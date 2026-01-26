‘ইয়ামাল ভিন্ন গ্যালাক্সি থেকে এসেছে’

মুগ্ধতা ছড়িয়ে যাচ্ছেন লামিনে ইয়ামাল। গোলের পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে গোলও করাচ্ছেন তিনি। তাঁর পায়ের জাদুতে মুগ্ধ ফুটবল বিশ্ব। প্রতিপক্ষ কোচও স্প্যানিশ এই তরুণ ফরোয়ার্ডকে প্রশংসায় ভাসাতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন না।
ক্যাম্প ন্যুতে গত রাতে লা লিগায় রিয়াল ওভিয়েদোকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। বার্সার সহজ জয় ছাপিয়ে আলোচনায় ইয়ামালের সেই গোল। ৭৩ মিনিটে দামি অলমো যে ক্রস করেন, সেটা ইয়ামালের পেছনেই পড়তে যাচ্ছিল। সেসময় শরীরটাকে শূন্যে ভাসিয়ে ডিগবাজি দিয়ে বাইসাইকেল কিকে গোল করে উল্টো দিকে ঘুরে দারুণ এক ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন ইয়ামাল। বার্সার এই তরুণ ফরোয়ার্ডকে নিয়ে রিয়াল ওভিয়েদো কোচ গিলার্মো আলমাদা বলেন, ’আমার মনে হচ্ছে ভিন্ন এক গ্যালাক্সির ফুটবলারকে নিয়ে কথা বলছি। সে অনেক গুণে গুণান্বিত। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।’
বার্সা-ওভিয়েদো ম্যাচ গত রাতে প্রথমার্ধ গোলশূন্য ড্রয়ে শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৭ মিনিট পর ম্যাচে প্রথম গোলের দেখা মেলে। ৫২ মিনিটে ডি বক্সে দাঁড়িয়ে থাকা ইয়ামাল বল রিসিভের পর দিয়েছেন ব্যাক পাস। তখন বক্সের বাইরে থেকে অলমোর বুলেট গতির শট ওভিয়েদোর জালে জড়ায়।
ইয়ামালকে নিয়ে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন বার্সেলোনা কোচ হ্যানসি ফ্লিকও। বিশেষ করে বার্সার প্রথম গোল করতে যেভাবে ইয়ামাল সহযোগিতা করেছেন, সেটা অসাধারণ। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে বার্সা কোচ বলেন, ‘ইয়ামাল প্রথম গোলটা করতে যেভাবে সহায়তা করেছে, আমার কাছে এটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেভাবে সে প্রেসিং করেছে এবং গোল হওয়ার আগে বল রিকভারি করেছে, অসাধারণ। ম্যাচটা জিততে এমন কিছুরই দরকার।’
রিয়াল ওভিয়েদোর বিপক্ষে গতকাল বার্সার তিন ফুটবলার গোল করেছেন। অলমো ও ইয়ামালের গোলের মাঝে ৫৭ মিনিটে গোল করেছেন রাফিনিয়া। রিয়াল ওভিয়েদোকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে ফিরে এসেছে বার্সেলোনা। ২১ ম্যাচে ১৭ জয়, ১ ড্র ও ৩ হারে ৫২ পয়েন্ট এখন বার্সা।চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ ৫১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে। তিন ও চারে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদ ও ভিয়ারিয়ালের পয়েন্ট ৪৪ ও ৪১। রিয়াল মাদ্রিদ, আতলেতিকো ২১টি করে ম্যাচ খেললেও ভিয়ারিয়াল খেলেছে ২০ ম্যাচ।
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে ১৫ দিনও বাকি নেই। এমন সময়ে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। সালমান আলী আগার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান কি আইসিসি ইভেন্টে অংশ নেবে নাকি বর্জন করবে, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা হবে আজই।২ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টিতে ভারত রীতিমতো অপ্রতিরোধ্য। দেশে হোক বা বিদেশে, তাদের দাপট চলছে। ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে একের পর এক সিরিজ জিতে চলেছে ভারত। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের কাছ থেকে রেকর্ডটি কেড়ে নিয়েছে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন ভারত।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষে আজ শুরু বাংলাদেশের সুপার সিক্স পর্ব। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড যুব বিশ্বকাপের সুপার সিক্স ম্যাচ। ম্যাচটি র্যাবিটহোল অ্যাপ ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট টু সরাসরি সম্প্রচার করবে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেরও ম্যাচ রয়েছে রাতে।৩ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছেন—গত রাতে এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছে সংবাদমাধ্যমে। তবে সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন স্বয়ং বিসিবি সভাপতি। আজকের পত্রিকাকে তিনি রাতেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন।৪ ঘণ্টা আগে