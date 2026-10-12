Ajker Patrika
En
ফুটবল

হামজাকে ছাড়াই সাফ শুরু করবে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
হামজাকে ছাড়াই সাফ শুরু করবে বাংলাদেশ
সাফের শুরুতে পাওয়া যাবে না হামজাকে। ছবি: বাফুফে

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের বাকি নেই আর এক মাসও। তবে শুরুতেই ধাক্কা খাচ্ছে বাংলাদেশ। ৪ নভেম্বর থেকে সাফ শুরু হলেও প্রথম ম্যাচে বেশিরভাগ প্রবাসী ফুটবলারকে পাওয়া যাবে না। কারণ ফিফা উইন্ডো শুরু হবে ৯ নভেম্বর থেকে।

ইংলিশ চ্যাম্পিয়নশিপে শেফিল্ড ইউনাইটেডের হয়ে খেলা হামজা চৌধুরীর ম্যাচ আছে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত। এর মাঝেই ৫ নভেম্বর সাফে ভুটানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। শুধু হামজা একাই নন, বাকিদেরও আছে সূচি জটিলতা। তাই প্রথম ম্যাচে ভিন্ন কম্বিনেশনের দল নিয়ে মাঠে নামতে হবে বাংলাদেশকে।

আজ রাজধানীর ফর্টিস ডাউনটাউনে বৈঠকে বসে জাতীয় দল কমিটি। বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়াল বলেন, ‘সাফে উদ্বোধনী ম্যাচের জন্য আমরা পূর্ণ স্কোয়াড পাব না। ৯০ শতাংশ প্রবাসী খেলোয়াড়কে ৯ নভেম্বরের পরে পাব। প্রথম ম্যাচের পর হয়তো ভিন্ন দল থাকবে। ক্যাম্প শুরু হবে ২৫ অক্টোবর।’

টুর্নামেন্টের আগে প্রস্তুতি ম্যাচের আয়োজন করতে চায় বাফুফে। তাবিথ বলেন, ‘আমরা চেষ্টা করে দেখব যে বিদেশ থেকে কোনো টিম আনঅফিশিয়াল উইন্ডোর বাইরে খেলতে আসবে কি না। একটা প্রীতি ম্যাচ করতে হবে। আমরা কিছু কিছু ক্লাবের সঙ্গেও কথা বলব।’

সাফের আগে ঘরোয়া লিগের মাঠের নাজুক মান এবং ফুটবলারদের ইনজুরি ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ প্রসঙ্গে বাফুফে সভাপতি জানান, বিষয়টি ফেডারেশন গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে।

সর্বশেষ আসিয়ান কাপে ভরাডুবি হয়েছে বাংলাদেশের। ইন্দোনেশিয়ার কাছে হজম করতে হয়েছে ৯ গোল। তাই কোচ টমাস ডুলিও আছেন তোপের মুখে। তবে বাফুফে সভাপতি বলেন, ‘ফুটবল বিশ্বে খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফদের পরিবর্তন আসা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তবে এর মানে এই নয় যে আমরা এখনই কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বরং দলের প্রয়োজনে যেকোনো সময় যেকোনো সিদ্ধান্তের পথ খোলা রয়েছে। আসিয়ান কাপ নিয়ে প্রতিটি বিভাগকে জবাবদিহিতার আওতায় এনেছি। আমি নিজেও একাউন্টেবল টু দ্য কমিটি। আমরা খেলোয়াড়দের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিভাবে তাদের আরো জবাবদিহি করা যায়।’

বাংলাদেশ দলে প্রবাসী ফূটবলারদের আনাগোনা বাড়াতে ইংল্যান্ডে বাফুফে বছরে দুই বার টুর্নামেন্ট ও ক্যাম্প করতে চায় বাফুফে। তাবিথ বলেন, ‘ আমরা ইংল্যান্ডে ১৪-১৭ বছর বয়সের জন্য দুটি ক্যাম্প ও টুর্নামেন্ট করতে চাই। এ ইংল্যান্ডের পাশাপাশি ইউরোপের অন্য দেশেও আমরা খেলোয়াড় সন্ধানে এই কাজ করব।’

বিষয়:

বাংলাদেশ ফুটবলহামজা চৌধুরী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত