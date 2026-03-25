এশিয়া কাপ আর্চারিতে সোনার স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৫ মার্চ ২০২৬, ১৭: ২৫
বাংলাদেশ কম্পাউন্ড দল। ছবি: ফেসবুক

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে চলমান এশিয়া কাপ আর্চারির প্রথম পর্বে কম্পাউন্ড পুরুষ দলগত ইভেন্টের ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। সেমিফাইনালে ভুটানকে ২৩২-২২৮ স্কোরের ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। সোনার লড়াইয়ে শুক্রবার মুখোমুখি হবে ভিয়েতনামের।

বাংলাদেশ দলের হয়ে তির–ধনুক হাতে নেন হিমু বাছাড়, ঐশর্য রহমান ও নেওয়াজ আহমেদ রাকিব। চার সেটের লড়াইয়ে প্রথম সেটে ৬০–৫৭ ব্যবধানে জিতে নেন তাঁরা। দ্বিতীয় সেট ৫৯–৫৮ ব্যবধানে। তৃতীয় সেটেও লড়াই জমে বেশ। ১ পয়েন্টের ব্যবধানে বাংলাদেশ জয় পায় ৫৭–৫৬ ব্যবধানে। শেষ সেটে ৫৬–৫৭ ব্যবধানে হারলেও পদকমঞ্চে ঠিকই রুপা নিশ্চিত করেন বাংলাদেশের আর্চাররা। ২০২২ সালের পর এই প্রথম এশিয়া কাপ আর্চারির ফাইনালে উঠল বাংলাদেশ। সেবার অবশ্য সোনা জিততে পারেনি।

এবার প্রথম রাউন্ডে বাই পেয়ে সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলা শুরু করেন হিমু–ঐশর্য–রাকিব। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে জিততে ঘাম ছুটে যায় তাঁদের। চার সেটের লড়াই শেষ হয় ২৩১–২৩১ পয়েন্টে। শুটঅফে যদিও বাজিমাত করেন বাংলাদেশের আর্চাররা। পূর্ণ ৩০ পয়েন্ট অর্জন করেন তাঁরা। বিপরীতে ২৭ পয়েন্ট পায় মালয়েশিয়া।

মেয়েদের কম্পাউন্ড দল থাইল্যান্ডের কাছে ২৩০-২২৯ পয়েন্টে হেরে বিদায় নিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। ছেলেদের রিকার্ভ দলও কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে গেছে। এর আগে ভিয়েতনামকে হারিয়ে শুভসূচনা করলেও, কাজাখস্তানের কাছে ৬-০ ব্যবধানে পরাজিত হয়ে তাদের বিদায় নিতে হয়।

পাঠকের আগ্রহ

যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

ট্রাম্পকে তেল-গ্যাস সংক্রান্ত ‘বড় উপহার’ দিয়েছে ইরান

পটিয়ায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার

বেড়াতে নিয়ে স্ত্রীকে নদীতে ফেলে দিলেন স্বামী

ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের টিকে থাকা সর্বশেষ নেতাদের হত্যার ফাঁদ

শেষ মুহূর্তে পিএসএলে দল পেলেন লঙ্কান স্পিনার

নিউজিল্যান্ডের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার হ্যাটট্রিক ‘জয়’

রাজস্থানের কাছে ৪৫০ কোটি টাকা পাচ্ছে ওয়ার্নের পরিবার

