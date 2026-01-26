Ajker Patrika
ক্রিকেট

‘যখন রিপন বলে ডাকেন, তখন শুধু কানে না, আওয়াজটা মনেও পৌঁছায়’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ জানুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৩০
‘যখন রিপন বলে ডাকেন, তখন শুধু কানে না, আওয়াজটা মনেও পৌঁছায়’
রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের রোড শোতে ভক্ত-সমর্থকদের কী পরিমাণ উপস্থিতি ছিল, সেটা রিপন মন্ডলের সেলফি দেখলেই আন্দাজ করা যায়। ছবি: ফেসবুক

২০২৬ বিপিএলটা দুর্দান্ত কেটেছে রিপন মন্ডলের। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সকে চ্যাম্পিয়ন করতে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। আজ যখন রাজশাহী মহানগরীতে রোড শো করতে বের হয়েছেন, তখন ভক্ত-সমর্থকদের ভালোবাসা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পেরেছেন রিপন।

মিরপুর শেরেবাংলায় পরশু চট্টগ্রাম রয়্যালসকে ৬৩ রানে হারিয়ে ২০২৬ বিপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। বিপিএল ট্রফি নিয়ে আজ ছাদখোলা বাসে রাজশাহী শহর ঘুরেছে নাজমুল হোসেন শান্তর নেতৃত্বাধীন রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। ফেসবুকে একটি সেলফি তুলে পোস্ট করেছেন। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের রোড শো যে কতটা জনবহুল ছিল, রিপনের সেলফিতে বোঝা গেছে। বাংলাদেশের তরুণ ক্রিকেটারের আশেপাশে তখন কানায় কানায় ভরপুর মানুষ। রিপন লিখেছেন, আপনারা যখন ‘রিপন’ করে ডাকেন, আমার কানে শুধু না, আওয়াজটা মনেও পৌঁছায়। সবার ডাকে হয়তো সাড়া দেয়া হয় না কিংবা সব চাওয়া হয়তো সবসময় পূরণ করা হয় না। কিন্তু আমি আপনাদের ভালোবাসি।

৮ ম্যাচে ৮.৫৩ ইকোনমিতে ১৭ উইকেট নিয়ে ২০২৬ বিপিএলে উদীয়মান ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন রিপন। এই পরিসংখ্যান দেখে অবশ্য পুরোটা বোঝার উপায় নেই। ডেথ ওভারে একের পর এক ইয়র্কারে প্রতিপক্ষের যেভাবে রান আটকেছেন, সেটা যাঁরা খেলা দেখেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। শান্ত যখন রিপনকে শেষ ওভারে বোলিংয়ে আনতেন, সেই আস্থার প্রতিদান দারুণভাবে দিতেন তিনি (রিপন)। সদ্য সমাপ্ত বিপিএলে দুইবার ম্যাচসেরা হয়েছেন। যাঁর মধ্যে বছরের প্রথম দিন রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ সুপার ওভার রোমাঞ্চে রাজশাহীকে জেতাতে অসাধারণ অবদান রেখেছেন।

বিশ্বকাপ দলে কি তাহলে সুযোগ পাচ্ছেন রিপনবিশ্বকাপ দলে কি তাহলে সুযোগ পাচ্ছেন রিপন

ভক্ত-সমর্থকদের ভালোবাসাই সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা মনে করেন রিপন। ২২ বছর বয়সী এই পেসার ফেসবুকে লিখেছেন, আপনারা যখন আমার প্রশংসা করেন আমি অনুপ্রাণিত হই, আমার ভালো লাগে। যখন সমালোচনা করেন, আমি বুঝতে পারি কোথাও কিছু একটা ঠিক হচ্ছে না। আমি তখন পরিশ্রম করা বাড়িয়ে দেই। নিজের উন্নতির জন্য আরও বেশি চেষ্টা করা শুরু করি। আমি যা কিছু, আমার যা কিছু, সবকিছুর পেছনে আপনারাই। আলহামদুলিল্লাহ।

ভালো পারফরম্যান্স হলে যেমন তারকা খেলোয়াড় নিয়ে প্রশংসার বন্যা বয়ে যায়, তেমনি মুদ্রার উল্টোপিঠ দেখতেও তাঁদের সময় লাগে না। ফর্ম খারাপ থাকলে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনরা ক্রিকেটারদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে থাকেন। কখনো কখনো সেটা খুবই বিষাক্ত হয়ে যায়।

