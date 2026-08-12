Ajker Patrika
En
ফুটবল

মেসিকে আরও সময় দেবে মায়ামি

ক্রীড়া ডেস্ক    
মেসিকে আরও সময় দেবে মায়ামি
বাবা হারিয়েছেন লিওনেল মেসি। ছবি: সংগৃহীত

হোর্হে মেসি তো শুধু লিওনেল মেসির বাবাই ছিলেন না। ছিলেন আজকের মেসি হয়ে ওঠার কারিগরও। কাছের মানুষকে হারিয়ে সুদূর ফ্লোরিডা থেকে রোজারিওর উদ্দেশ্যে উড়াল দিয়েছেন মেসি। শোকাহত মেসিকে মাঠে আরও সময় দিতে চাচ্ছে তাঁর ক্লাব ইন্টার মায়ামি।

বাবাকে হারানোর পর মেসিকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে শোকবার্তা প্রকাশ করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল ফেডারেশন (এএফএ), রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনাসহ আরও অনেকে। রোজারিওতে ফিরে রোববার স্থানীয় সময় সকালে বাবার শেষকৃত্যও করে ফেলেছেন আর্জেন্টাইন তারকা। গতকাল তাঁর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন সতীর্থ ফাকুন্দো মুরা। ইএসপিএনকে মুরা বলেন, ‘ব্যক্তি হিসেবে যেমনটি আপনি উল্লেখ করেছেন এবং অবশ্যই সহকর্মী, দল ও ক্লাব হিসেবে—আমি মনে করি, যা ঘটেছে সেটার জন্য আমরা দুঃখিত। তিনি যখনই ফিরে আসতে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবেন, আমরা এখানে থাকব।’

শেষ মুহূর্তে মায়ামির হার, মেসিকে স্মরণ করলেন দি পলশেষ মুহূর্তে মায়ামির হার, মেসিকে স্মরণ করলেন দি পল

গত এক মাস ধরে কী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে মেসি যাচ্ছেন, সেটা কেবল তিনিই বলতে পারবেন। ১৯ জুলাই নিউজার্সিতে ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারের পর অঝোরে কাঁদছিলেন তিনি। বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের দুঃখ ভুলতে না ভুলতেই বাবা হারানোর শোকে নিমজ্জিত মেসি। দল, সতীর্থ, কোচ—সবাই তাঁর পাশে থাকবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন মুরা। গতকাল মায়ামি ডিফেন্ডার বলেন, ‘যা ঘটেছে, তাতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। এই কঠিন সময়ে দূর থেকে আমরা লিওর পাশে আছি। সে কী পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তিনি যাচ্ছেন, তা আমরা বুঝতে পারছি এবং আমরা চাই সে জানুক যে আমরা তাকে সমর্থন করছি এবং তার পাশে আছি।’

সব সময় বাবার অনুমতি নিয়েই সিদ্ধান্ত নিতেন মেসিসব সময় বাবার অনুমতি নিয়েই সিদ্ধান্ত নিতেন মেসি

মেসির বাবার মৃত্যুতে ইন্টার মায়ামির ড্রেসিংরুমের পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন ইন্টার মায়ামির অন্তর্বর্তীকালীন কোচ গিয়ের্মো হোয়োস। গতকাল হোয়োস বলেন, ‘লিওর ব্যাপারে আমরা জানি কী ঘটেছে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমাদের জন্য গভীর বেদনার একটি বিষয়। আমরা সবাই এর প্রভাব বুঝতে করেছি। সময়টা খুব কঠিন ছিল। অনেক সময় এমন পরিস্থিতিতে বলার মতো কোনো শব্দই খুঁজে পাওয়া যায় না। যখন আপনি এমন কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যান, তখন তা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো খুব কঠিন। অথচ এটি এমন একটি বিষয়, যার মুখোমুখি আমাদের সবাইকেই হতে হয়। এর যন্ত্রণা এতটাই তীব্র।’

মায়ামির নু স্টেডিয়ামে লিগস কাপে রোববার বাংলাদেশ সময় সকালে ইন্টার মায়ামি-মন্তেরে ম্যাচ শুরুর আগে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। মেসির অনুপস্থিতিতে অধিনায়কের দায়িত্বে থাকা রদ্রিগো দি পল ৩২ মিনিটে গোল করেছিলেন। গোলের পর নিজের জার্সি খুলে মেসির জার্সি পরে দি পল স্মরণ করেছেন আর্জেন্টাইন বিশ্বজয়ী ফুটবলারকে। যদিও মেসিবিহীন মায়ামি ২-১ গোলে হেরে যায় মন্তেরের কাছে।

মেসির ফুটবল ক্যারিয়ারে তাঁর বাবা হোর্হে মেসির ভূমিকা ছিল বহুমাত্রিক। বাবা হিসেবে পাশে থাকার পাশাপাশি মেসির দীর্ঘদিনের এজেন্ট ছিলেন তিনি। ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ অনেক সিদ্ধান্ত ও আলোচনাতেও যুক্ত ছিলেন হোর্হে। মেসির কাছে তাই বাবা কাছের মানুষদের একজন। ৬৮ বছর বয়সে শনিবার হোর্হে মেসি চলে যান না ফেরার দেশে। মেসির বাবার মৃত্যুতে আর্জেন্টিনার ঘরোয়া ফুটবলে এক মিনিট নীরবতা পালনের পাশাপাশি খেলোয়াড়রা আর্মব্যান্ড পরে খেলেন।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত