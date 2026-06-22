Ajker Patrika
ফুটবল

ইরানকে ‘দ্বিতীয় দল’ ঘোষণা মেক্সিকানদের

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইরানকে ‘দ্বিতীয় দল’ ঘোষণা মেক্সিকানদের
বিশ্বকাপে মেক্সিকোর ব্যাপক সমর্থক পাচ্ছে এশিয়ার দলটি। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের কড়া ভিসা নীতির কারণে এবারের বিশ্বকাপে বেশ বিপাকেই পড়েছে ইরান। এমন দুঃসময়ে সহ-আয়োজক মেক্সিকোকে পাশে পেয়েছে এশিয়ার দলটি। ইরানের প্রতি এতটাই ভালোবাসা তৈরি হয়েছে যে, তাদের দ্বিতীয় বলে বলে মনে করছেন মেক্সিকান সমর্থকেরা।

লস অ্যাঞ্জেলেসে বেলজিয়ামের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে ইরান। সে ম্যাচে মেক্সিকোর সমর্থকদের বড় একটি অংশ ইরানের পক্ষে অবস্থান নেয়। মেক্সিকোর তিহুয়ানা থেকে ভোরে রওনা হয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসে আসা ৩৫ বছর বয়সী অ্যালান রোমেরো বলেন, ‘এই বিশ্বকাপে আমাদের দ্বিতীয় দল হলো ইরান।’ তিনি জানান, শেষ মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ক্যাম্পে না থাকতে পারা এবং নানা জটিলতার কারণে ইরান দলের পাশে দাঁড়ানোকে তারা ন্যায্য মনে করছেন।

ইরান সম্প্রতি অভিযোগ করেছে, ভিসা জটিলতা ও ভ্রমণসংক্রান্ত সমস্যার কারণে তারা অন্য দলের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে। ডজনখানেক স্টাফ সদস্যের ভিসা বাতিল হওয়ায় দলটি তাদের বেস ক্যাম্প অ্যারিজোনার টুসন থেকে মেক্সিকোর তিহুয়ানায় সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ম্যাচ চলাকালে বেলজিয়ামের বিপক্ষে ইরানের একটি সম্ভাব্য গোল অফসাইডের কারণে বাতিল হলে দর্শকদের একটি অংশ শিস দিয়ে প্রতিবাদ জানায়। পুরো ম্যাচজুড়ে ইরানের প্রতি সমর্থন ছিল স্পষ্ট।

মেক্সিকান বংশোদ্ভূত সমর্থক নিকোল মার্টিনেস বলেন, ‘আমি মনে করি তারা অন্যায় আচরণের শিকার হচ্ছে। তারা শুধু তরুণ খেলোয়াড়, যারা তাদের পছন্দের খেলা খেলছে। তাদের সবার মতো সমান সুযোগ পাওয়া উচিত।’

ইরান জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড মেহদি তারেমি ম্যাচ শেষে সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘মেক্সিকান সমর্থকদের কাছ থেকে পাওয়া সমর্থন অবিশ্বাস্য।’ ইরানি-আমেরিকান কনটেন্ট ক্রিয়েটর আর্ট এফতেখারি বলেন, ‘মেক্সিকান ভক্তদের এই উষ্ণতা মাঠের বাইরের বিতর্কগুলো কিছুটা হলেও ভুলিয়ে দেয়।’

ভিসা ও ভ্রমণ জটিলতা নিয়ে দুই দলের মধ্যে তৈরি হওয়া পার্থক্য নিয়েও সমালোচনা করেন অনেক দর্শক। তিহুয়ানা থেকে আসা আরেক সমর্থক জেন পিনা বলেন, ‘বেলজিয়াম দল ভালোভাবে বিশ্রাম পেয়েছে, কিন্তু ইরান দল তা পায়নি—এটা বড় অসুবিধা।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি ইরান দলের কোনো খেলোয়াড়কে চিনি না, তবে নীতিগত কারণে আমি তাদের সমর্থন করি। এই বিশ্বকাপ এখন অনেকটাই রাজনৈতিক হয়ে গেছে।’

বিষয়:

খেলাফুটবলইরানমেক্সিকোফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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