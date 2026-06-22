Ajker Patrika
ফুটবল

পেনাল্টি মিস করলেন মেসি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২২ জুন ২০২৬, ২৩: ১৭
পেনাল্টি মিস করলেন মেসি
পেনাল্টি মিস করলেন মেসি। ছবি: এক্স

এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল। সুযোগ ছিল নতুন ইতিহাস গড়ার। সেজন্য পেনাল্টির চেয়ে সহজ আর কী হতে পারে। কিন্তু লিওনেল মেসি পারলেন না। অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে তাঁর পেনাল্টি পোস্টের অনেকটাই বাইরে দিয়ে চলে যায়। অথচ আগের ম্যাচে পেনাল্টি ছাড়াই আলজেরিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

ডালাস স্টেডিয়ামে ম্যাচের ৫ মিনিটে নাউয়েল মলিনার চমৎকার পাস থেকে আক্রমণ শাণায় আর্জেন্টিনা। মেসির থ্রু-বল ধরে অস্ট্রিয়ার বক্সে ঢুকে পড়া লাউতারো মার্তিনেসকে ডিফেন্ডার স্টেফান পশ ও শ্লাগার ফাউল করলে ভিএআর চেকের পর পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। কিন্তু চেনা ধীরগতির রানআপ নিয়ে বাঁ পায়ে নেওয়া মেসির শটটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে গ্যালারিজুড়ে স্তব্ধতা নেমে আসে। গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে আলজেরিয়ার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে মিরোস্লাভ ক্লোসার ১৬ গোলের রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন আলবিসেলেস্তে অধিনায়ক।

এই মিসের পর বিশ্বকাপে মেসির একটি অদ্ভুত ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিসংখ্যান আবার আলোচনায় এসেছে। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ইউরোপের দলগুলোর বিপক্ষে পেনাল্টি মিস করার যেন এক অভিশপ্ত হ্যাটট্রিক হয়ে গেল তাঁর। এর আগে ২০১৮ বিশ্বকাপে আইসল্যান্ড এবং ২০২২ বিশ্বকাপে পোল্যান্ডের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে পেনাল্টি মিস করেছিলেন তিনি। ২০২৬ আসরে এসে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষেও সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল।

বিষয়:

লিওনেল মেসিআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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