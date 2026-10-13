Ajker Patrika
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ফুটবল

হুতিদের হামলার শঙ্কা ছাপিয়ে রোনালদোদের সহজ জয়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৬, ১০: ২২
হুতিদের হামলার শঙ্কা ছাপিয়ে রোনালদোদের সহজ জয়
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর গোলে সহজ জয় পেল আল নাসর। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা ১৫ মিনিটে রিয়াদের আল–আওয়াল পার্কে শুরু হওয়ার কথা ছিল চ্যাম্পিয়নস লিগের আল নাসর-নেফচি ফারগানা ম্যাচ। কিন্তু হুতিদের রিয়াদ লক্ষ্য করে ছোড়া একাধিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত ও ধ্বংসের কথা সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট জানালে দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়। সব শঙ্কা ছাপিয়ে খেলা শুরু হওয়ার পর ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর আল নাসর পেল সহজ জয়।

সৌদি নাগরিক সুরক্ষা বাহিনী নিরাপত্তা সতর্কবার্তা জারি করলে আল নাসর-নেফচি ফারগানা ম্যাচ এক ঘণ্টা দেরিতে শুরু হয়। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ এলিট টুর্নামেন্টে আল নাসর ৩-১ গোলে হারায় নেফচি ফারগানাকে। গোল পেয়েছেন আল নাসর অধিনায়ক রোনালদোও।

আল-আওয়াল পার্কের গ্যালারিতে হাতে গোনা কয়েকজন দর্শক আল নাসর-নেফচি ফারগানা ম্যাচ শুরুর অপেক্ষা করছিলেন। খেলোয়াড়দের অপেক্ষাও যেন ফুরোচ্ছিল না। ম্যাচ শুরুর ১৫ মিনিট আগে পিছিয়ে দেওয়ার কথা জানালে সবাই যেন কিছুটা হলেও আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচটিতে প্রথম গোল আসতে সময় লেগেছে কেবল ৩৩ মিনিট। আল নাসর ফরোয়ার্ড অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েল করেছেন এই গোল। প্রথমার্ধের বিরতির আগমুহূর্তে গোল পেয়ে যান রোনালদো। ৪২ মিনিটে আয়মান ইয়াহিয়ার অ্যাসিস্টে লক্ষ্যভেদ করেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড।

দ্রুতই নেফচি স্ট্রাইকার মার্কোস ফ্রস গোল করে ব্যবধান কমিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট রেফারি (ভিএআর) ৪৪ মিনিটে করা তাঁর গোল বাতিল করে দেয়। প্রথমার্ধ ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে নেফচি।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৯ মিনিটের মাথায় ব্যবধান কমায় নেফচি ফারগানা। ৫১ মিনিটে দলটির স্ট্রাইকার আলিশের অদিলভ গোল করেন। ম্যাচ যখন শেষের দিকে, নেফচি উপহার দেয় আল নাসরকে। ৭৮ মিনিটে নেফচি ডিফেন্ডার আনভার্জন গফুরভ আত্মঘাতী গোল করেন। শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলের জয় পায় আল নাসর।

২ ম্যাচে ১ জয় ও ১ হারে আল নাসরের এখন ৩ পয়েন্ট। তবে এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার আটে রোনালদোরা। গোল ব্যবধানের কারণেই মূলত এই অবস্থা। তাদের সমান ৩ পয়েন্ট পেয়েছে আল হিলাল, শাবাব আল আহলি ও নেফচি। পয়েন্ট তালিকার প্রথম দুইয়ে থাকা আল আইন, এস্তেগলাল উভয়েরই পয়েন্ট ৬।

সম্প্রতি পর্তুগাল দলে রোনালদোকে নিয়ে চলছে অশান্তি। ৯০ মিনিট বেঞ্চে বসানোকে কেন্দ্র করে পর্তুগালের কোচ হোর্হে জেসুসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। এমনকি নেশনস লিগ চলার সময় ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়েও যান তিনি। গত রাতে ক্যারিয়ারের ৯৮১ গোল করেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। যার মধ্যে আল নাসরের জার্সিতে এটা তাঁর ১৪৩ গোল।

বিষয়:

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