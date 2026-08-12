বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট দেখবেন কোথায়

২৩ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাঠে টেস্ট খেলতে নামছে বাংলাদেশ। ডারউইনে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টেস্ট। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে স্টার স্পোর্টস ১। এক নজরে টিভিতে দেখে নিন কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
ডারউইন টেস্ট : প্রথম দিন
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া
আগামীকাল সকাল ৬টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
দ্য হান্ড্রেড
ওয়েলস ফায়ার-লন্ডন স্পিরিট
রাত ৮টা
সরাসরি
বার্মিংহাম ফনিক্স-এমআই লন্ডন
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজ শুরুর এক দিন আগেই উন্মোচন করা হলো ট্রফি। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া লেখা টেবিলের ওপর বসানো কাঠের ফ্রেমের দিকে তাকিয়ে আছেন দুই অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও প্যাট কামিন্স। একে অপরের দিকে তাকিয়ে হেসেছেনও তাঁরা। তবে আগামীকাল থেকে ডারউইনে শুরু হতে যাওয়া টেস্টে দুজনেই বনে যাবেন৩০ মিনিট আগে
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