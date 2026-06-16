Ajker Patrika
ফুটবল

সৌদির বিপক্ষে আর্জেন্টিনার মতোই ভয় পেয়েছিল উরুগুয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ জুন ২০২৬, ০৭: ৫১
সৌদির বিপক্ষে আর্জেন্টিনার মতোই ভয় পেয়েছিল উরুগুয়ে
সৌদি আরব-উরুগুয়ে ম্যাচ ড্র হয়েছে ১-১ গোলে। ছবি: এএফপি

ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে সাড়ে তিন বছর আগে ফিরে যাওয়া যাক। দোহার লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিল সৌদি আরব। মায়ামিতে আজ লাতিন আমেরিকার আরেক দল উরুগুয়েকে হারাতে না পারালেও সৌদি লড়াই করেছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। সৌদি-উরুগুয়ে ম্যাচ শেষ পর্যন্ত ড্র হয়েছে।

মায়ামিতে আজ একটা পর্যায়ে সৌদি আরবের জয় প্রায় নিশ্চিত হয়েই গিয়েছিল। ম্যাচের তখনো বাকি ১০ মিনিট। এই সময়টুকুতেই হার এড়ানোর জন্য যা দরকার, তা-ই করল উরুগুয়ে। ১-১ গোলের ড্রয়ে শেষ হয়েছে সৌদি-উরুগুয়ে ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাফুটবলউরুগুয়েসৌদি আরব ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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