশী আর্জেন্টিনায় পাড়ি জমানোর গুঞ্জন চাউর হয়েছে।
সান লরেনৎসোর বিপক্ষে কোপা সাডামেরিকানার ম্যাচ খেলতে সান্তোসের সঙ্গে কদিন আগে আর্জেন্টিনায় গিয়েছিলেন। সেখানে বোকা জুনিয়র্সের অনুশীলন ক্যাম্প কাসা আমারিল্লাতে যান। ক্লাব সভাপতি হুয়ান রিকোয়েলমের সঙ্গে দেখা করেছিলেন নেইমার। এই সফরে রিকোয়েলমি বিশেষভাবে তৈরি দুটি জার্সি উপহার দিয়েছেন। একটিতে লেখা ছিল নেইমারের নাম। আরেকটা ছিল রিকোয়েলমের উপহার দেওয়া।
সামাজিক মাধ্যমে রিকোয়েলমে-নেইমারের জার্সি বিনিময়ের ছবি ছড়িয়ে পড়ায় তাঁর আর্জেন্টিনায় চলে যাওয়ার গুঞ্জন আরও ডালপালা মেলে। কারণ, নেইমারের সান্তোসের সঙ্গে বর্তমান চুক্তি রয়েছে ২০২৬ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত। চিরশত্রু চোটের কারণে অধিকাংশ ম্যাচে তিনি মাঠেই নামতে পারেননি। আর আর্জেন্টিনায় যে সফর করেছেন, সেখানে নেইমারের হাতে সান্তোস, বোকা জুনিয়র্স দুই ক্লাবের জার্সি ছিল। সান্তোস, বার্সেলোনা, প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি), আল হিলালের পর হয়তো নতুন কোনো ক্লাবে খেলতে মনস্থির করছেন নেইমার।
সাবেক সতীর্থদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় নেইমার-বোকা জুনিয়র্স সম্পর্ক জোরদার হয়েছে। বুয়েনস এইরেসে থাকার সময় সাবেক পিএসজি ফুটবলার আন্দের হেরেরার সঙ্গে পুনরায় তাঁর দেখা হয়। লা বোম্বোনেরায় খেলার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ইতিবাচক কথাবার্তা নেইমারের সঙ্গে হেরেরা আলাপ করেছেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়া আরেক সাবেক সতীর্থ লিয়ান্দ্রো পারেদেস বোকা জুনিয়র্সে খেলতে নেইমারকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। ২০১৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত পিএসজিতে একসঙ্গে খেলেছিলেন নেইমার ও পারেদেস।
বোকা জুনিয়র্স তারকাখচিত দল গড়ে তুলছে বলে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশ হয়েছে। পাউলো দিবালার এই ক্লাবে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে। নেইমারকে নিয়ে আর্জেন্টাইন ক্লাবটি বড় কোনো বার্তা দেওয়ার অপেক্ষাতেই আছে।
২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলে জায়গা করে নিতে পারেন কি না, তা নিয়ে নেইমারের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। কারণ, বর্তমান কোচ কার্লো আনচেলত্তি ফিটনেস নিয়ে খুব সচেতন। ২০২৫ সালের মে মাসে ব্রাজিলের কোচ হওয়ার পর আনচেলত্তি একবারও নেইমারকে ডাকেননি। আগামী ১৮ মে ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করবেন আনচেলত্তি। এরই মধ্যে সান্তোসের অনুশীলনের সময় রবিনিওর ছেলে রবিনিও জুনিয়রকে মারধরের অভিযোগে নেইমারের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে।
শ্রীলঙ্কা সিরিজটা বাংলাদেশের জন্য ভুলে যাওয়ার মতোই। ঘরের মাঠে ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুটি সিরিজই হেরেছে বাংলাদেশ। সিরিজ হারের বেদনার মধ্যেও কয়েক জনের উন্নতি হয়েছে। যেখানে সুলতানা খাতুন লম্বা লাফ দিয়েছেন।১৯ মিনিট আগে
লম্বা সময় ধরে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের বাইরে আছেন লোকেশ রাহুল। ২০২২ সালের নভেম্বরের পর আর এই সংস্করণে দেখা যায়নি তাঁকে। বিষয়টি নিয়ে এবার খোলামেলা কথা বললেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার। রাহুলের দাবি, তাঁকে কখনোই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার হিসেবে মূল্যায়ন করেনি টিম ম্যানেজমেন্ট।২৪ মিনিট আগে
প্রথমার্ধে শুরুতেই দেখা মিলল গোলের। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ফেডারেশন কাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস আবারও দাপটের সঙ্গে পা রাখল ফাইনালে। বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় প্রথম কোয়ালিফায়ারে ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে তারা।৩৭ মিনিট আগে
বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম বড় তারকা লিওনেল মেসি। আকাশচুম্বী তারকাখ্যাতির কারণে এই ফরোয়ার্ডকে নিয়ে ভক্তদের মনে কৌতুহলের পাশাপাশি এক ধরনের দূরত্ব কাজ করে। আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের ফিটনেস কোচ লুইস মার্তিনের মতে, সহজ-সরল আচরণ দিয়ে মেসি নিজেই ভক্তদের সঙ্গে সেই দূরত্ব ভেঙে ফেলেন।২ ঘণ্টা আগে