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ফুটবল

‘বিসমিল্লাহ’ বলেই কি পেনাল্টি নিয়েছিলেন রোনালদো, ভিডিও ভাইরাল

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘বিসমিল্লাহ’ বলেই কি পেনাল্টি নিয়েছিলেন রোনালদো, ভিডিও ভাইরাল
পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফিরিয়েছিলেন রোনালদো। তার আগে বিসমিল্লাহ বলেছিলেন কি না, সেটা নিয়েই চলছে আলোচনা। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপের মঞ্চে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর একটি পেনাল্টিকে ঘিরে এবার তৈরি হয়েছে ভিন্ন ধরনের আলোচনা। ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে গোল করার আগে পর্তুগিজ মহাতারকা ‘বিসমিল্লাহ’ বলেছিলেন কি না, সেটা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে তুমুল বিতর্ক। যদিও এই প্রসঙ্গে রোনালদো নিজে কোনো মন্তব্য করেননি। তবু ভাইরাল একটি ভিডিওকে ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের কৌতূহলের শেষ নেই।

বিশ্বকাপের সেরা ৩২-এর ম্যাচে টরন্টো স্টেডিয়ামে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল পর্তুগাল। ম্যাচের ৬৮তম মিনিটে পাওয়া পেনাল্টি থেকে সমতাসূচক গোল করেন ৪১ বছর বয়সী রোনালদো। পরে ২-১ ব্যবধানে নাটকীয় জয় তুলে নিয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করে পর্তুগাল, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ স্পেন।

ম্যাচের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে রোনালদোর পেনাল্টি নেওয়ার আগের একটি ভিডিও। সেখানে তাকে রান-আপ শুরুর আগে কিছু বলতে দেখা যায়। এরপরই অনেক সমর্থক দাবি করেন, পাঁচবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী তারকা ‘বিসমিল্লাহ’ উচ্চারণ করেছিলেন। মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ শুরুর আগে সাধারণত ‘বিসমিল্লাহ’ বলে থাকেন, যার অর্থ ‘আল্লাহর নামে’।

তবে এই দাবির সত্যতা এখনো নিশ্চিত হয়নি। রোনালদো নিজেও এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেননি। সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে কয়েক মৌসুম খেলার কারণে তিনি স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু অভ্যাস আয়ত্ত করে থাকতে পারেন বলে অনেকের ধারণা। সেই কারণেই কেউ কেউ মনে করছেন রোনালদো এই আরবি বাক্যটি বলে থাকতে পারেন।

এর বিপরীতে ভিন্ন মতও রয়েছে। অনেক সমর্থকের দাবি, রোনালদো আসলে পর্তুগিজ ভাষায় ‘ভাইস মারসার’ বলেছিলেন। যার অর্থ, ‘তুমি গোল করবে’। তাদের মতে, এটি নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর একটি মানসিক প্রস্তুতি, যা রোনালদোর পেনাল্টি নেওয়ার আগে পরিচিত রুটিনেরই অংশ।

ভিডিওটি ঘিরে আলোচনা যতই বাড়ুক না কেন, রোনালদো ঠিক কী বলেছিলেন তা এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। ফলে ‘বিসমিল্লাহ’ নাকি নিজের মাতৃভাষায় আত্মপ্রেরণার কোনো বাক্য—সেটি আপাতত রয়ে গেছে ভক্তদের বিতর্কের বিষয়।

বিষয়:

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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