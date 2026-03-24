বাংলাদেশ-পাকিস্তান ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কীভাবে

ছেলেদের সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে গতকাল। বাংলাদেশের মিশন শুরু হচ্ছে আজ। দলটি খেলতে নামবে পাকিস্তানের বিপক্ষে। ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল
বাংলাদেশ-পাকিস্তান
বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
ইউটিউব@sportzworkz
নারী চ্যাম্পিয়নস লিগ
ভলফসবুর্গ-লিঁও
রাত ১১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
ফ্যানকোড
আর্সেনাল-চেলসি
রাত ২টা, সরাসরি
ফ্যানকোড
