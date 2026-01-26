বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখবেন কোথায়

২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব শেষে আজ শুরু বাংলাদেশের সুপার সিক্স পর্ব। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা দেড়টায় শুরু হবে বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড যুব বিশ্বকাপের সুপার সিক্স ম্যাচ। ম্যাচটি র্যাবিটহোল অ্যাপ ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট টু সরাসরি সম্প্রচার করবে। ফুটবলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেরও ম্যাচ রয়েছে রাতে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ
বাংলাদেশ–ইংল্যান্ড
সরাসরি
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
র্যাবিটহোল ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সরাসরি
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ডব্লিউপিএল
মুম্বাই-বেঙ্গালুরু
সরাসরি
রাত ৮টা
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
প্রিমিয়ার লিগ
এভারটন-লিডস
সরাসরি
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টেনিস খেলা সরাসরি
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
সরাসরি
সকাল ৬টা
সনি টেন ২ ও ৫
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেছেন—গত রাতে এমন গুঞ্জন ছড়িয়েছে সংবাদমাধ্যমে। তবে সেই গুঞ্জন উড়িয়ে দিলেন স্বয়ং বিসিবি সভাপতি। আজকের পত্রিকাকে তিনি রাতেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন।৩৭ মিনিট আগে
২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময় যত এগিয়ে আসছে, নাটকীয় ঘটনা ঘটছে ততই বেশি। বাংলাদেশকে বিশ্বকাপ থেকে আইসিসি বাদ দেওয়ার পর পাকিস্তানের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। তাতে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলী।১ ঘণ্টা আগে
না ফেরার দেশে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সাবেক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সিং (আইএস) বিন্দ্র। বার্ধক্যজনিত কারণে গতকাল দিল্লিতে মারা গেছেন।২ ঘণ্টা আগে
হঠাৎই অখণ্ড অবসর লিটন দাসদের। অথচ এ সময়ে তাঁদের রাজ্যের ভাবনা থাকার কথা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তাহলে বাংলাদেশের কাছে ‘অতীত’ হতে চলেছে?৩ ঘণ্টা আগে