রিপনের মতে সমালোচনা করতে হলে সেটা যুক্তিসংগত হওয়া প্রয়োজন। চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের এই পেসার বলেন, আজকের দিনে বলতে চাই, আমি ভালো করলে যেমন প্রশংসা করেন, আমি খারাপ করলে দয়া করে সমালোচনাও করবেন। যৌক্তিক সমালোচনা। যে সমালোচনা আমার ভুলটা ধরিয়ে দেবে কিংবা আমায় অনুভব করাবে এরপর কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করা উচিত। আমার পরিবারও তা-ই করে। ভুল হলে ধরিয়ে দেয়। সবকিছুতেই সমর্থন দেয় না। আপনারাও আমার পরিবার। আর এই কথাটা কখনোই মিথ্যে হয়ে যাবে না ইনশাআল্লাহ। ভালো থাকবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন।

রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের রোড শোর ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে শিরোপা হাতে নিয়ে তোলা ছবি পোস্ট করে ক্যাপশন দিয়েছেন, ‘ঘরে ফিরে এমন জয় উদযাপন করতে পেরে ভালো লাগছে। আপনাদের এমন সীমাহীন ভালোবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়ে ভালো লাগছে। ধন্যবাদ রাজশাহী।’ মুশফিকুর রহিমও রোড শোর ছবি নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছেন।

কাতারে গত বছরের নভেম্বরে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ খেলেই আলোচনায় রিপন। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে সেই টুর্নামেন্টে ৬.৭৫ ইকোনমিতে ১১ উইকেট নিয়ে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারী ছিলেন। সেমিফাইনালে ডেথ ওভার, সুপার ওভারে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বোলিং করে ভারতের কাছ থেকে ম্যাচ বের করে নিয়েছিলেন রিপন। শুধু তা-ই নয়, পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে ফাইনালে নিশ্চিত হেরে যাওয়া ম্যাচ সুপার ওভারে নিতে তাঁর ব্যাটিংয়েরও অবদান রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এরই মধ্যে তিন ম্যাচ খেলে ফেলেছেন রিপন। হাংঝুতে ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে টি-টোয়েন্টিতে সেই তিন ম্যাচ খেলেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মর্যাদা পেলেও আসলে সেই অর্থে বিবেচনা করা হয় না। ২০২৪-এর ডিসেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে দলের সঙ্গে পাঠানো হলেও কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি তিনি।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবিপিএলবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু, এসআইকে কান ধরিয়ে রাখল বিক্ষুব্ধ জনতা

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি ও সুরক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

‘পাকিস্তান সরকার যদি ক্রিকেট বোর্ডকে বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়াতে বলে, তখন’

প্রাক্তন প্রেমিকের স্ত্রীকে এইচআইভি ইনজেকশন পুশ, ভারতে নারীসহ গ্রেপ্তার ৪

প্রাক্তন প্রেমিকের স্ত্রীকে এইচআইভি ইনজেকশন পুশ, ভারতে নারীসহ গ্রেপ্তার ৪

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি ও সুরক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি ও সুরক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

ঢাকা-১৮ আসনে এনসিপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

বিসিবির কৌতূহলী দৃষ্টি পাকিস্তানের দিকে

বিসিবির কৌতূহলী দৃষ্টি পাকিস্তানের দিকে

সম্পর্কিত

‘যখন রিপন বলে ডাকেন, তখন শুধু কানে না, আওয়াজটা মনেও পৌঁছায়’

‘যখন রিপন বলে ডাকেন, তখন শুধু কানে না, আওয়াজটা মনেও পৌঁছায়’

‘ইয়ামাল ভিন্ন গ্যালাক্সি থেকে এসেছে’

‘ইয়ামাল ভিন্ন গ্যালাক্সি থেকে এসেছে’

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করতে যাচ্ছে পাকিস্তান

পাকিস্তানের আট বছরের পুরোনো রেকর্ডটা এখন ভারতের

পাকিস্তানের আট বছরের পুরোনো রেকর্ডটা এখন ভারতের