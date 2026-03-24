‘অর্ধেক ফিট নেইমারকেও বিশ্বকাপ দলে নেওয়া উচিত’

নেইমার ইস্যুতে ব্রাজিল দলে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল। প্রীতি ম্যাচের স্কোয়াড থেকে নেইমার-কে বাদ দেওয়ায় কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে সতর্কবার্তা দিয়েছেন কিংবদন্তি রোমারিও। জানিয়ে দিয়েছেন, নেইমার যদি ফিট নাও থাকেন, তারপরও তাঁকে ব্রাজিল দলে রাখা উচিত।
কেন রাখা উচিত সে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন ২০০২ ব্রাজিল বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক রোমারিও। বলছেন, ‘নেইমার থাকলে ব্রাজিলের জয়ের সম্ভাবনা বেশি। সে না থাকলে সেই সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। সে যদি ৫০ শতাংশ ফিটও থাকে। তবু আমি তাকে নিতাম।’
বিশ্বকাপের আগে ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের দলে নেইমারের জায়গা হয়নি। দীর্ঘ চোট কাটিয়ে ওঠা এই তারকাকে না রাখার সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে আনচেলত্তি জানিয়েছেন, নেইমার পুরোপুরি ফিট নন। কিন্তু ব্রাজিল জাতীয় দলের ইতালিয়ান কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে, ‘মিস্টার, একটু খেয়াল রাখবেন’ বলে নেইমার মনে করিয়ে দিয়েছেন, বিশ্বকাপের মতো বড় আসরে অভিজ্ঞতা বড় ফ্যাক্টর। আর নেইমারের সে অভিজ্ঞতা আছে। রোমারিওর আশা করছেন, নেইমার নিজেকে প্রমাণ করে শেষ পর্যন্ত দলে জায়গা করে নেবেন।
একই সুরে কথা বলেছেন আরেক কিংবদন্তি রোনালদো নাজারিও। তাঁর মতে নেইমারের মতো প্রমাণিত খেলোয়াড়কে নতুন করে যাচাই করার দরকার নেই—ফিট থাকলেই তাঁকে (নেইমার) দলে নেওয়া উচিত।
এ অবস্থায় নেইমারকে দলে নেওয়া না নেওয়ার বিষয়টি ব্রাজিলের জন্য বড় এক কৌশলগত প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দল কি অভিজ্ঞতা ও তারকাখ্যাতির ওপর ভরসা করবে, নাকি শতভাগ ফিট খেলোয়াড়দের নিয়েই ঝুঁকিমুক্ত পথ বেছে নেবে—সেটিই এখন দেখার বিষয়।
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো নাকি লিওনেল মেসি, কে সেরা—ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে এখনো চলে কথার লড়াই। বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুজনই করে চলেছেন একের পর এক রেকর্ড। ক্যাবিনেটে ভর্তি করছেন একের পর এক শিরোপা। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ দলের প্রধান কোচ মার্ক কক্সের মতে, তাঁদের নেপথ্যের মানুষদের অবদানও অপরিসীম।২৫ মিনিট আগে
সতীর্থরা সময় আগেভাগেই চলে গিয়েছিলেন ভিয়েতনামে। ঈদের দিন সকালে হ্যানয় বিমানবন্দরে পৌঁছেই দেশবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জামাল ভূঁইয়া-শমিত শোমরা। কিন্তু হামজা চৌধুরী নির্ধারিত সময়ে পৌঁছাতে পারেননি। ভিয়েতনামের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে আজ তিনি যোগ দিয়েছেন দলের সঙ্গে।২ ঘণ্টা আগে
ফিফা বিশ্বকাপের টিকিটের চাহিদা বরাবরই বেশি। এবারও ব্যতিক্রম নয়। ব্যতিক্রম শুধু দামে—সব টিকিটেরই চড়া দাম। টিকিটের এই চড়া দামের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে নেমেছে ফুটবল সাপোর্টার্স ইউরোপ (এফএসই)। টিকিটের ‘অত্যধিক দাম’ নির্ধারণের অভিযোগে সংস্থাটি ফিফার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় কমিশনের কাছে মামলা করেছে।২ ঘণ্টা আগে
এলাম, দেখলাম, জয় করলাম—রোনান সুলিভানের কাছে ব্যাপারটা যেন এমনই। বাংলাদেশের জার্সিতে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেই নায়ক বনে গেলেন তিনি। পাকিস্তানের বিপক্ষে জোড়া গোল দিয়ে পেলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।৩ ঘণ্টা আগে