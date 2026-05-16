বার্সা ছাড়ছেন লেভানদোভস্কি

লা লিগায় রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে আগামীকাল নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা। সেই ম্যাচ খেলার আগে আজ ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন ৩৭ বছর বয়সী পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানদোভস্কি। ২০২২ সালে বায়ার্ন মিউনিখ থেকে যোগ দেওয়ার পর চার মৌসুমে ১৯১ ম্যাচে ১১৯ গোল করে বার্সাকে তিনটি লা লিগা ও একটি কোপা দেল রে ট্রফি জিতিয়েছেন তিনি।
ক্লাবের কঠিন সময়ে হাল ধরা এই তারকা ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘চ্যালেঞ্জ এবং কঠোর পরিশ্রমে ভরা চারটি বছর কাটানোর পর, এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময়। আমি এই অনুভূতি নিয়ে বিদায় নিচ্ছি যে আমার মিশন সম্পন্ন হয়েছে।’
বার্সাকে তার পুরোনো মর্যাদায় ফিরিয়ে নিতে পেরে সন্তুষ্ট লেভানদোভস্কি আরও বলেন, ‘বার্সা আবার সেখানেই ফিরে এসেছে যেখানে তাদের থাকার কথা। প্রথম দিন থেকেই ভক্তদের কাছ থেকে আমি যে ভালোবাসা পেয়েছি তা কখনোই ভুলব না। কাতালুনিয়া আমার হৃদয়ের একটি জায়গা হয়ে থাকবে।’
লেভানদোভস্কির বিদায় নিয়ে বার্সা কোচ হান্সি ফ্লিক বলেন, ‘সে দলের সঙ্গে কথা বলেছে, বিদায় জানিয়েছে... আমার জন্য তার সঙ্গে কাজ করাটা একটা সৌভাগ্যের বিষয়। সে তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য এক নিখুঁত রোল মডেল।’ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বার্সেলোনা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেছে, ‘সে একজন তারকা হিসেবে এসেছিল, আর বিদায় নিচ্ছে একজন কিংবদন্তি হিসেবে।’
নিজের অভিষেক মৌসুমে লা লিগার সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া লেভানদোভস্কি চলতি মৌসুমে ৪৪ ম্যাচে ১৮টি গোল করেছেন। বার্সাও নিশ্চিত করেছে লা লিগা শিরোপা। চলতি গ্রীষ্মে চুক্তির মেয়াদ শেষে তিনি কোথায় যোগ দেবেন তা এখনও নিশ্চিত করেননি, তবে সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবগুলোতে তাঁর যাওয়ার জোর গুঞ্জন রয়েছে।
