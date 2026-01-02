টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারের বিরল রেকর্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
ইংল্যান্ডের অ্যাডাম রসিংটন আজ গ্লাভসে চুম্বক লাগিয়ে খেলতে নেমেছেন কি না কে জানেন! চট্টগ্রাম রয়্যালসের হয়ে খেলা এই উইকেটরক্ষক আজ স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে বিরল এক রেকর্ড গড়েছেন। স্টাম্পিংয়ের পর ব্যাটিংটাও করেছেন দুর্দান্ত।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এখন চলছে বিপিএলের চট্টগ্রাম রয়্যালস-ঢাকা ক্যাপিটালস ম্যাচ। ঢাকার চার ব্যাটারকে স্টাম্পিং করে বিপিএল ইতিহাসে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ স্টাম্পিংয়ের কীর্তি গড়েছেন। চার স্টাম্পিং করা রসিংটন
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে সর্বোচ্চ চারটা স্টাম্পিংয়ের কীর্তি রয়েছে। রসিংটনের আগে টনি ফ্রস্ট, দিনেশ কার্তিক, কামরান আকমল, ধীমান ঘোষ, লাহিরু দাওয়াতাগে, দিনেশ রামদিন—এই ছয় উইকেটরক্ষক এমন কীর্তি গড়েছিলেন।
স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে এক ইনিংসে চার স্টাম্পিংয়ের সাতটির মধ্যে কেবল দুটি হয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে। এই দুটি আবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। লর্ডসে ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পাকিস্তানের উইকেটরক্ষক ব্যাপার কামরান আকমল চার স্টাম্পিং করেছিলেন। ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষেই হয়েছিল এমন রেকর্ড স্টাম্পিং। মিরপুরে পাকিস্তানের বিপক্ষে চার স্টাম্পিং করেছিলেন তিনি।
