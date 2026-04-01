ফুটবল

ইতালির মতো পরিণতি হয়েছিল আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ডেরও

আপডেট : ০১ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ০৭
১২ বছর পর বিশ্বকাপে উঠতে কেবল এক জয় দূরে ছিল ইতালি। বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনাকে হারালেই ইতালিয়ানরা ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের টিকিট কাটত। কিন্তু গত রাতে জেনিকায় বিলিনো পোলজে স্টেডিয়ামে ইউরোপিয়ান প্লে-অফ ফাইনালে পেনাল্টি শুটআউটে বসনিয়ার কাছে হেরে আরও একবার বিশ্বকাপে না উঠতে পারায় বেদনায় পুড়তে হয়েছে ইতালিকে।

সবশেষ ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপে ইতালি অংশ নিয়েছিল। কিন্তু ইতালির পরের গল্পটা শুধুই হতাশার। ২০১৮, ২০২২ ও ২০২৬—এই তিন বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতাই অর্জন করতে পারেনি চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। শুধু ইতালিই নয়। আর্জেন্টিনা, ইংল্যান্ডের মতো হেভিওয়েট দলও খেলতে পারেনি ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক এমন কিছু ঘটনা—

আর্জেন্টিনা: ১৯৭০

১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডে আয়োজিত বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলে আর্জেন্টিনা। কিন্তু চার বছর পর মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের আগে বাছাইপর্বেই থমকে যায় আকাশি-নীলদের পথচলা।

সেই ইতালি কোথায় হারালসেই ইতালি কোথায় হারাল

ইংল্যান্ড: ১৯৭৪, ১৯৭৮ ও ১৯৯৪

ইউরোপের অন্যতম জনপ্রিয় ফুটবল দলগুলোর একটি ইংল্যান্ড। ১৯৬৬ সালে স্বাগতিক হিসেবে বিশ্বকাপ জেতে তারা। তবে একবারের বিশ্বকাপজয়ী দলকে বিশ্বকাপে খেলতে না পারার বেদনায় পুড়তে হয়েছে দুবার।

১৯৭৪ বিশ্বকাপের আগে বাছাইপর্বের শেষ ম্যাচে পোল্যান্ডকে হারালেই মূলপর্বে চলে যেত ইংল্যান্ড। কিন্তু ইংলিশদের বাঁচা-মরার ম্যাচে পোলিশ গোলরক্ষক ইয়ান তোমাশেভস্কি হয়ে যান চীনের মহাপ্রাচীর। পোল্যান্ডের বিপক্ষে ড্র করায় এই বিশ্বকাপে আর খেলা হয়নি ইংল্যান্ডের। ১৯৭৮ বিশ্বকাপেও বাছাইপর্বে থেমে যায় ইংলিশদের পথচলা।

ইংল্যান্ড এরপর ১৯৯৪ ফুটবল বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলতে পারেনি। তখন ইংলিশদের কোচ ছিলেন গ্রাহাম টেলর। বাছাইপর্বে একই গ্রুপে ছিল ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পোল্যান্ড, তুরস্ক ও সান মারিনো। ডাচদের বিপক্ষে ড্র করলেই ইংলিশরা উঠে যেত মূলপর্বে। কিন্তু রোনাল্ড কোমান ফাউল করার পরও লাল কার্ড দেখানো হয়নি। শেষ পর্যন্ত ডাচরা ২-০ ব্যবধানে জিতলে ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপে খেলতে না পারার বেদনায় পুড়তে হয়।

নেদারল্যান্ডস: ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৭০, ১৯৮২, ১৯৮৬, ২০০২ ও ২০১৮

টোটাল ফুটবলের জনক নামে পরিচিত ইয়োহান ত্রুইফের নেতৃত্বাধীন নেদারল্যান্ডস খেলতে থাকে দাপটের সঙ্গে। ১৯৭৪, ১৯৭৮ বিশ্বকাপে তারা হয়েছে রানার্সআপ। কিন্তু ১৯৮২ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বে বেলজিয়াম-ফ্রান্সের মতো কঠিন গ্রুপে পড়ে ডাচরা। এই দুই দলের কাছাকাছি নেদারল্যান্ডস তো হেরেছেই। এমনকি আয়ারল্যান্ডের কাছেও হেরে যায় ডাচরা। তাতে করে নেদারল্যান্ডসের আর ১৯৮২ বিশ্বকাপে খেলা হয়নি।

১৯৮৬ এবং ২০০২ সালের বিশ্বকাপে উঠতেও ব্যর্থ হয়েছিল নেদারল্যান্ডস। তবে ২০১৮ বিশ্বকাপে তাদের খেলতে না পারাটা ছিল অবাক করার মতোই।

২০১৭ সালে সুইডেনের কাছে প্লে-অফে হেরে ২০১৮ বিশ্বকাপ খেলতে পারেনি ইতালির। উত্তর মেসিডোনিয়ার বিপক্ষে হারে কাতার বিশ্বকাপেও (২০২২ সাল) খেলা হয়নি আজ্জুরিদের। এবার ইতালি হেরে বসল বসনিয়ার কাছে। যেখানে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ইতালি অবস্থান করছে ১২ নম্বরে। আর বসনিয়া র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬৫তম দল। আজ্জুরিদের তাই অপেক্ষা করতে হবে ২০৩০ সাল পর্যন্ত।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

পিএসএলে রিশাদরা কি আজ হারের বৃত্ত থেকে বের হতে পারবেন

ক্রিকেটারদের সঙ্গে কী কথা হয়েছে বিসিবি সভাপতির

বাফুফের নজরে আরও ৬ প্রবাসী

‘আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শেখার জায়গা না’

