এমবাপ্পেকে নিয়ে ফ্রান্সের দুঃসংবাদ

এমবাপ্পেকে নিয়ে ফ্রান্সের দুঃসংবাদ
ইতালির বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে বড় ধাক্কা খেল ফ্রান্স। চোটের কারণে উয়েফা নেশনস লিগের আগামীকালের ম্যাচে খেলা হচ্ছে না অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপ্পের। তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ে সমস্যা ধরা পড়েছে বলে জানিয়েছে ফরাসি সংবাদমাধ্যম ‘লেকিপ’। এমবাপ্পের পরিবর্তে দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন পিএসজির তরুণ ফরোয়ার্ড সেনি মায়ুলু।
মিলানের সান সিরোয় হতে যাওয়া ইতালির ম্যাচ সামনে রেখে আজ দলের অনুশীলনেও ছিলেন না এমবাপ্পে। এত দিন তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও নতুন তথ্য বলছে, ইতালির বিপক্ষে মাঠে নামা হচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদের এই ফরোয়ার্ডের। তবে আগামী রোববার বোর্দোয় তুরস্কের বিপক্ষে ম্যাচে তাঁকে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এমবাপ্পের জায়গায় দলে ডাক পাওয়া ২০ বছর বয়সী মায়ুলু ফ্রান্সের অনূর্ধ্ব-২১ দলের সঙ্গে অনুশীলন করছিলেন। এর আগে চোটের কারণে মার্কাস থুরামের পরিবর্তে বোর্নমাউথের ২০ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড এলি জুনিয়র ক্রুপিকেও দলে নিয়েছেন কোচ জিনেদিন জিদান। ইন্টার মিলানের এই স্ট্রাইকারেরও হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে।
ফ্রান্সের জন্য ম্যাচটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। চার ম্যাচে তিন জয় ও এক ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ‘এ’ ১-এর শীর্ষে আছে তারা। ইতালি দ্বিতীয় স্থানে। আজ সান সিরোয় জিতলেই আগামী মার্চে নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত হবে ফ্রান্সের। অক্টোবরের ফিরতি ম্যাচে দুই দল ১-১ গোলে ড্র করেছিল।
এমবাপ্পেকে না পাওয়া ফ্রান্সের আক্রমণভাগের জন্য বড় ক্ষতি। চোটের কারণে আগের তিন ম্যাচেও ছিলেন না তিনি। তুরস্কের বিপক্ষে জিদানের অধীনে প্রথম ম্যাচে জয়সূচক গোল করলেও বাঁ হাঁটুতে ব্যথা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। এবার হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যায় ইতালির বিপক্ষে দর্শক হয়েই থাকতে হচ্ছে অধিনায়ককে। উইলিয়াম সালিবা ও উসমান দেম্বেলেকেও পাচ্ছে না ফ্রান্স।
অন্যদিকে নিজেদের মাঠে ফ্রান্সকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত ইতালি। শেষ ছয় ম্যাচের চারটিতে জিতেছে রবার্তো মানচিনির দল। নেশনস লিগে টানা তিন ম্যাচ অপরাজিত থাকার পাশাপাশি এই সময়ে আট গোল করেছে তারা। তবে চোটের কারণে জিওভান্নি দি লরেঞ্জো, জিয়াকোমো রাসপাদোরি, মইজে কিন ও জিয়ানলুকা মানচিনিকে পাচ্ছে না স্বাগতিকেরা।