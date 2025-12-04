বিশ্বকাপের আগে দলে বেশি পরিবর্তন চান না লিটন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজ শেষে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) আগে আপাতত কোনো ব্যস্ততা নেই জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের। এই অবসরে আজ রাজধানীর উত্তরার একটি স্কুলে অতিথি হয়ে গেলেন লিটন দাস। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সময় কাটাতে গিয়ে যেন ছেলেবেলায় ফিরে গেলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক। সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে এল বাংলাদেশ দল-প্রসঙ্গ। সেখানে লিটন জানিয়েছেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে খুব বেশি পরিবর্তনের পক্ষে নন তিনি।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। তার আগে প্রস্তুতির দারুণ এক মঞ্চ হিসেবে বিপিএলে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা। দেশের সবচেয়ে বড় টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ভালো করতে পারলে নতুন করে জাতীয় দলের দরজায় কড়া নাড়ার সুযোগ মেলে অনেক ক্রিকেটারের। গত এক বছরে জাতীয় দলে নেই কিন্তু বিপিএলে ভালো করে ফেলল, এমন কোনো ক্রিকেটারের সুযোগ কি মিলবে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে? লিটন হতাশ করছেন না। বিপিএলে ভালো করলে দরজা খোলাই থাকবে বলে মনে করেন তিনি। তবে জাতীয় দলে টানা খেলার মধ্যে থাকা ক্রিকেটারদের প্রাধান্যই বেশি তাঁর কাছে।
লিটন সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘যাঁরা অনেকদিন ধরে এই সংস্করণে খেলে আসছে তাঁদের প্রাধান্যই বেশি। এই দলে যে বাড়তি কোনো খেলোয়াড় ঢুকবে না বিষয়টা তাও না। কিন্তু যাঁরা এতদিন ধরে এই সংস্করণে খেলছে, ভালো করছে, আমার কাছে মনে হয় অভিজ্ঞতা তাঁদেরই বেশি। তবু বিপিএল বাংলাদেশের অনেক বড় একটা টুর্নামেন্ট। যদি কোনো খেলোয়াড় ভালো করে, সেক্ষেত্রে নির্বাচক বা কোচ যদি মনে করে যে আমাদের ওই খেলোয়াড়কে দরকার তাহলে কেন নয়? বাংলাদেশের সবার জন্যই জায়গাটা খোলা আছে।’
বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতির শেষ মঞ্চ হওয়ায় বিপিএলে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের ভালো খেলার তাগিদ দিলেন লিটন, ‘অনেক দিন ধরেই তো এই খেলোয়াড়েরা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খেলছে। আমার মনে হয় চলতি বছর আমরা ১৮–১৯ জন খেলোয়াড় টি-টোয়েন্টি সংস্করণে খেলেছি। দল তো হয়ই ১৫-১৬ জনের। আমার মনে হয় যেসব খেলোয়াড় দলে ছিল, তারা পারফর্ম করেছে। তারা বিশ্বকাপ খেলার দাবিদার। নিকট অতীতে আমাদের মিডলঅর্ডার নিয়ে কিছুটা সমস্যা তৈরি হয়েছিল। আমি সেটা নিয়ে চিন্তিত ছিলাম না। কারণ আমাদের দুই-একটা খেলোয়াড় রানে ফিরেছে। এখন আমরা যদি বিপিএলে ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি, খেলোয়াড়দের যে মানসিকতা থাকবে, বিশ্বকাপে সেটা কাজে দেবে।’
জাতীয় দলের কোচ হাভিয়ের কাবরেরাকে নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই। চার বছরের বেশি বেশিরভাগ সমর্থকই তাঁকে আর বাংলাদেশের ডাগআউটে দেখতে চান না। বাফুফে অবশ্য এ ব্যাপারে বরাবর নীরবতা দেখিয়ে এসেছে। উন্নতমানের কোচ আনতে বাফুফের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে রাজি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
সচিবালয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া স্থাপনা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আজ সাংবাদিকদের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘বাফুফেকে উন্নত মানের ইউরোপীয় পর্যায়ের কোচ আনা এবং নারী খেলোয়াড়দের বেতনবৃদ্ধি— এই দুইটা খাতের জন্য আসলে কোথা থেকে অর্থের জোগাড় করা যায় সেটা ভাবছি। হয় আমরা অর্থমন্ত্রণালয় থেকে নেব অথবা যে ফান্ড আছে, সেখান থেকে সোর্স করে বাফুফেকে একটা ফান্ড দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।’
তাহলে কি হাভিয়ের কাবরেরা পরিবর্তে আসতে যাচ্ছেন নতুন কেউ? উত্তরে উপদেষ্টা বলেন, ‘সেটা বাফুফের সিদ্ধান্ত। তবে ভালো কোচ আনতে গেলে একটা আর্থিক ব্যাপার আছে। আপনারা জানেন যে যারা ইউরোপের বড় বড় দলগুলো কোচদের যে টাকা দেয় সেটা হয়তো আমাদের পুরো বাফুফের বাৎসরিক বাজেটের সমান। আমরা এখনই ওই পর্যায়ে যেতে পারব না। তবে উন্নতমানের কোচ আনার ক্ষেত্রে অর্থ যেন একটা বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেই জায়গা থেকে আমরা একটা সহযোগিতা করার বা একটা ফান্ড তাদেরকে দেয়ার চেষ্টা করছি।’
ব্রিজবেন টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শেষে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩২৫ রান তোলেছে ইংল্যান্ড। দিবা-রাত্রির টেস্টের প্রথম ইনিংসে এর আগে প্রথম ইনিংসে ন্যূনতম ৩০০ রান করে হারেনি কোনো দল। তাই প্রসঙ্গক্রমেই একটা আলোচনা চলেই আসছে; অ্যাশেজ সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে কি হার এড়ানোর বন্দোবস্ত করে ফেলল ইংলিশরা!
