হেসে খেলে বাংলাদেশকে হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং

দক্ষিণ আফ্রিকায় ত্রিদলীয় ওয়ানডে ইমার্জিং সিরিজে বাংলাদেশের শুরুটা ভালো হলো না। প্রিটোরিয়ায় নিজেদের প্রথম ম্যাচে আজ ৭ উইকেটে হেরে সিরিজ শুরু করেছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং দল জিতেছে ৩১.২ বল হাতে রেখে!
আসলে নিজেদের ব্যাটিং শেষেই ব্যাক ফুটে চলে গিয়েছিল বাংলাদেশ। আগে ব্যাট করে সফরকারী দল প্রতিপক্ষকে মাত্র ৯০ রানের লক্ষ্য দেয়। যে লক্ষ্যে ব্যাট করতে এসে মোটেও বেগ পেতে হয়নি স্বাগতিকদের।
এক প্রান্ত আগলে রেখে বাংলাদেশ ইমার্জিং দলের ওপেনার মাহফিজুল ইসলাম ৪০ রান করেন। ৫টি চারে ৭৩ বলে তিনি এই রান করলেও বাকি ১০ ব্যাটার মিলে করেন ৪৯। মাহফিজুল ছাড়া দুই অঙ্কের রান ছুঁয়েছেন আর দুজন—আমিনুল ইসলাম (১১) ও সামিউন বশির (১০)। মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন ২৮ বল খেলে করেন ২ রান।
লক্ষ্য তাড়ায় নেমে স্বাগতিকেরা ৩৭ রানে ৩ উইকেট হারালেও জিততে কোনো অসুবিধা হয়নি দক্ষিণ আফ্রিকা ইমার্জিং দলের। রির্চাড সেলেতওয়ানে ৪০ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৩৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। মিচেল ফন ভুরেন অপরাজিত থাকেন ২২ রানে। স্বাগতিক দলের পতন হওয়ার ৩ উইকেটের দুটি নিয়েছেন রিজওয়ান।
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