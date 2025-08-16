দলবদলে বাজেটে লাগাম, নেই খুব বেশি চমক

আনোয়ার সোহাগ, ঢাকা
একসময় বাংলাদেশ ফুটবলে দলবদল মানেই ছিল উৎসবের পরিবেশ। ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) ভবনে এসে খেলোয়াড়দের নিবন্ধন করাত ক্লাবগুলো। সেই দৃশ্যের দেখা মেলে এখন কালেভদ্রে। পরশু ছিল নতুন মৌসুমের প্রথম দলবদলের শেষ দিন। বাফুফে ভবনে নেই দলবদলের সেই উত্তাপ।
গত বছর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে ফুটবলেও। আবাহনী লিমিটেডের ঘর গুছিয়ে ফেলার পরও নতুন করে সাজাতে হয়েছে। গত মৌসুমের প্রথম পর্বে কোনো বিদেশি ফুটবলার ছাড়া খেলেছে তারা।
অর্থনৈতিক চাপে থাকা আবাহনীর বাজেট ঘাটতিতে খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিকেও টান পড়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাবেক ফুটবলার বলেন, ‘দলবদলের বাজারে দুই বছর আগেও সব ক্লাব মিলিয়ে খরচ হতো প্রায় ১০০ কোটি টাকা । সেটা এখন ৫০-৬০ কোটি টাকায় নেমে আসছে। যেখানে খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক প্রায় ১ কোটি টাকা ছিল। সেটা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে।’
২৩ বছর পর লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এবার চ্যালেঞ্জটা বড়। ধরে রাখতে হবে শিরোপা। তবে গত মৌসুমের চেয়ে কম বাজেট নিয়ে দল গড়েছে তারা। মোহামেডানের ম্যানেজার ইমতিয়াজ আহমেদ নকীব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যতটুকু পেরেছি, নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছি। গতবারের চেয়ে এবার বাজেট অনেক কম ছিল।’
আজ থেকে অনুশীলন শুরু করবে মোহামেডান। আর্থিক সংকটে সব ক্লাব ভুগছে বলে দাবি নকীবের, ‘আসলে গতবারের দলটা ধরে রেখেছি। আলহামদুলিল্লাহ, দল ভালো হয়েছে। আমরা লড়াই করব ইনশাআল্লাহ। বাজেট নিয়ে বাংলাদেশের সব ক্লাবেরই সমস্যা। তা ঠিক হতে সময় লাগবে।’
বসুন্ধরা কিংস সব সময় বড় বাজেটের দল গড়ে থাকে। তবে এবার তারাও টাকাপয়সা খরচ করেছে বেশ রয়েসয়ে। বিদেশি ফুটবলারদের নিয়ে চমক জমিয়ে রাখত তারা। এবার যাঁদের নিয়েছে, তাঁরা সবাই ঘরোয়া ফুটবলে পরিচিত মুখ। মোহামেডান থেকে এমানুয়েলস সানডে ও এমানুয়েল টনি, আবাহনী থেকে রাফায়েল অগুস্তোকে টেনেছে তারা। পুরোনোদের মধ্যে ফিরিয়েছে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড দরিয়েলতনকে। বড় চমক দেখিয়েছে সান্ডারল্যান্ড যুব দলে খেলা কিউবা মিচেলকে দলে ভিড়িয়ে। মৌসুমে প্রায় কোটি টাকার পারিশ্রমিকে কিউবাকে তিন বছরের চুক্তি করিয়েছে বসুন্ধরা। তাদের বাজেট প্রায় ২০ কোটি, যেটি দেশের কোনো ক্লাবের সর্বোচ্চ।
বসুন্ধরার মতো করপোরেট জগৎ থেকে উঠে এসেছে ফর্টিস এফসি। তাদেরও বাজেটে টানতে হয়েছে লাগাম। দলটির ম্যানেজার রাশেদুল ইসলাম বলেন, ‘আগেরবারের চেয়ে কম বাজেটে দল গড়েছি আমরা। এবার আমাদের বাজেট ৩ কোটি টাকার মতো।’
