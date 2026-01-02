পয়েন্ট খুইয়ে বছর শুরু মোহামেডানের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নতুন বছর শুরু হলো, কিন্তু মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের চিত্রটা বদলায়নি। পয়েন্ট খুইয়ে বছর শুরু করার পাশাপাশি, বাংলাদেশ ফুটবল লিগের প্রথম পর্ব শেষ করল তারা। ব্রাদার্স ইউনিয়নের বিপক্ষে আজ গোলশূন্য ড্র করেছে আলফাজ আহমেদের দল।
মুন্সিগঞ্জের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে ম্যাচের ১০ মিনিটে স্যামুয়েল বোয়াটেংয়ের পাসে হাফিজুর রহমান পা ছোঁয়ানোর আগেই ছুটে এসে বল তালুবন্দী করেন ব্রাদার্স গোলরক্ষক ইশাক আকন্দ। ১৫ মিনিটে অঞ্জন বিস্তার গোলে ব্রাদার্সের এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ দ্রুত হাওয়ায় মিশে যায় লাইন্সম্যান অফসাইডের পতাকা তুললে। ৪৩ মিনিটে মোহামেডানের হয়ে বল জালে ফেলেন বোয়াটেংও। কিন্তু তার আগেই অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি।
৭২ মিনিটে জটলার ভেতর বোয়াটেংয়ের মাটি কামরানো শট পা দিয়ে আটকান ইশাক। ৭৯ মিনিটে পোস্ট ছেড়ে অনেকটাই বেরিয়ে আসেন মোহামেডান গোলরক্ষক সুজন হোসেন। তাঁকে কাটিয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন ব্রাদার্সের মার্কোস রুদওয়ের ও আরিক বিস্তা।
৮২ মিনিটে শফিউল হাসাইনের শট খুঁজে পায়নি লক্ষ্য। তিন মিনিট পর তাঁর কোনাকুনি পাসে বোয়াটেং ঠিকমতো পা ছোঁয়াতে পারলেই এগিয়ে যেত মোহামেডান। এনিয়ে লিগে টানা তিন ম্যাচে ড্র করল সাদা-কালোরা। ৯ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলে অবস্থান ছয়ে। এক পয়েন্ট কম নিয়ে সাতে আছে ব্রাদার্স।
