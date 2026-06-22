Ajker Patrika
ফুটবল

ক্লোসাকে ছাড়িয়ে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা মেসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ জুন ২০২৬, ২৩: ৫০
ক্লোসাকে ছাড়িয়ে বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা মেসি
বিশ্বকাপে নতুন কীর্তি মেসির। ছবি: এএফপি

পেনাল্টি মিসের হতাশা উড়িয়ে দিয়ে দুর্দান্ত এক গোল করলেন লিওনেল মেসি। সুন্দর এক বিল্ড-আপ থেকে নিখুঁত ফিনিশিংয়ে অস্ট্রিয়ার জাল কাঁপালেন তিনি। একইসঙ্গে জার্মানির কিংবদন্তি মিরোস্লাভ ক্লোসাকে টপকে ফিফা বিশ্বকাপের ইতিহাসে এককভাবে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতার সিংহাসনে বসলেন এই আর্জেন্টাইন তারকা।

আজ ডালাস স্টেডিয়ামে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের ৩৮ মিনিটে দুর্দান্ত এক গোল করে আর্জেন্টিনাকে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে নেন মেসি। এর আগে ম্যাচের ৯ মিনিটে পেনাল্টি মিস করে ক্লোসের রেকর্ড ভাঙার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেছিলেন তিনি। তবে ৩৮ মিনিটে আর কোনো ভুল করেননি; চেনা জাদুকরী ছোঁয়ায় অস্ট্রিয়ার রক্ষণ ও গোলরক্ষক আলেক্সান্দার শ্লাগারকে পরাস্ত করে জাল কাঁপান এই ফরোয়ার্ড।

গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে আলজেরিয়ার বিপক্ষে চোখ ধাঁধানো হ্যাটট্রিক করে ক্লোসার ১৬ গোলের বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করেছিলেন আলবিসেলেস্তে অধিনায়ক। আজ অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে লক্ষ্যভেদ করার সঙ্গে সঙ্গেই ফুটবল জাদুকরের মোট বিশ্বকাপ গোল সংখ্যা দাঁড়াল ১৭-তে। শুধু তা–ই নয়, বিশ্বকাপে টানা ৬ ম্যাচে গোল করা তৃতীয় ফুটবলার তিনি। এর আগে কীর্তি গড়েছেন জুস্ত ফতেঁইন ও জাইরজিনিও।

যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে মেসির এই অবিশ্বাস্য কীর্তির পর ডালাসের গ্যালারিজুড়ে এখন শুধুই আলবিসেলেস্তেদের উল্লাস।

বিষয়:

লিওনেল মেসিফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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