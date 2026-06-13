Ajker Patrika
ফুটবল

বিশ্বকাপের মাসকটের পোশাকে পুলিশ, টেরই পেল না মাদক কারবারি

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপের মাসকটের পোশাকে পুলিশ, টেরই পেল না মাদক কারবারি
বিশ্বকাপের মাসকট পরে চমক দেখাল পেরুর পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

মাদকবিরোধী অভিযানে অভিনব এক কৌশল অবলম্বন করেছে পেরুর পুলিশ। রাজধানী লিমায় পরিচালিত এক অভিযানে পুলিশ কর্মকর্তারা ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের মাসকটের ছদ্মবেশ ধারণ করে এক সন্দেহভাজন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছেন।

বুধবার পেরুর জাতীয় পুলিশের আনুষ্ঠানিক টিকটক অ্যাকাউন্টে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যায়, বিশ্বকাপের মাসকট ‘ক্লাচ দ্য বল্ড ঈগল’ ও ‘ম্যাপল দ্য মুস’-এর পোশাক পরা কয়েকজন কর্মকর্তা একটি বাড়ির গেট ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন। পরে তাঁরা সাদা গেঞ্জি পরা এক ব্যক্তিকে আটক করেন।

ভিডিওতে আরও দেখা যায়, অভিযানের সময় সাদা গুঁড়ার কয়েকটি প্যাকেট ও একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ভিডিওটির ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘বিশ্বকাপ মুড: ‘পিচিচি’র পতনের মধ্য দিয়ে অভিযানের সমাপ্তি।’

পুলিশের গ্রিন স্কোয়াডের প্রধান কর্নেল কার্লোস ফ্রেডি আলকান্তারা ওব্রেগন এ বিষয়ে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, ‘দলের গোয়েন্দা তৎপরতার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হয়েছিলাম যে যাকে গ্রেপ্তার করতে যাচ্ছি তিনি ফুটবলের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং বিশ্বকাপের উন্মাদনায় ডুবে ছিলেন।’

অভিযানে মাসকটের ছদ্মবেশ ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা করে আলকান্তারা বলেন, ‘কোনো ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি না করে তাঁর কাছে পৌঁছাতে এবং গ্রেপ্তার নিশ্চিত করতে আমার গ্রিন স্কোয়াডের সদস্যদের বিশ্বকাপের মাসকটের বেশে পাঠানো হয়েছিল।’

এমন অভিনব ছদ্মবেশে অভিযান অবশ্য চালানো পেরুর পুলিশের জন্য নতুন কোনো ঘটনা নয়। ২০২৫ সালের ভালোবাসা দিবসে লিমায় মাদকবিরোধী এক অভিযানে একজন পুলিশ সদস্য ক্যাপিবারার পোশাক পরে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এর আগে বিভিন্ন সময়ে মার্ভেল সুপারহিরোর ছদ্মবেশেও অভিযান চালিয়েছে দেশটির পুলিশ।

এবারের বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে পারেনি পেরু। দক্ষিণ আমেরিকার বাছাইপর্বে ১০ দলের মধ্যে নবম স্থানে থেকে তাদের অভিযান শেষ হয়। সবশেষ ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল লাতিন আমেরিকার দলটি।

বিষয়:

খেলাপেরুফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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