গ্যাবায় প্রথম দিন শেষে কে এগিয়ে আছে সেটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতে পারে। তবে দলীয় আলোচনার চাইতেও বেশি উঠে আসছে ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের বিষয়টি। ভিন্ন মাইলফলকে দিনটা রাঙিয়েছেন মিচেল স্টার্ক ও জো রুট। খুব সহজভাবে বলতে গেলে, প্রথম দিনের পুরো আলোটাই ভাগাভাগি করে নিয়েছেন তাঁরা দুজন।
দিনের দ্বিতীয় সেশনে হ্যারি ব্রুককে সাজঘরে ফিরিয়ে ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে বাঁ হাতি পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক বনে গেছেন স্টার্ক (৪১৫ উইকেট)। ৪১৪ উইকেট নেওয়া পাকিস্তানি কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আকরামকে পেছনে ফেলেছেন এই গতি তারকা। প্রথম দিন ইংল্যান্ডের পতন হওয়া ৯ উইকেটের মধ্যে ছয়টাই নিয়েছেন তিনি। তাঁর খরচ ৭১ রান। মাইকেল নেসের ও স্কট বোল্যান্ড নেন একটি করে উইকেট।
স্টার্কের বোলিং দাপটের দিনে ইংল্যান্ড ৩০০ ছাড়াতে পেরেছে রুট ও জ্যাক ক্রলির ব্যাটে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথমবারের মতো সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন রুট। ১৮১ বলে টেস্ট ক্যারিয়ারের ৪০ তম সেঞ্চুরি তুলে নেন তিনি। দিন শেষে ২০২ বলে ১৫ চার ও ১ ছক্কায় ১৩৫ রানে অপরাজিত আছেন। এই পরিসংখ্যানই বলছে ম্যাজিক্যাল ফিগার স্পর্শের পর কতটা আগ্রাসী ছিলেন রুট। শেষ ২১ বলে ৩৩ রান করেন তিনি।
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৬ রান আসে ক্রলির ব্যাট থেকে। ১১ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৯৩ বলের ইনিংস। ৩১ রান করেন ব্রুক। ৩২ রান নিয়ে রুটের সঙ্গে দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু করবেন জফরা আর্চার।
পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট শেষ হয়েছে ২৩ নভেম্বর। আজ ব্রিসবেনের গ্যাবায় শুরু হয়েছে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট। কিন্তু চোটে পড়ায় গোলাপি বলের এই টেস্টে খেলা হচ্ছে না। কবে তিনি মাঠে ফিরতে পারবেন, সেটা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা।
অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট থেকেই হাঁটুতে পেইনকিলার ইনজেকশন ব্যবহার করছেন বলে জানিয়েছেন উড। আজ গ্যাবায় শুরু হওয়া গোলাপি বলের টেস্টের একাদশে না থাকলেও চা পানের বিরতির সময় চ্যানেল সেভেনের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। ইংল্যান্ডের এই পেসার তিনি বলেন, ‘আমার ক্যারিয়ারজুড়ে সব সময় দৃঢ়তা দেখিয়েছি ও ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। যেন আরও দ্রুত গতিতে বোলিং করতে পারি, সেই চেষ্টা করছি। তবে বয়স তো বাড়ছে।’
অ্যাডিলেডে ১৭ ডিসেম্বর শুরু হবে অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট। এই টেস্ট দিয়ে উডের মাঠে ফেরার সম্ভাবনা থাকলেও তিনি এখন বলছেন ভিন্ন কথা। ৩৫ বছর বয়সী ইংল্যান্ডের এই পেসার বলেন, ‘আমার মনে হয় একটা সুযোগ আছে (অ্যাডিলেডে খেলার)। তবে বাস্তবতা বলছে সম্ভবত মেলবোর্নে খেলার সম্ভাবনা বেশি। তা না হলে এরপর সিডনিতে খেলব। আমাকে এখন সুস্থ হতে হবে।’ মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্ট শুরু হবে ২৬ ডিসেম্বর। পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট মাঠে গড়াবে নতুন বছরে। ৩ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু হবে অ্যাশেজের পঞ্চম টেস্ট।
ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার গতিতে বোলিংয়ে অভ্যস্ত উডের হাঁটুর চোট নতুন কিছু নয়। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শেষে তাঁর বাঁ হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। আইসিসির এই ইভেন্টে দুই ম্যাচ মিলে ১৭.৩ ওভার বোলিং করে ১২৫ রান খরচ করে কেবল ১ উইকেট পেয়েছিলেন। পার্থে যে টেস্টটা খেলেছেন, সেই ম্যাচ দিয়ে ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে ১৫ মাস পর ফিরেছেন তিনি। দুই ইনিংস মিলে ১১ ওভার বোলিং করেও কোনো উইকেট পাননি। বেশি ব্যথা অনুভব করলে এক বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানো হয়েছিল। ব্রিসবেনে হাসার পর হাঁটুতে ‘নি ব্রেস’ পরছেন। এই মেডিকেল ডিভাইস হাঁটুকে যেকোনো ধরনের আঘাত থেকে রক্ষা করে ও অস্ত্রোপচারের পর দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে। উড যে টেস্টে চোটে পড়েছিলেন, সেই টেস্টে ইংল্যান্ড হেরেছে ৮ উইকেটে।
চলতি অ্যাশেজ সিরিজকে সামনে রেখে কিছুদিন ধরেই আলোচনা হচ্ছিল জো রুটকে নিয়ে। ভক্তদের মনে কৌতূহল ছিল, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এবার সেঞ্চুরির অপেক্ষা ফুরাবে তো তাঁর? ব্যাট হাতে ধারাবাহিক রান করলেও গত ১৩ বছর তাসমান পাড়ের দেশটিতে কোনোভাবেই ম্যাজিক্যাল ফিগার স্পর্শ করতে পারছিলেন না এই ব্যাটার। অবশেষে দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময়ের অপেক্ষা ফুরাল রুটের।
ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন রুট। স্কট বোল্যান্ডের করা ৬৬তম ওভারে চার মেরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম সেঞ্চুরির দেখা পেলেন এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। একই সঙ্গে অজিদের মাঠে তাদের বিপক্ষে এই সংস্করণে ১ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করলেন রুট। এখন কেবল বাংলাদেশে সেঞ্চুরি করা বাকি রইল তাঁর।
গ্যাবায় মিচেল স্টার্কের করা ইনিংসের তৃতীয় ওভারে ওলি পোপ বোল্ড হলে উইকেট আসেন রুট। এক জ্যাক ক্রলি ছাড়া আর কেউ তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিতে পারেননি। তৃতীয় উইকেট জুটিতে ক্রলিকে নিয়ে ১১৭ রান তোলেন রুট। এরপর হ্যারি ব্রুক, বেন স্টোকস, উইল জ্যাকসদের সঙ্গে ছোট ছোট কয়েকটি জুটি গড়ে তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছে যান ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক।
টেস্টে এটা রুটের ৪০তম সেঞ্চুরি। টেস্টে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরির তালিকায় তাঁর ওপরে আছেন কেবল শচীন টেন্ডুলকার (৫১), জ্যাক ক্যালিস (৪৫) ও রিকি পন্টিং (৪১)। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম সেঞ্চুরি করার পথে ১৮১ বলে ১১ বাউন্ডারি মারেন রুট। এর আগে অস্ট্রেলিয়ায় তারকা ব্যাটারের সর্বোচ্চ ইনিংসটি ছিল ৯১ রানের। ৪৬ ইনিংস ব্যাট করে ১৩ ফিফটির দেখা পেয়েছিলেন রুট। এবার ফিফটিকে রূপ দিলেন সেঞ্চুরিতে।
