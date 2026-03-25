নিউজিল্যান্ডের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার হ্যাটট্রিক

আপডেট : ২৫ মার্চ ২০২৬, ১৬: ১৫
শেষ ম্যাচে ৩৩ রানের জয় তুলে নিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: ক্রিকইনফো

বড় রান তাড়া করতে নেমে নিউজিল্যান্ডের হয়ে জবাব দিয়েছেন কেবল বেতন জ্যাকবস। টিম রবিনসন, ডেন ক্লিভাররা ব্যাট হাতে দাঁড়ালেও চাহিদা মিটিয়ে রান তুলতে পারেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য কাজটাও তাই কঠিন হয়নি। সহজ জয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে প্রোটিয়ারা।

শেষ টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে ৩৩ রানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করেছিল সফরকারীরা। এরপর টানা দুই জয়ে সিরিজে লিড নেয় নিউজিল্যান্ড। শেষ ম্যাচটি তাই রূপ নিয়েছিল অলিখিত ফাইনালে। যেখানে শেষ হাসি হাসল কেশভ মহারাজের দল। এ নিয়ে নিউজিল্যান্ডের মাঠে টানা তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা।

ক্রাইস্টচার্চের হেগলি ওভালে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮৭ রান তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ১৫৪ রানের বেশি করতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। ম্যাচ এবং সিরিজসেরার পুরস্কার জিতেছেন অতিথিদের উইকেটরক্ষক ব্যাটার কন এস্টারহুইজেন।

পাঠকের আগ্রহ

যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের ১৫ দফার বিপরীতে ইরানের ৫ কঠিন শর্ত

ট্রাম্পকে তেল-গ্যাস সংক্রান্ত ‘বড় উপহার’ দিয়েছে ইরান

ট্রাম্পকে তেল-গ্যাস সংক্রান্ত ‘বড় উপহার’ দিয়েছে ইরান

পটিয়ায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার

পটিয়ায় কোটি টাকার সরকারি জমি উদ্ধার

বেড়াতে নিয়ে স্ত্রীকে নদীতে ফেলে দিলেন স্বামী

বেড়াতে নিয়ে স্ত্রীকে নদীতে ফেলে দিলেন স্বামী

ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের টিকে থাকা সর্বশেষ নেতাদের হত্যার ফাঁদ

ট্রাম্পের আলোচনার প্রস্তাব ইরানের টিকে থাকা সর্বশেষ নেতাদের হত্যার ফাঁদ

সম্পর্কিত

রাজস্থানের কাছে ৪৫০ কোটি টাকা পাচ্ছে ওয়ার্নের পরিবার

রাজস্থানের কাছে ৪৫০ কোটি টাকা পাচ্ছে ওয়ার্নের পরিবার

পারিশ্রমিক কম হলেও পিএসএল ছেড়ে আইপিএলকে বেছে নিলেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার

পারিশ্রমিক কম হলেও পিএসএল ছেড়ে আইপিএলকে বেছে নিলেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার

ভিয়েতনামের বিপক্ষে সমানতালে লড়াই করবে বাংলাদেশ, বিশ্বাস জামালের

ভিয়েতনামের বিপক্ষে সমানতালে লড়াই করবে বাংলাদেশ, বিশ্বাস জামালের