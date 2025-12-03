Ajker Patrika
ফুটবল

সিঙ্গাপুর-হংকং-ভারত ম্যাচ থেকে ৪ কোটি টাকার বেশি আয় বাফুফের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৩ ডিসেম্বর ২০২৫, ২১: ০৩
শেখ মোরসালিনের গোলে ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
শেখ মোরসালিনের গোলে ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

হামজা চৌধুরী, শমিত শোমরা আসার পর বাংলাদেশের ফুটবলে উন্মাদনা অনেক গুণ বেড়ে গেছে। ঘরের মাঠে এখন ম্যাচ মানেই দর্শকপূর্ণ স্টেডিয়াম। স্পনসরও একেবারে কম থাকে না। দেশের ফুটবলে নতুন জোয়ারের মধ্যেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) ৪ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে।

এ বছর জাতীয় স্টেডিয়ামে সিঙ্গাপুর, হংকং, ভারত—এই তিন প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলেছে বাংলাদেশ। এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে হামজাদের এই তিন ম্যাচ গ্যালারিতে বসে দেখেছেন বিপুল পরিমাণ দর্শক। উন্মাদনা এতই বেশি ছিল যে স্টেডিয়ামের গেট ভেঙে দর্শক ঢুকতে দেখা গেছে। তাতেই বাফুফের আয় হয়েছে ৪ কোটি ৫ লাখ ৭ হাজার ৮৭৪ টাকা। আজ বাফুফের নির্বাহী সভা শেষে ফেডারেশনের মিডিয়া বিভাগের প্রধান আমিরুল ইসলাম বাবু সাংবাদিকদের বলেন, ‘বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর ম্যাচে ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা, বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচে ১ কোটি ২ লাখ ৭ হাজার ৮৭৪ টাকা ও বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচে ১ কোটি ৮৮ লাখ টাকা। আয় আপনাদের জানালাম। এরপর আরও কিছু হয়তো খরচ আছে। সেই খরচগুলা পরবর্তীতে জানাব আমরা। ব্যয় নিয়ে কাজ চলছে।’

সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে গত ১০ জুন বাংলাদেশ ১-০ গোলে হেরেছে। এরপর ৯ অক্টোবরে হংকংয়ের বিপক্ষে গোলবন্যার ম্যাচটা প্রায় ড্র করেই ফেলেছিলেন হামজা-শমিতরা। তবে শেষ মুহূর্তে গোল হজম করে বাংলাদেশ হেরেছিল ৪-৩ গোলে। ১৮ নভেম্বর ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। তাতে ২২ বছর পর ভারতের বিপক্ষে ফুটবলে জিতল বাংলাদেশ। জয়সূচক গোলটি করেছেন শেখ মোরসালিন। ভারত ম্যাচের আগে নেপালের বিপক্ষে ২-২ গোলে প্রীতি ম্যাচে ড্র করে বাংলাদেশ। সেই ম্যাচে দুটি গোলই করেন হামজা। যার মধ্যে হামজার বাইসাইকেল কিক বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে।

ভারতকে হারালেও এশিয়ান কাপের মূল পর্বে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। বাছাইপর্বের ‘সি’ গ্রুপে ১১ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে সিঙ্গাপুর। ৮ ও ৫ পয়েন্ট নিয়ে দুই ও তিনে হংকং ও বাংলাদেশ। ভারত ২ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে অবস্থান করছে।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলবাফুফে
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

রাস্তায় ফেলে যাওয়া নবজাতককে সারা রাত পাহারা দিল একদল কুকুর

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

বিদেশ ভ্রমণে যেসব ভুলে পর্যটকদের জরিমানা হতে পারে

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

গ্রিন কার্ড থেকে নাগরিকত্ব—১৯ দেশের অভিবাসীদের সব আবেদন থামিয়ে দিল যুক্তরাষ্ট্র

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

ফোসেপ প্রকল্প : কেনাকাটায় হাতখোলা মাউশি

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন

২৪ ভারতীয় ছিলেন সরাসরি হত্যাকাণ্ডে: পিলখানা ট্র্যাজেডি নিয়ে কমিশনের প্রতিবেদন