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বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট দেখবেন কোথায়
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া একাদশের বিপক্ষে তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে ইনিংসে হেরেছে বাংলাদেশ। আগামীকাল ডারউইনে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টেস্ট। ছবি: বিসিবি

২৩ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাঠে টেস্ট খেলতে নামছে বাংলাদেশ। ডারউইনে আগামীকাল বাংলাদেশ সময় সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টেস্ট। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে স্টার স্পোর্টস ১। এক নজরে টিভিতে দেখে নিন কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

ডারউইন টেস্ট : প্রথম দিন

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া

আগামীকাল সকাল ৬টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

দ্য হান্ড্রেড

ওয়েলস ফায়ার-লন্ডন স্পিরিট

রাত ৮টা

সরাসরি

বার্মিংহাম ফনিক্স-এমআই লন্ডন

রাত ১১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

বিষয়:

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