উন্নতমানের কোচ আনতে বাফুফেকে টাকা দেবে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
৪ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। ছবি: বাফুফে
৪ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। ছবি: বাফুফে

জাতীয় দলের কোচ হাভিয়ের কাবরেরাকে নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই। চার বছরের বেশি বেশিরভাগ সমর্থকই তাঁকে আর বাংলাদেশের ডাগআউটে দেখতে চান না। বাফুফে অবশ্য এ ব্যাপারে বরাবর নীরবতা দেখিয়ে এসেছে। উন্নতমানের কোচ আনতে বাফুফের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে রাজি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

সচিবালয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া স্থাপনা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আজ সাংবাদিকদের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, ‘বাফুফেকে উন্নত মানের ইউরোপীয় পর্যায়ের কোচ আনা এবং নারী খেলোয়াড়দের বেতনবৃদ্ধি— এই দুইটা খাতের জন্য আসলে কোথা থেকে অর্থের জোগাড় করা যায় সেটা ভাবছি। হয় আমরা অর্থমন্ত্রণালয় থেকে নেব অথবা যে ফান্ড আছে, সেখান থেকে সোর্স করে বাফুফেকে একটা ফান্ড দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।’

তাহলে কি হাভিয়ের কাবরেরা পরিবর্তে আসতে যাচ্ছেন নতুন কেউ? উত্তরে উপদেষ্টা বলেন, ‘সেটা বাফুফের সিদ্ধান্ত। তবে ভালো কোচ আনতে গেলে একটা আর্থিক ব্যাপার আছে। আপনারা জানেন যে যারা ইউরোপের বড় বড় দলগুলো কোচদের যে টাকা দেয় সেটা হয়তো আমাদের পুরো বাফুফের বাৎসরিক বাজেটের সমান। আমরা এখনই ওই পর্যায়ে যেতে পারব না। তবে উন্নতমানের কোচ আনার ক্ষেত্রে অর্থ যেন একটা বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেই জায়গা থেকে আমরা একটা সহযোগিতা করার বা একটা ফান্ড তাদেরকে দেয়ার চেষ্টা করছি।’

বাংলাদেশখেলাফুটবল