প্রিমিয়ার লিগের দল গড়তে কমপক্ষে ২-৩ কোটি টাকা লাগে। মাঝারি থেকে ছোট ক্লাবগুলো হেঁটেছে সেই পথে। ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবে দল সাজাতে গিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছিল। উজবেকিস্তানের এক ফুটবলারের পারিশ্রমিক বকেয়া রাখায় তাদের ওপর ট্রান্সফার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ফিফা। শেষ মুহূর্তে দল গোছায় তারা। দলটির সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আলী বলেন, ‘যেভাবে হোক অন্তত বিপিএলটা খেলতে পারলেই যথেষ্ট, হার-জিত পরের ব্যাপার। আপাতত আমরা খেলোয়াড়দের শুধু টোকেন মানি দিয়ে নিবন্ধন করিয়েছি। বাজেট নিয়ে সেভাবে আলোচনা করিনি।’
চার বছর পর প্রিমিয়ার লিগে ফিরেছে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ। ম্যাচ পাতানোর অভিযোগে ২০২১ সালে প্রথম বিভাগে অবনমিত হয় তারা। এবার লিগে টিকে থাকাই লক্ষ্য দলটির। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী বলেন, ‘আমাদের মতো ছোট ক্লাবের বড় সমস্যা ফান্ডিংয়ে। তার পরও টিকে থাকার মতো দল গড়েছি। আমাদের বাজেট এবার আড়াই কোটি টাকার মতো।’
আরামবাগের মতো চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে পিডব্লিউডি প্রিমিয়ারে উঠেছে ৩১ বছর পর। দল গড়ে ফেললেও এখনো পৃষ্ঠপোষক পায়নি তারা। দলটির ম্যানেজার ইফতেখারুল ইসলামের কথায়, ‘আমরা খুব একটা যে ভালো দল গড়েছি, তা না। আবার খারাপও গড়িনি। আমরা এখন পৃষ্ঠপোষক খুঁজছি। আশা করি পেয়ে যাব।’
সার্কভুক্ত দেশের ফুটবলারদের এবার স্থানীয় ফুটবলার হিসেবে খেলানো যাবে। আরামবাগে খেলবেন ভারতের কলকাতা লিগে খেলা প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী। সর্বোচ্চ চার ফুটবলার নিয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন। চারজনই নেপালের। পুলিশ এফসি, ফর্টিস, রহমতগঞ্জেও রয়েছে সার্কের ফুটবলার।
মোহামেডান, আবাহনী, বসুন্ধরা অবশ্য সেই পথে হাঁটেনি। শেখ মোরসালিন, আল আমিন, কাজেম শাহকে ভিড়িয়ে দলবদলের শুরুতে চমক দেখায় আবাহনী। তবে বিদেশি মাত্র তিন ফুটবলার নিয়ে খেলবে তারা। সুলেমান দিয়াবাতে ছাড়াও থাকছেন এমেকা ওগবুহ ও ব্রুনো মাতোস।
১২ সেপ্টেম্বর চ্যালেঞ্জ কাপে মোহামেডান-বসুন্ধরা লড়াই দিয়ে শুরু হবে নতুন মৌসুম। লিগ মাঠে গড়াবে ১৯ সেপ্টেম্বর।
একসময় বাংলাদেশ ফুটবলে দলবদল মানেই ছিল উৎসবের পরিবেশ। ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) ভবনে এসে খেলোয়াড়দের নিবন্ধন করাত ক্লাবগুলো। সেই দৃশ্যের দেখা মেলে এখন কালেভদ্রে। পরশু ছিল নতুন মৌসুমের প্রথম দলবদলের শেষ দিন। বাফুফে ভবনে নেই দলবদলের সেই উত্তাপ।
গত বছর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে ফুটবলেও। আবাহনী লিমিটেডের ঘর গুছিয়ে ফেলার পরও নতুন করে সাজাতে হয়েছে। গত মৌসুমের প্রথম পর্বে কোনো বিদেশি ফুটবলার ছাড়া খেলেছে তারা।
