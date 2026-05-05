সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল তারিকুলের পদত্যাগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ মে ২০২৬, ১৫: ২৮
ছবি: আজকের পত্রিকা

সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেলের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন মো. তারিকুল ইসলাম। আজ মঙ্গলবার (৫ মে) অ্যাটর্নি জেনারেল বরাবর পদত্যাপত্র দেন তিনি।

পদত্যাগপত্রে বলা হয়, তিনি আসন্ন সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে সহ-সম্পাদক পদে একজন প্রার্থী হিসেবে প্রতিযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যার কারণে সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল পদ থেকে পদত্যাগ করছেন।

জানতে চাইলে তারিকুল ইসলাম বলেন, তিনি জামায়াতসহ ১০ দলীয় জোটের আইনজীবী ঐক্য প্যানেল থেকে নির্বাচন করবেন।

আগামী ১৩ ও ১৪ মে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

