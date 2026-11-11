ক্যারিককে সরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোচকে আনছে ম্যানচেস্টার

ক্যারিককে সরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোচকে আনছে ম্যানচেস্টার
মাইকেল ক্যারিকের অধীনে সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। জিততেই যেন ভুলে গেছে দলটি। দলের এমন অবস্থায় ক্যারিকের ভবিষ্যৎ পড়ে গেছে অনিশ্চয়তার মধ্যে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান কোচ মরিসিও পচেত্তিনো ম্যান ইউনাইটেডের কোচ হতে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।
ক্যারিককে নিয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি। তবে ইএসপিএনের সূত্রের বরাতে আজ এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, আজ আবারও দলের অনুশীলন পরিচালনা করার কথা রয়েছে ক্যারিকের। তবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দৌড়ে আপাতত সবচেয়ে এগিয়ে পচেত্তিনো। এদিকে ক্যারিকের বিকল্প হিসেবে এডি হাউ, হুলিয়ান নাগলসমান, কিয়েরান ম্যাককেনা ও ফাবিয়ান হুর্জেলারকেও বিবেচনায় রেখেছে ইউনাইটেড। তবে ক্লাবের বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দিতে অভিজ্ঞ কোনো কোচকেই শীর্ষ কর্মকর্তারা দেখতে চান বলে জানিয়েছে ইএসপিএন।
এদিকে বুধবার মোনাকোতে ইউনাইটেডের আংশিক মালিকানায় থাকা স্যার জিম র্যাটক্লিফের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে প্রধান নির্বাহী ওমর বেরাদা এবং ফুটবল পরিচালক জেসন উইলকক্সসহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের। বৈঠকটি আগে থেকেই নির্ধারিত থাকলেও ক্যারিকের ভবিষ্যৎই আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠতে পারে।
ইএসপিএনের সূত্রের দাবি, মৌসুমের শুরুতে দলের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের কারণে ক্যারিককে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার অধীনে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলের তলানির তিনে নেমে গেছে ইউনাইটেড। ১০ ম্যাচে ১ জয়, ৫ ড্র ও ৪ হারে দলটি রয়েছে ১৮ নম্বরে। তবে ক্লাবের অভ্যন্তরীণ সূত্র জানিয়েছে, ক্যারিককে নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। এ ধরনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হলে র্যাটক্লিফের পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিক গ্লেজার পরিবারের অনুমোদনও প্রয়োজন হবে।
কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থাকা পচেত্তিনোর ইংলিশ ফুটবলে রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। সাউদাম্পটন, টটেনহ্যাম হটস্পার ও চেলসির কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এর আগে ২০১৮, ২০২২ ও ২০২৪ সালেও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হওয়ার আলোচনায় ছিলেন এই আর্জেন্টাইন। তবে কখনোই হতে পারেননি ইউনাইটেডের। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। গত আগস্টে নতুন চুক্তি করেন পচেত্তিনো।