এশিয়া কাপ আর্চারিতে সোনার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে চলমান এশিয়া কাপ আর্চারির প্রথম পর্বে কম্পাউন্ড পুরুষ দলগত ইভেন্টের ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। সেমিফাইনালে ভুটানকে ২৩২-২২৮ স্কোরের ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। সোনার লড়াইয়ে শুক্রবার মুখোমুখি হবে ভিয়েতনামের।
বাংলাদেশ দলের হয়ে তির–ধনুক হাতে নেন হিমু বাছাড়, ঐশর্য রহমান ও নেওয়াজ আহমেদ রাকিব। চার সেটের লড়াইয়ে প্রথম সেটে ৬০–৫৭ ব্যবধানে জিতে নেন তাঁরা। দ্বিতীয় সেট ৫৯–৫৮ ব্যবধানে। তৃতীয় সেটেও লড়াই জমে বেশ। ১ পয়েন্টের ব্যবধানে বাংলাদেশ জয় পায় ৫৭–৫৬ ব্যবধানে। শেষ সেটে ৫৬–৫৭ ব্যবধানে হারলেও পদকমঞ্চে ঠিকই রুপা নিশ্চিত করেন বাংলাদেশের আর্চাররা। ২০২২ সালের পর এই প্রথম এশিয়া কাপ আর্চারির ফাইনালে উঠল বাংলাদেশ। সেবার অবশ্য সোনা জিততে পারেনি।
এবার প্রথম রাউন্ডে বাই পেয়ে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলা শুরু করেন হিমু–ঐশর্য–রাকিব। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে জিততে ঘাম ছুটে যায় তাঁদের। চার সেটের লড়াই শেষ হয় ২৩১–২৩১ পয়েন্টে। শুটঅফে যদিও বাজিমাত করেন বাংলাদেশের আর্চাররা। পূর্ণ ৩০ পয়েন্ট অর্জন করেন তাঁরা। বিপরীতে ২৭ পয়েন্ট পায় মালয়েশিয়া।
মেয়েদের কম্পাউন্ড দল থাইল্যান্ডের কাছে ২৩০-২২৯ পয়েন্টে হেরে বিদায় নিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। ছেলেদের রিকার্ভ দলও কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গেছে। এর আগে ভিয়েতনামকে হারিয়ে শুভসূচনা করলেও, কাজাখস্তানের কাছে ৬-০ ব্যবধানে পরাজিত হয়ে তাদের বিদায় নিতে হয়।
