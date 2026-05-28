ফুটবল

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে একই গ্রুপে বাংলাদেশ-ভারত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গত এপ্রিলে ভারতকে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-২০ সাফ জিতেছে বাংলাদেশ। ছবি: সাফ

২০২৭ সালে চীনে অনুষ্ঠিতব্য এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের ড্র হয়েছে আজ। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে এএফসি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এই ড্রয়ে বেশ কঠিন গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের সঙ্গী হয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। এই গ্রুপে বাকি দুই প্রতিপক্ষ শক্তিশালী সিরিয়া ও আয়োজক উজবেকিস্তান। আগামী ২৫ আগস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেন্ট্রালাইজড লিগ পদ্ধতিতে উজবেকিস্তানের মাটিতে এই বাছাইপর্বের ম্যাচগুলো হবে।

গত এপ্রিলেই মালদ্বীপের মালেতে ভারতকে টাইব্রেকারে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছিল বাংলাদেশের যুবারা। দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মাত্র কয়েক মাসের মাথায় এবার এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের মঞ্চে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে দুই প্রতিবেশী। সাফের সেই ফাইনালে নির্ধারিত সময়ের খেলা গোলশূন্য থাকার পর রোমাঞ্চকর টাইব্রেকারে জয় পেয়েছিল বাংলাদেশ। ফলে এশিয়ান কাপের এই ম্যাচটি ভারতের জন্য যেমন প্রতিশোধের, বাংলাদেশের জন্য তেমনই শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার লড়াই।

সাফ চ্যাম্পিয়ন হলেও এশিয়ান কাপের মূল পর্বে যাওয়ার রাস্তাটা বাংলাদেশের জন্য বেশ কঠিন। গ্রুপের অন্যতম পরাশক্তি ও আয়োজক উজবেকিস্তান নিজেদের মাঠে ফেবারিটের তকমা নিয়েই নামবে। শারীরিক ও গতিশীল ফুটবল খেলা সিরিয়াও বাংলাদেশের তরুণদের জন্য বড় পরীক্ষা নেবে।

এবারের বাছাইপর্বে এএফসি বেশ কিছু নতুন নিয়ম নিয়ে এসেছে। ‘কোয়ালিফিকেশন ফেজ’-এ অংশ নেওয়া ৩২টি দলকে ৮টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি ২০২৭ সালের মার্চ-এপ্রিলে চীনে অনুষ্ঠিতব্য মূল পর্বে খেলবে। তাদের সঙ্গে যোগ দেবে সেরা সাতটি রানার্স-আপ দল।

নতুন নিয়মের সবচেয়ে কঠিন দিক হলো ‘অবনমন’ পদ্ধতি। প্রতিটি গ্রুপের তলানিতে থাকা দলটিকে পরবর্তী সংস্করণে নেমে যেতে হবে ‘ডেভেলপমেন্ট ফেজ’ বা উন্নয়ন পর্বে।

