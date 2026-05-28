মেয়েদের সাফে আজ মালদ্বীপের মুখোমুখি বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন যেভাবে

মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার মিশন শুরু করছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আজ গ্রুপ পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে মালদ্বীপের বিপক্ষে।
গ্রুপ 'বি'-তে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বড় জয় দিয়ে শুভসূচনা করতে মুখিয়ে আছে বাংলাদেশ দল। এর আগে এই গ্রুপের প্রথম ম্যাচে মালদ্বীপকে ১১-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে শক্তিশালী স্বাগতিক ভারত। ফলে সেমিফাইনালের রেসে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে বাংলাদেশের সামনে আজ গোল ব্যবধান বাড়িয়ে নেওয়ার একটি বড় চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ থাকছে।
আজ টিভিতে যা দেখবেন
মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ
বাংলাদেশ-মালদ্বীপ
রাত ৮ টা
সরাসরি, টি স্পোর্টস
শ্রীলঙ্কা-ভুটান
বিকেল ৫টা
সরাসরি, টিস্পোর্টস