অর্থনৈতিক চাপে থাকা আবাহনীর বাজেট ঘাটতিতে খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিকেও টান পড়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাবেক ফুটবলার বলেন, ‘দলবদলের বাজারে দুই বছর আগেও সব ক্লাব মিলিয়ে খরচ হতো প্রায় ১০০ কোটি টাকা । সেটা এখন ৫০-৬০ কোটি টাকায় নেমে আসছে। যেখানে খেলোয়াড়দের পারিশ্রমিক প্রায় ১ কোটি টাকা ছিল। সেটা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে।’
২৩ বছর পর লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এবার চ্যালেঞ্জটা বড়। ধরে রাখতে হবে শিরোপা। তবে গত মৌসুমের চেয়ে কম বাজেট নিয়ে দল গড়েছে তারা। মোহামেডানের ম্যানেজার ইমতিয়াজ আহমেদ নকীব আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যতটুকু পেরেছি, নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করেছি। গতবারের চেয়ে এবার বাজেট অনেক কম ছিল।’
আজ থেকে অনুশীলন শুরু করবে মোহামেডান। আর্থিক সংকটে সব ক্লাব ভুগছে বলে দাবি নকীবের, ‘আসলে গতবারের দলটা ধরে রেখেছি। আলহামদুলিল্লাহ, দল ভালো হয়েছে। আমরা লড়াই করব ইনশাআল্লাহ। বাজেট নিয়ে বাংলাদেশের সব ক্লাবেরই সমস্যা। তা ঠিক হতে সময় লাগবে।’
বসুন্ধরা কিংস সব সময় বড় বাজেটের দল গড়ে থাকে। তবে এবার তারাও টাকাপয়সা খরচ করেছে বেশ রয়েসয়ে। বিদেশি ফুটবলারদের নিয়ে চমক জমিয়ে রাখত তারা। এবার যাঁদের নিয়েছে, তাঁরা সবাই ঘরোয়া ফুটবলে পরিচিত মুখ। মোহামেডান থেকে এমানুয়েলস সানডে ও এমানুয়েল টনি, আবাহনী থেকে রাফায়েল অগুস্তোকে টেনেছে তারা। পুরোনোদের মধ্যে ফিরিয়েছে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড দরিয়েলতনকে। বড় চমক দেখিয়েছে সান্ডারল্যান্ড যুব দলে খেলা কিউবা মিচেলকে দলে ভিড়িয়ে। মৌসুমে প্রায় কোটি টাকার পারিশ্রমিকে কিউবাকে তিন বছরের চুক্তি করিয়েছে বসুন্ধরা। তাদের বাজেট প্রায় ২০ কোটি, যেটি দেশের কোনো ক্লাবের সর্বোচ্চ।
বসুন্ধরার মতো করপোরেট জগৎ থেকে উঠে এসেছে ফর্টিস এফসি। তাদেরও বাজেটে টানতে হয়েছে লাগাম। দলটির ম্যানেজার রাশেদুল ইসলাম বলেন, ‘আগেরবারের চেয়ে কম বাজেটে দল গড়েছি আমরা। এবার আমাদের বাজেট ৩ কোটি টাকার মতো।’
প্রিমিয়ার লিগের দল গড়তে কমপক্ষে ২-৩ কোটি টাকা লাগে। মাঝারি থেকে ছোট ক্লাবগুলো হেঁটেছে সেই পথে। ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবে দল সাজাতে গিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছিল। উজবেকিস্তানের এক ফুটবলারের পারিশ্রমিক বকেয়া রাখায় তাদের ওপর ট্রান্সফার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ফিফা। শেষ মুহূর্তে দল গোছায় তারা। দলটির সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আলী বলেন, ‘যেভাবে হোক অন্তত বিপিএলটা খেলতে পারলেই যথেষ্ট, হার-জিত পরের ব্যাপার। আপাতত আমরা খেলোয়াড়দের শুধু টোকেন মানি দিয়ে নিবন্ধন করিয়েছি। বাজেট নিয়ে সেভাবে আলোচনা করিনি।’
