মেয়েদের সাফে আজ মালদ্বীপের মুখোমুখি বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন যেভাবে

অনুশীলনে ঋতুপর্ণা চাকমা। ছবি: বাফুফে

মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখার মিশন শুরু করছে বাংলাদেশ। টুর্নামেন্টের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আজ গ্রুপ পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে মালদ্বীপের বিপক্ষে।

গ্রুপ 'বি'-তে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বড় জয় দিয়ে শুভসূচনা করতে মুখিয়ে আছে বাংলাদেশ দল। এর আগে এই গ্রুপের প্রথম ম্যাচে মালদ্বীপকে ১১-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে শক্তিশালী স্বাগতিক ভারত। ফলে সেমিফাইনালের রেসে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে বাংলাদেশের সামনে আজ গোল ব্যবধান বাড়িয়ে নেওয়ার একটি বড় চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ থাকছে।

আজ টিভিতে যা দেখবেন

মেয়েদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ

বাংলাদেশ-মালদ্বীপ

রাত ৮ টা

সরাসরি, টি স্পোর্টস

শ্রীলঙ্কা-ভুটান

বিকেল ৫টা

সরাসরি, টিস্পোর্টস

