সৌদির বিপক্ষে আর্জেন্টিনার মতোই ভয় পেয়েছিল উরুগুয়ে

ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে সাড়ে তিন বছর আগে ফিরে যাওয়া যাক। দোহার লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল সৌদি আরব। মায়ামিতে আজ লাতিন আমেরিকার আরেক দল উরুগুয়েকে হারাতে না পারালেও সৌদি লড়াই করেছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। সৌদি-উরুগুয়ে ম্যাচ শেষ পর্যন্ত ড্র হয়েছে।
মায়ামিতে আজ একটা পর্যায়ে সৌদি আরবের জয় প্রায় নিশ্চিত হয়েই গিয়েছিল। ম্যাচের তখনো বাকি ১০ মিনিট। এই সময়টুকুতেই হার এড়ানোর জন্য যা দরকার, তা-ই করল উরুগুয়ে। ১-১ গোলের ড্রয়ে শেষ হয়েছে সৌদি-উরুগুয়ে ম্যাচ।
মিসৌরী নদীর তীরে নিরিবিলি, ছিমছাম বার্কলি রিভারফ্রন্ট এলাকায় রোববার বিকেলে যেতেই বুঝতে অসুবিধা হলো না এটাই আর্জেন্টিনা দলের ঘাঁটি। টিম হোটেলের পেছনের দিকটায় ডিয়েগো ম্যারাডোনার ছবি সংবলিত বিশাল পতাকা ঝুলিয়ে দিয়েছে আর্জেন্টাইনরা। তাঁরা ড্রাম বাজাচ্ছেন, উল্লাস করছেন। কোরাস তুলছেন, ‘ওলে, ওলে...ভামোস আর৫ মিনিট আগে
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