বিসিবির নির্বাচন ৭ জুন

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদ ২০২৬ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক তফসিল প্রকাশ করা হয়েছে আজ। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে আগামী ৭ জুন।
পরিচালনা পর্ষদের ক্যাটাগরি-১ (আঞ্চলিক ও জেলা ক্রিকেট সংস্থা) থেকে ১০ জন, ক্যাটাগরি-২ (ঢাকার ক্লাব) থেকে ১২ জন, ক্যাটাগরি-৩ থেকে ১ জন পরিচালক পদে নির্বাচন হবে। নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ ১৭ মে। মনোনয়নপত্র বিতরণ ২০-২১ মে। মনোনয়নপত্র জমা ২১ ও ২২ মে। প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ ২৩ মে। আপিল ও শুনানি ২৪ থেকে ২৫ মে। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ২৫ মে।
বিসিবির নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে ৭ জুন রোববার। চূড়ান্ত ফল প্রকাশ সেদিনই। গত বছরের অক্টোবরে নির্বাচনে জয়ী আমিনুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন বিসিবির সেই পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে গত ৭ এপ্রিল ১১ সদস্যের অ্যাডহক কমিটি গঠন করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। ৯০ দিনের মেয়াদে অ্যাডহক কমিটির সভাপতি হন তামিম ইকবাল। বিসিবির নির্বাচনে তামিম যে অংশ নিচ্ছেন, তিনি আগেই জানিয়েছেন। তাঁর এই কমিটির আরও একাধিক সদস্য নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কথা জানা গেছে।
