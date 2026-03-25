নিউজিল্যান্ডের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার হ্যাটট্রিক

বড় রান তাড়া করতে নেমে নিউজিল্যান্ডের হয়ে জবাব দিয়েছেন কেবল বেতন জ্যাকবস। টিম রবিনসন, ডেন ক্লিভাররা ব্যাট হাতে দাঁড়ালেও চাহিদা মিটিয়ে রান তুলতে পারেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য কাজটাও তাই কঠিন হয়নি। সহজ জয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে প্রোটিয়ারা।
শেষ টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে ৩৩ রানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। জয় দিয়ে সিরিজ শুরু করেছিল সফরকারীরা। এরপর টানা দুই জয়ে সিরিজে লিড নেয় নিউজিল্যান্ড। শেষ ম্যাচটি তাই রূপ নিয়েছিল অলিখিত ফাইনালে। যেখানে শেষ হাসি হাসল কেশভ মহারাজের দল। এ নিয়ে নিউজিল্যান্ডের মাঠে টানা তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা।
ক্রাইস্টচার্চের হেগলি ওভালে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮৭ রান তোলে দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ১৫৪ রানের বেশি করতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। ম্যাচ এবং সিরিজসেরার পুরস্কার জিতেছেন অতিথিদের উইকেটরক্ষক ব্যাটার কন এস্টারহুইজেন।
