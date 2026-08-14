সমর্থকদের নেইমারের খোঁচা

নিজেকে আলোচনায় রাখতেই যেন বেশি পছন্দ নেইমারের। মাঠের পারফরম্যান্স যতটা, তার চেয়ে বরং অন্যান্য ঘটনায় তাঁকে নিয়ে কথাবার্তা হয় বেশি। প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়-সাপোর্টিং স্টাফ তো বটেই, এমনকি দর্শকদের সঙ্গেও তর্কে জড়ান তিনি। আজ তিনি ভক্ত-সমর্থকদের খোঁচা দিয়েছেন।
বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে কোপা সুদামেরিকানার শেষ ষোলোর প্রথম লেগে মুখোমুখি হয়েছে সান্তোস-সিডি মাকারা। ম্যাচের প্রথমার্ধে একটি ভুল পাস করায় ভক্ত-সমর্থকদের বিদ্রূপের শিকার হয়েছেন নেইমার। তখন দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন। কিন্তু ঘরের মাঠ ভিলা বেলমিরোর সমর্থকদের কাছ থেকে কোনো উৎসাহ পাননি।
সান্তোস-সিডি মাকারা ম্যাচ শেষে ভক্ত-সমর্থকদের কাছ থেকে সমর্থন না পাওয়ার হতাশা ব্যক্ত করেছেন নেইমার। ইএসপিএন ব্রাজিলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৩৪ বছর বয়সী ব্রাজিলের ফরোয়ার্ড বলেন, ‘আমি যা বলছিলাম তা হলো, আমরা ১-০ গোলে পিছিয়ে ছিলাম। সমর্থকেরা বহু বছর ধরে যে কষ্ট পাচ্ছেন, সেটা আমার জানা। কিন্তু আপনি যদি সেসব নিয়েই ভাবতে থাকেন এবং নেতিবাচক মানসিকতা নিয়ে স্টেডিয়ামে আসেন, তাহলে বাড়িতে থাকাই ভালো।’
৫ মিনিটে ফ্রাঙ্কো পোসের গোলে এগিয়ে যায় সিডি মাকারা। নেইমার যখন দুয়োধ্বনি শুনেছেন, তখন সান্তোস ১-০ গোলে পিছিয়ে। পিছিয়ে থাকা সান্তোস ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত জেতে ২-১ গোলে। ইএসপিএন ব্রাজিলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ৩৪ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড বলেন, ‘আমি উপরের সেই লোককে বলেছিলাম, ম্যাচের তখনো ৬০ মিনিট বাকি ছিল। সমালোচনা করার বদলে সমর্থন করুন। উৎসাহ দিন।’
ভুল পাসে নেইমার দুয়োধ্বনি শোনার পর ঘুরে যেতে থাকে সান্তোসের পারফরম্যান্স। ম্যাচ হয়ে ওঠে নেইমারময়। ৪৪ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন সান্তোস ফরোয়ার্ড গ্যাব্রিয়েল বারবোসা। এরপর অবশ্য ৫১ ও ৬০ মিনিটে সান্তোসের দুটি গোল ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) পর্যালোচনার পর বাতিল হয়ে যায়।
ড্র হওয়া যখন সময়ের ব্যাপার, তখন জয়সূচক গোল করেন সান্তোস মিডফিল্ডার উইলিয়ান আরাও। ৭৬ মিনিটে নেইমারের অ্যাসিস্টে গোল করেন আরাও। ভিলা বেলমিরোতে সিডি মাকারার বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ের পর নেইমার বলেন, ‘আমরা ম্যাচ ঘুরিয়ে দেব, আমি পানি খেতে আসব, আর তিনি গ্যালারিতে বসে আমার দিকে হাত দিয়ে হৃদয়ের আকৃতি বানাবেন। সান্তোস সমর্থক হওয়া এতটাই সহজ। আপনি শুধু তখনই একজন খেলোয়াড়কে পছন্দ করেন, যখন সে জেতে।’
ক্লাব ফুটবলে খেলা চালিয়ে গেলেও আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়ে ফেলেন নেইমার। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে নরওয়ের বিপক্ষে ম্যাচটাই তাঁর ব্রাজিলের জার্সিতে শেষ ম্যাচ। সেই ম্যাচে একেবারে শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে গোল করেও দলের হার এড়াতে পারেননি। ২-১ গোলে হেরে শেষ ষোলোতেই থেমে যায় ব্রাজিলের পথচলা। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১৩০ ম্যাচে ৮০ গোল ও ৫৯ অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। ব্রাজিলের জার্সিতে কেবল ২০১৯ কনফেডারেশন কাপ জিতেছেন। ২০২১ কোপা আমেরিকার ফাইনালে উঠলেও আর্জেন্টিনার কাছে ১-০ গোলে হেরে রানার্সআপ হয় সেলেসাওরা।
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