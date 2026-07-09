Ajker Patrika
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ফুটবল

নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা নিয়েই কোয়ার্টারে নামছে ফ্রান্স

ক্রীড়া ডেস্ক    
নিষেধাজ্ঞার শঙ্কা নিয়েই কোয়ার্টারে নামছে ফ্রান্স
রাতে মরক্কোর বিপক্ষে মাঠে নামছে দুইবারের চ্যাম্পিয়নরা। তার আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিয়েছেন এমবাপ্পেরা। ছবি: সংগৃহীত

মাইকেল ওলিসের হলুদ কার্ড বাতিলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে ফিফা। ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশনের (এফএফএফ) করা আপিল খারিজ হওয়ায় মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচে সতর্ক থাকতে হবে ফরাসি উইঙ্গারকে। ম্যাচে আরেকটি হলুদ কার্ড দেখলে সেমিফাইনালে নিষিদ্ধ হতে পারেন তিনি।

বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে আজ দিবাগত রাত ২টায় বোস্টন স্টেডিয়ামে মরক্কোর বিপক্ষে মাঠে নামবে ফ্রান্স। তার আগে সংবাদ সম্মেলনে আবেদন খারিজের বিষয়টি নিশ্চিত করেন দলটির প্রধান কোচ দিদিয়ের দেশম। তিনি বলেন, ‘ওলিসের হলুদ কার্ড নিয়ে কোনো পরিবর্তন হয়নি। বুধবার সকালে ফিফার কাছ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত পেয়েছি যে, ওলিসের হলুদ কার্ড বহাল থাকবে।’

প্যারাগুয়ের বিপক্ষে শেষ ষোলোর ম্যাচে ম্যাতিয়াস গালার্জার সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনায় হলুদ কার্ড দেখেন ওলিসে। ওই ঘটনায় প্যারাগুয়ের মিডফিল্ডার মাটিতে পড়ে মুখ চেপে ধরলেও রিপ্লেতে দেখা যায়, ওলিসে শুধু তাঁর জার্সি ধরেছিলেন। এ কারণেই কার্ড বাতিলের আবেদন করেছিল ফ্রান্স।

কার্ড বাতিলের আবেদন নিয়ে আশাবাদী ছিল ফ্রান্স। কারণ এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের ফরোয়ার্ড ফোলারিন বালোগানের এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিল ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তবে ওলিসের ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত দেয়নি ফিফা।

মরক্কো ম্যাচের আগে চোট কাটিয়ে ফেরার পথে আছেন অরেলিয়েন চুয়ামেনি। কুঁচকির চোটের কারণে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয়ে খেলতে পারেননি রিয়াল মাদ্রিদের এই মিডফিল্ডার। চুয়ামেনিকে নিয়ে দেশম বলেন, ‘আমার কাছে এখনো সব তথ্য নেই। তবে সে (চুয়ামেনি) আগের চেয়ে ভালো অনুভব করছে। একমাত্র তাকেই নিয়ে আমাদের মূল্যায়ন করতে হচ্ছে। সে অনুশীলনে ফিরেছে। পরে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব। বাকি সব খেলোয়াড়ই প্রস্তুত আছে।’

বিষয়:

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