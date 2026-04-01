Ajker Patrika
এশিয়ান কাপে সাগরিকার ইতিহাস, থাইল্যান্ডের বিপক্ষে এগিয়ে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ এপ্রিল ২০২৬, ২০: ২০
গোলের পর সাগরিকার উদ্‌যাপন। ছবি: থাই ফুটবল

ইতিহাসে নাম লেখিয়ে ফেললেন মোসাম্মৎ সাগরিকা। সিনিয়র এশিয়ান কাপে কোনো গোলের দেখা পায়নি বাংলাদেশ। অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপেও প্রথমবার খেলতে নেমেছেন বাংলাদেশের মেয়েরা। আর প্রথম ম্যাচেই গোল এনে দিলেন সাগরিকা। তাঁর গোলে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ১–০ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করল বাংলাদেশ।

থাইল্যান্ডের থাম্মাসাত স্টেডিয়ামে রেফারির বাঁশি বাজার পর থেকেই বাংলাদেশের ওপর আধিপত্য দেখাতে থাকে থাইল্যান্ড। ঘরের মাঠ বলে কথা। ধারার বিপরীতে গিয়ে বাংলাদেশও কিছু আক্রমণের ঝলক দেখায়। স্বপ্না রানীর একটি শট থাই গোলরক্ষক আতিমা বুনপ্রাকানপাই ঠেকিয়ে দেন সহজে। কিন্তু সাগরিকাকে পারেননি।

আনন্দের সেই উপলক্ষ আসে ৩৬ মিনিটে। থাইল্যান্ডের ওপরে থাকা রক্ষণকে ভেদ করে মাঝমাঠ থেকে সাগরিকার উদ্দেশে চুলচেরা পাস বাড়ান মৌমিতা খাতুন। সেই পাস ধরে থাই গোলরক্ষককে সহজে পরাস্ত করেন সাগরিকা।

গোল হজম করে থাইল্যান্ড যখন কিছুটা দিগ্‌ভ্রান্ত, বাংলাদেশ তখন সেই সুযোগে নিজেদের গুছিয়ে নিতে মনোযোগ দেয়। প্রতিপক্ষের আক্রমণের তীব্রতা কমে আসায় ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা সহজ হয় লাল-সবুজদের জন্য। বিরতির ঠিক আগে সাগরিকার উদ্দেশ্যে আবারও একটি লং পাস বাড়িয়েছিলেন সতীর্থরা। তবে এবার আর থাই রক্ষণকে ফাঁকি দিতে পারেননি এই ফরোয়ার্ড; কড়া পাহারায় আটকে যায় বাংলাদেশের সেই আক্রমণ।

তাই বিরতিতে বাংলাদেশ যায় এক গোলের লিড নিয়েই।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