চার বছর পর প্রিমিয়ার লিগে ফিরেছে আরামবাগ ক্রীড়া সংঘ। ম্যাচ পাতানোর অভিযোগে ২০২১ সালে প্রথম বিভাগে অবনমিত হয় তারা। এবার লিগে টিকে থাকাই লক্ষ্য দলটির। ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী বলেন, ‘আমাদের মতো ছোট ক্লাবের বড় সমস্যা ফান্ডিংয়ে। তার পরও টিকে থাকার মতো দল গড়েছি। আমাদের বাজেট এবার আড়াই কোটি টাকার মতো।’
আরামবাগের মতো চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে পিডব্লিউডি প্রিমিয়ারে উঠেছে ৩১ বছর পর। দল গড়ে ফেললেও এখনো পৃষ্ঠপোষক পায়নি তারা। দলটির ম্যানেজার ইফতেখারুল ইসলামের কথায়, ‘আমরা খুব একটা যে ভালো দল গড়েছি, তা না। আবার খারাপও গড়িনি। আমরা এখন পৃষ্ঠপোষক খুঁজছি। আশা করি পেয়ে যাব।’
সার্কভুক্ত দেশের ফুটবলারদের এবার স্থানীয় ফুটবলার হিসেবে খেলানো যাবে। আরামবাগে খেলবেন ভারতের কলকাতা লিগে খেলা প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী। সর্বোচ্চ চার ফুটবলার নিয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন। চারজনই নেপালের। পুলিশ এফসি, ফর্টিস, রহমতগঞ্জেও রয়েছে সার্কের ফুটবলার।
মোহামেডান, আবাহনী, বসুন্ধরা অবশ্য সেই পথে হাঁটেনি। শেখ মোরসালিন, আল আমিন, কাজেম শাহকে ভিড়িয়ে দলবদলের শুরুতে চমক দেখায় আবাহনী। তবে বিদেশি মাত্র তিন ফুটবলার নিয়ে খেলবে তারা। সুলেমান দিয়াবাতে ছাড়াও থাকছেন এমেকা ওগবুহ ও ব্রুনো মাতোস।
১২ সেপ্টেম্বর চ্যালেঞ্জ কাপে মোহামেডান-বসুন্ধরা লড়াই দিয়ে শুরু হবে নতুন মৌসুম। লিগ মাঠে গড়াবে ১৯ সেপ্টেম্বর।
‘রুত, দিনিস, দুয়ার্তে, মাতিলদা—অ্যানফিল্ড সবসময় তোমাদের ঘর হয়ে থাকবে। তোমরা কখনো একা হাঁটবে না।’৩ মিনিট আগে
মিরপুরে কোয়াবের গত দুটি সভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। বিসিবিতে হওয়া সভায় ক্রিকেটারদের কল্যাণ সমিতি কোয়াবের নির্বাচনের রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ইতিহাসে বর্ণিল এক চরিত্রের নাম বব সিম্পসন। খেলোয়াড়, অধিনায়ক, কোচ ও ধারাভাষ্যকার—সবক্ষেত্রে নিজের অসামান্য ছাপ রেখেছেন তিনি। অন্যতম প্রভাবশালী এই ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে শোকাস্তব্ধ এক দিন পার করছে অস্ট্রেলিয়া। শনিবার সকালে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৮৯ বছর বয়সী সাবেক এই অধিনায়ক ও প্রথম১ ঘণ্টা আগে
কারও খেলা যদি ভালো লেগে যায় রিয়াল সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের, আর তাঁর দলে সেই খেলোয়াড়ের ভালো সম্ভাবনা থাকে, তাহলে টাকা কোনো ব্যাপার নয়। তাঁকে কিনেই ছাড়বে রিয়াল। ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপে দারুণ খেলা হামেস রদ্রিগেজকে বিশ্বকাপ শেষে দলে ভিড়িয়েছিল রিয়াল।১৪ ঘণ্টা আগে