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ক্রিকেট

সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ জুলাই ২০২৬, ১৩: ১৩
সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ
প্রথম ম্যাচে ২৫ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। ছবি: সংগৃহীত

জিম্বাবুয়ের কাছে ২৫ রানের হতাশাজনক হারে ওয়ানডে সিরিজ শুরু করেছে বাংলাদেশ। সিরিজ বাঁচাতে চাইলে আজ জিততেই হবে সফরকারীদের। এমন সমীকরণে টস জিতেছে বাংলাদেশের অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ের এক পরিবর্তন নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। প্রথম ওয়ানডের একাদশ থেকে বাদ পড়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। তাঁর পরিবর্তে জায়গা পেয়েছেন আরেক বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম।

দুই দলের একাদশ:

বাংলাদেশ: তানজিদ হাসান, সৌম্য সরকার, নাজমুল হোসেন, নুরুল হাসান, তাওহিদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ, মোসাদ্দেক হোসেন, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, নাহিদ রানা।
জিম্বাবুয়ে: বেন কারান, ব্রায়ান বেনেট, ইনোসেন্ট কাইয়া, ক্রেইগ আরভিন, সিকান্দার রাজা, ওয়েসলি মাধেভেরে, ক্লাইভ মাদান্দে, ব্র্যাড ইভান্স, নিউম্যান নিয়ামহুরি, রিচার্ড এনগারাভা (অধিনায়ক), ব্লেসিং মুজারাবানি।

বিষয়:

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